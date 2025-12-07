Así quedó la Ruta 40 tras las lluvias en San Juan

Las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas provocaron daños importantes en la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta Huaco con el límite con La Rioja. Según informó Vialidad Nacional, la ruta continúa transitable, aunque presenta complicaciones por la presencia de bajadas de agua y arrastre en los badenes, en medio de una lluvia persistente que por momentos se intensifica.

El organismo indicó que el personal sigue trabajando en la zona a pesar de las condiciones adversas, con el objetivo de mantener habilitada la circulación y prevenir nuevos inconvenientes ocasionados por el temporal.

"La lluvia no da respiro" Ante este escenario, Vialidad recomendó a los conductores extremar la precaución, acatar las indicaciones del personal, evitar circular de noche por sectores afectados y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la evolución del clima y del estado de la ruta.

