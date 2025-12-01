Acequias tapadas, dos esquinas céntricas inundadas y quejas vecinales

Hojas, bolsas y otros elementos acumulados en las acequias de Capital generaron complicaciones este lunes por la mañana. El agua, que comenzó a circular para el regadío del arbolado público, quedó estancada debido a la basura, lo que provocó el derrame hacia la calle y la acumulación en dos esquinas clave del centro. Los vecinos manifestaron quejas y preocupación por posibles accidentes.

Durante la madrugada, la acequia que corre por la vereda norte de calle 25 de Mayo, entre Catamarca y Sarmiento, se tapó y provocó el derrame de agua. Como consecuencia, en la primera esquina se formó una especie de laguna que generó complicaciones principalmente a los transeúntes.

image

A partir de allí, el agua comenzó a desplazarse por la orilla de la calle hacia el este y una gran cantidad se acumuló en la intersección de 25 de Mayo con Pedro Echagüe, donde la complicación fue aún mayor. Muchos vehículos frenaron de golpe, y quienes circulaban en moto o bicicleta tuvieron que hacer malabares para poder pasar.

image

Los vecinos de la zona manifestaron su malestar y preocupación, sobre todo por la posibilidad de que, debido a la situación, se produjera algún tipo de siniestro vial. A esto se suma la pérdida de agua, tan necesaria en medio de la sequía que atraviesa la provincia.