Cuál es la mejor comida navideña: responden los sanjuaninos

Faltan solo algunas semanas para que las familias de todo el mundo se sienten a compartir la noche de Navidad y en Argentina, algo muy importante es qué se come ese 24 a la espera de Papá Noel.

Con Tiempo Pregunta, salimos a la calle porque queríamos saber qué opinan los sanjuaninos sobre ese infaltable, esa que es la comida favorita y la elegida para la mesa navideña.

¿Sanguchitos? ¿Vitel Toné? ¿Garrapiñadas? ¿Mantecol? En el parque fueron muchos los sanjuaninos y sanjuaninas que se prendieron a esta consigna y el resultado fue contundente. Mirá el video completo de Tiempo Pregunta navideño acá: Embed - Tiempo Pregunta: ¿Qué comida navideña prefieren los sanjuaninos?

