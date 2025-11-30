domingo 30 de noviembre 2025

Tiempo Pregunta

Los sanjuaninos revelaron cómo llegan a fin de año: estrés, fiestas y objetivos cumplidos

A 1 mes de que termine el 2025, Tiempo Pregunta quería saber con qué ánimo reciben los sanjuaninos y sanjuaninas el fin de año. Mirá lo que nos respondieron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
fin de año

Los fines de año suelen ser intensos para todos. Sin importar en qué latitud del planeta estés, no es fácil llegar a estas fechas con la cabeza en paz, aunque muchos logran esa tan deseada estabilidad, otros tantos se vuelven locos con los cierres de ciclo.

Tiempo Pregunta salió a la calle porque queríamos saber con qué ánimo están llegando los sanjuaninos y las sanjuaninas al fin de este 2025 y cómo piensan encarar el 2026. ¿Hay algo de lo que te arrepientas? ¿Cumpliste tus propósitos? ¿Te está comiendo el estrés? ¿O llegás con paz mental a diciembre? Todo eso nos respondieron en este mano a mano imperdible en las calles de nuestra querida provincia.

Mirá el video completo de lo que nos dijo la gente:

Embed - Tiempo Pregunta: ¿Cómo terminan el 2025 los sanjuaninos?

