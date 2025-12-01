lunes 1 de diciembre 2025

Adelanto

Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025: quién es el famoso folklorista que confirmó su show

El evento más esperado del departamento se realizará el 12, 13 y 14 de diciembre en la plaza departamental. La grilla estará ordenada por géneros y mantendrá la propuesta del doble escenario que tan bien funcionó en la edición anterior.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Fiesta de Santa Lucía, para vivir a pleno a mediados de diciembre.

La Fiesta de Santa Lucía, para vivir a pleno a mediados de diciembre.

Santa Lucía ya palpita uno de sus encuentros más significativos, la Fiesta Nacional de Santa Lucía, que se llevará a cabo durante tres jornadas: el 12, 13 y 14 de diciembre en la plaza departamental. El evento promete hacer vibrar a los asistentes con una mezcla de folclore, melódico y cuarteto. Si bien todavía no se devela oficialmente la grilla de artistas, un famoso folklorista ya adelantó su presencia en el consagrado escenario santaluceño.

Se trata de Sergio Galleguillo, quien posteó en sus redes que será parte de la Fiesta de Santa Lucía en la noche del 12 de diciembre, cuando se espera que deleite a los sanjuaninos con sus más aclamados éxitos.

image

Según pudo conocer TIEMPO DE SAN JUAN, la propuesta musical de este año regresa con una grilla cuidadosamente ordenada por géneros, replicando el exitoso formato de doble escenario que se estrenó el año pasado. La intención es mantener tanto la diversidad musical como una importante participación de artistas locales. El intendente Juan José Orrego tomó la decisión de mantener los dos escenarios tras verificar el éxito de la prueba piloto anterior.

El escenario principal, ubicado en la esquina de General Paz y Pellegrini, tiene una programación definida por día. El viernes estará dedicado enteramente al folclore, con la presencia estelar de Galleguillo, de acuerdo a lo develado por el cantante. El sábado ofrecerá una combinación de música melódica junto a estilos más contemporáneos como el trap o el reggaetón. Finalmente, el domingo se reservará, como es tradición en ediciones anteriores, para el cuarteto y la cumbia.

Aunque los nombres de todos los artistas nacionales ya están definidos, el municipio espera la firma de los contratos para poder anunciarlos públicamente.

Fuentes municipales dijeron que serán tres figuras nacionales, una por noche, y que se trata de "un público muy querido".

En paralelo al escenario mayor, funcionará el espacio alternativo, bautizado como el "escenario joven", situado justo enfrente de la parroquia. Este sitio será crucial para fortalecer el arte local, ofreciendo una plataforma para artistas emergentes, academias y talleres. Este espacio busca tener características similares en importancia al escenario grande.

Más allá de la música, el evento incluye la tradicional elección de la representante departamental. La inscripción para las candidatas fue hasta el 28 de noviembre. Un aspecto fundamental de la elección es que las jóvenes deben presentar un proyecto sociocultural que se vincule con la comunidad o alguna institución, buscando que estas iniciativas puedan crecer con el acompañamiento institucional. Las aspirantes cuentan con capacitaciones intensivas con profesionales en áreas como oratoria, imagen, maquillaje, peinado y puesta en escena, ya que, además de defender un proyecto, necesitan tener la valentía de subir a un escenario.

Como es habitual, la celebración artística se complementa con las actividades religiosas organizadas por la parroquia, que incluyen las celebraciones patronales y la tradicional novena en honor a Santa Lucía. Además, el 4 de diciembre, fecha del aniversario departamental, habrá una muestra de las escuelas de arte desde las 18 y una maratón nocturna a las 20.

Con las convocatorias en marcha y la programación casi cerrada, Santa Lucía se prepara para lo que las autoridades califican como "la fiesta de la gran familia santaluceña".


