Cuál es la mejor comida navideña: responden los sanjuaninos

Faltan solo algunas semanas para que las familias de todo el mundo se sienten a compartir la noche de Navidad y en Argentina, algo muy importante es qué se come ese 24 a la espera de Papá Noel.
Arrancó la cuenta regresiva para la Navidad y muchas familias ya están planeando la cena de Noche Buena. Con Tiempo Pregunta quisimos averiguar cuál es ese infaltable en la mesa del 24 y esto nos respondieron los sanjuaninos.
Con Tiempo Pregunta, salimos a la calle porque queríamos saber qué opinan los sanjuaninos sobre ese infaltable, esa que es la comida favorita y la elegida para la mesa navideña.
¿Sanguchitos? ¿Vitel Toné? ¿Garrapiñadas? ¿Mantecol? En el parque fueron muchos los sanjuaninos y sanjuaninas que se prendieron a esta consigna y el resultado fue contundente.
Mirá el video completo de Tiempo Pregunta navideño acá: