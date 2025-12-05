viernes 5 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo Pregunta

Cuál es la mejor comida navideña: responden los sanjuaninos

Arrancó la cuenta regresiva para la Navidad y muchas familias ya están planeando la cena de Noche Buena. Con Tiempo Pregunta quisimos averiguar cuál es ese infaltable en la mesa del 24 y esto nos respondieron los sanjuaninos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
comida de navidad

Faltan solo algunas semanas para que las familias de todo el mundo se sienten a compartir la noche de Navidad y en Argentina, algo muy importante es qué se come ese 24 a la espera de Papá Noel.

Lee además
los sanjuaninos revelaron como llegan a fin de ano: estres, fiestas y objetivos cumplidos video
Tiempo Pregunta

Los sanjuaninos revelaron cómo llegan a fin de año: estrés, fiestas y objetivos cumplidos
trabajo de noche en el cementerio de angaco y conto su experiencia en un video
En las redes

Trabajó de noche en el cementerio de Angaco y contó su experiencia en un video

Con Tiempo Pregunta, salimos a la calle porque queríamos saber qué opinan los sanjuaninos sobre ese infaltable, esa que es la comida favorita y la elegida para la mesa navideña.

¿Sanguchitos? ¿Vitel Toné? ¿Garrapiñadas? ¿Mantecol? En el parque fueron muchos los sanjuaninos y sanjuaninas que se prendieron a esta consigna y el resultado fue contundente.

Mirá el video completo de Tiempo Pregunta navideño acá:

Embed - Tiempo Pregunta: ¿Qué comida navideña prefieren los sanjuaninos?
Temas
Seguí leyendo

Más de 270 personas accedieron a testeos gratuitos en el Sunset VIH

Wenchy Moreno, primer médico con parálisis cerebral, llega a San Juan este domingo para dar una charla sobre discapacidad

Confirmaron cuándo se conocerán los resultados de los exámenes de ingreso a los institutos preuniversitarios de la UNSJ

Medicina en la UNSJ: cuándo arrancaría y la cantidad de alumnos que tendría la carrera

¡Se cayó el cielo! El video de la lluvia torrencial en Jáchal

El polémico cartel de advertencia en la puerta de un edificio del microcentro sanjuanino: "Vas a conocer..."

Alerta naranja en San Juan por tormentas: a qué hora llegaría la lluvia más intensa

En imágenes, la emocionante celebración a Santa Bárbara en Mogna

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Todos los pronósticos aseguran que San Juan tendrá lluvias este fin de semana.
A preparar el paraguas

Alerta naranja en San Juan por tormentas: a qué hora llegaría la lluvia más intensa

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el Chiqui Tapia y otra que figura a su nombre
En Chimbas y Capital

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre

Todos los pronósticos aseguran que San Juan tendrá lluvias este fin de semana.
A preparar el paraguas

Alerta naranja en San Juan por tormentas: a qué hora llegaría la lluvia más intensa

Personal de la Policía Federal Argentina cuando allanó la casa de la hija del empresario Calivar en Capital. A ella la acusaron de ayudar a su padre huir del país. 
Las sospechas eran ciertas

Capturaron, tras 6 años de búsqueda, a un reconocido empresario sanjuanino denunciado por abuso

El Colegio de Psicólogos emitió un comunicado para advertir a la población sanjuanina que, actualmente, una mujer se desempeña en el ámbito de la psicología, pero en realidad no está matriculada.
Cuidado

Advierten que una sanjuanina atiende como psicóloga, pero no está matriculada

Matías Borgogno, figura de los 32avos de final.
¿Se va?

Bomba en San Martín: un grande del fútbol argentino puso sus ojos en Borgogno

Te Puede Interesar

San Juan bajo el agua: así quedó la ciudad y alrededores por la llegada de precipitaciones
Alerta naranja

San Juan bajo el agua: así quedó la ciudad y alrededores por la llegada de precipitaciones

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
En Capital

Le abrieron el auto y le robaron una pistola semiautomática con municiones

Ley de Transporte: los diputados revisaron los 81 artículos, se aceptaron los cambios y se tratará el jueves
Legislación

Ley de Transporte: los diputados revisaron los 81 artículos, se aceptaron los cambios y se tratará el jueves

En resumen, el rompecabezas de Stranger Things armado de modo cronológico. video
Tiempo para Ver

El origen de "Stranger Things": un repaso de todo lo que ocurrió hasta llegar a la nueva temporada

Cuál es la mejor comida navideña: responden los sanjuaninos video
Tiempo Pregunta

Cuál es la mejor comida navideña: responden los sanjuaninos