Procesión Inmaculada Concepción: horarios, recorridos y cronograma completo

Una nueva fiesta a la Inmaculada Concepción se celebra este lunes. Tras la novena (este domingo la última noche) la comunidad ha preparado una gran fiesta para todos los fieles. Como ya es una costumbre se harán dos procesiones, diferentes celebraciones durante el lunes y tendrá una opción única este domingo en la noche . Todo aquel que quiera ayudar podrá hacer la vigilia y estar en todos los preparativos para la primera procesión.

Desde el Santuario Inmaculada Concepción y San Jos é dieron a conocer que esta noche (tras la celebración a las 21 horas) todo aquel que quiera podrá hacer una vigilia -actividad más para los jóvenes-, luego comenzarán con los preparativos a las 3:30 horas y luego irán hacia el lugar donde comienza la primera procesión.

“Acampada Juvenil”

Inmaculada Concepción: Lugar, hora y recorrido de la procesión de la mañana

A las 5:00 está estipulado que comience la procesión en la esquina de San Luis y Tucumán, en Capital (puerta Colegio Santa Rosa).

El recorrido será: San Luis al Oeste hasta General Acha, ahí se dobla hacia el Norte hasta 25 de Mayo, se dobla hacia el Este hasta Avenida Rioja, ahí se toma hacia el Norte hasta Juan Jufré. Fin del recorrido en el Santuario.

Detalles:

Detalles de la procesión de la tarde

La procesión comienza en la puerta del Santuario, la imagen saldrá por el colegio y luego tomará Juan Jufré hacia el Oeste hasta Tucumán, ahí dobla hacia el Sur hasta Cereceto, ahí se toma hacia el Este hasta Caseros, se dobla hacia el Norte hasta Juan Jufré y ahí se vuelve hasta la iglesia.

El mapa:

Punto TURQUESA es el inicio. Punto AMARILLO el final.

Novena a la Inmaculada Concepción