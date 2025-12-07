Fin de la temporada para Tobías Martínez en el Turismo Carretera: Agustín Canapino, campeón

Este domingo se corrió la última fecha del Turismo Carretera. En una temporada apasionante, Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) se consagró campeón sin correr la carrera final tras conseguir muy buenos puntos en la serie previa. La fiesta fue completa porque corrió y la ganó.

A Canapino no le hizo falta correr la carrera final en la plata tras la fantástica serie que ganó. Tras conseguir su quinto título expresó: “Siempre soñé con correr en autos, pero nunca me imaginé que lograría 5 campeonatos en la más importante categoría de nuestro país. Por supuesto que el recuerdo de mi padre estuvo presente siempre, vi su sonrisa cuando alcé mi vista al cielo, estoy feliz y es uno de los mejores momentos de mi vida”

En esta última carrera de La Plata el podio terminó así: