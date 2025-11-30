Los sanjuaninos revelaron cómo llegan a fin de año: estrés, fiestas y objetivos cumplidos

Los fines de año suelen ser intensos para todos. Sin importar en qué latitud del planeta estés, no es fácil llegar a estas fechas con la cabeza en paz, aunque muchos logran esa tan deseada estabilidad, otros tantos se vuelven locos con los cierres de ciclo.

Tiempo Pregunta salió a la calle porque queríamos saber con qué ánimo están llegando los sanjuaninos y las sanjuaninas al fin de este 2025 y cómo piensan encarar el 2026. ¿Hay algo de lo que te arrepientas? ¿Cumpliste tus propósitos? ¿Te está comiendo el estrés? ¿O llegás con paz mental a diciembre? Todo eso nos respondieron en este mano a mano imperdible en las calles de nuestra querida provincia.