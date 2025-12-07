domingo 7 de diciembre 2025

La previa

Procesión Inmaculada Concepción: horarios, recorridos y cronograma completo

Las actividades comienzan desde la noche de este 7 de diciembre para todo aquel que quiera ayudar. Todos los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1765144493150-whatsapp-image-2023-11-29-at-103047jpeg

Una nueva fiesta a la Inmaculada Concepción se celebra este lunes. Tras la novena (este domingo la última noche) la comunidad ha preparado una gran fiesta para todos los fieles. Como ya es una costumbre se harán dos procesiones, diferentes celebraciones durante el lunes y tendrá una opción única este domingo en la noche. Todo aquel que quiera ayudar podrá hacer la vigilia y estar en todos los preparativos para la primera procesión.

Desde el Santuario Inmaculada Concepción y San José dieron a conocer que esta noche (tras la celebración a las 21 horas) todo aquel que quiera podrá hacer una vigilia -actividad más para los jóvenes-, luego comenzarán con los preparativos a las 3:30 horas y luego irán hacia el lugar donde comienza la primera procesión.

“Acampada Juvenil”

WhatsApp Image 2025-12-07 at 17.02.47

Inmaculada Concepción: Lugar, hora y recorrido de la procesión de la mañana

A las 5:00 está estipulado que comience la procesión en la esquina de San Luis y Tucumán, en Capital (puerta Colegio Santa Rosa).

El recorrido será: San Luis al Oeste hasta General Acha, ahí se dobla hacia el Norte hasta 25 de Mayo, se dobla hacia el Este hasta Avenida Rioja, ahí se toma hacia el Norte hasta Juan Jufré. Fin del recorrido en el Santuario.

Detalles:

WhatsApp Image 2025-12-07 at 17.02.47 (1)

Detalles de la procesión de la tarde

La procesión comienza en la puerta del Santuario, la imagen saldrá por el colegio y luego tomará Juan Jufré hacia el Oeste hasta Tucumán, ahí dobla hacia el Sur hasta Cereceto, ahí se toma hacia el Este hasta Caseros, se dobla hacia el Norte hasta Juan Jufré y ahí se vuelve hasta la iglesia.

El mapa:

Captura de pantalla 2025-12-07 184346
Punto TURQUESA es el inicio. Punto AMARILLO el final.

Punto TURQUESA es el inicio. Punto AMARILLO el final.

Novena a la Inmaculada Concepción

WhatsApp Image 2025-12-07 at 17.02.48
