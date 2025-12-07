Franco Colapinto celebró, con bronca, que haya terminado la temporada

Franco Colapinto tuvo un final de temporada para el olvido. Los malos resultados durante el 2025 terminaron con un último puesto en el Gran Premio de Abu Dabi. Aún así, el argentino celebró el final de este 2025 para el olvido.

"Hay mucho por mejorar todavía, pero nada, gracias a Dios, ya terminó este año" , expresó con cierto alivio luego de la consagración de Lando Norris (McLaren), quien cortó una racha de cuatro conquistas consecutivas de Max Verstappen (Red Bull), que finalizó subcampeón.

En el Circuito Yas Marina, el desempeño de la escudería británica tuvo el mismo tinte que durante toda la temporada porque Pierre Gasly, el compañero del pilarense, culminó penúltimo. Incluso, en la vuelta 42 de las 58 ingresaron juntos a boxes, una estrategia que llamó la atención.

“Me quedo con muchas cosas de esta temporada, un equipo que no se rindió, ¿no? A pesar de los resultados malos que tuvimos. Muy importante eso y creo que nos prepara para cuando vaya mejor”, analizó el argentino de 22 años.

A pesar de que no fue un buen 2025 para él, Colapinto se ilusionó con mejorar para 2026: "Hay que laburar mucho, así que nada, volver a Argentina unos dos días y después ya enfocados en la temporada que viene para dar batalla y tener buenos resultados. Tengo ganas de tener un buen año, así que hay que trabajar para eso”.

Por último, señaló: “Fue un año no muy positivo, pero bueno, es parte del proceso. Creo que el año que viene va a ser mucho mejor y nos estuvimos preparando bien la temporada que viene, así que con ganas, con ganas de empezar ya a laburar para eso y olvidarnos un poco de lo que pasó este año”.

