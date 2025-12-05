En imágenes, la emocionante celebración a Santa Bárbara en Mogna

Mogna, en Jáchal, se llenó de fe y esparenza durante la celebración por Santa Bárbara.

Este jueves 4 de diciembre, la localidad jachallera de Mogna volvió a reunir a miles de fieles que llegaron desde distintos puntos de la provincia para rendir homenaje a la Santa Patrona, en una jornada donde la devoción se hizo sentir con emoción en cada rincón de la comunidad. Esa muestra de fe dejó hermosas postales que fueron compartidas por el municipio.

Las actividades comenzaron por la mañana con una misa inicial, mientras que por la tarde y, pese a las altas temperaturas, numerosos promesantes se acercaron a pie y a caballo para participar de la celebración central. La ceremonia fue presidida por el Obispo Gustavo Larrazábal, acompañado por los cuerpos de bandera de las escuelas Capitán de Fragata Hipólito Buchardo y Lorenzo Luzuriaga.

image

Entre los colores rojo y amarillo, banderas, estampitas y estandartes familiares, la misa tuvo un momento especialmente emotivo, un grupo de jóvenes recibió el sacramento de la Confirmación bajo la protección de Santa Bárbara.

image

Finalizada la ceremonia, la comunidad emprendió la tradicional procesión por las calles de Mogna, junto a una destacada participación de agrupaciones gauchas. El recorrido culminó frente a la iglesia, donde se entonaron las estrofas del Himno Nacional y se impartió la bendición final para todos los presentes.

image

image

Durante la jornada, vecinas y vecinos expresaron el significado espiritual que tiene la patrona para la comunidad. “Nuestra santa nos ampara y protege día a día. Mogna es un pueblo de paz. La mayoría de los visitantes nos dicen que aquí se sienten en paz. Nuestra vida está en ella, y si me preguntan si me iría de Mogna, les digo que no: estoy arraigada a esto”, expresó una devota.

Acompañaron la celebración el intendente Matías Espejo, junto a su esposa; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Héctor Sánchez; y las Paisanas Nacionales de la Tradición, Abril Aciar y Justina Cortez.