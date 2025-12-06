Ischigualasto, pasado por agua: suspendieron la actividad por circuitos inundados

El Parque Provincial Ischigualasto amaneció cerrado este sábado luego de que las intensas precipitaciones del viernes por la noche generaran un importante caudal de agua en sus rutas internas y accesos. La administración del sitio comunicó que todos los recorridos turísticos quedaron suspendidos debido a la imposibilidad de transitar los circuitos con seguridad.
Las abundantes bajadas de agua afectaron los lechos de río que atraviesan el área protegida y anegaron gran parte de los senderos habilitados al público. Imágenes registradas por visitantes y personal del parque muestran cómo el agua avanzó con fuerza por distintos sectores, dejando cubiertos los caminos.
Ante este panorama, se decidió interrumpir la actividad hasta que las condiciones lo permitan y los equipos puedan evaluar el estado de los trazados. Desde el parque solicitaron a quienes tenían previsto viajar que se mantengan atentos a la información oficial sobre la reapertura.