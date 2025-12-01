lunes 1 de diciembre 2025

Oficial

El Gobierno anunció que enviará al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal: cuáles son los principales puntos

Los delitos de corrupción pública “van a tener penas gravísimas, porque si sos funcionario tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”, afirmó Patricia Bullrich.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno envió al Congreso Nacional el proyecto de reforma integral del Código Penal: endurece penas para el delito de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También para los accidentes de tránsito, cuando se demuestra conducción imprudente.

“El que la hace las paga”, afirmó la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich en conferencia de prensa durante la presentación del proyecto. Delitos gravísimos como abuso de menores serán imprescriptibles.

“El 82 por ciento de los delitos van a ser con prisión efectiva”, enfatizó.

En la actualidad, cuando la pena “no supera los 3 años el delincuente no cumple con la condena. Con este nuevo código se elevan los mínimos de las penas evitando que los delincuentes sean liberados”, informó por su parte el Ministerio de Justicia de la Nación en un comunicado.

El proyecto determina además la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado.

Se trata de delitos “cuyo castigo no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”, agregó el parte de prensa.

Las condenas a prisión perpetua dejarán de tener límite temporal: cuando se condene por homicidio agravado la prisión perpetua será “para toda la vida”.

Corrupción

“Los delitos de corrupción van a tener penas graves, gravísimas de acuerdo al delito cometido, porque si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”, enfatizó por su parte Bullrich durante el anuncio.

Desde ahora “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”.

Bullrich anticipó que el Congreso “va a tener una misión histórica. Los Códigos no se cambian todos los días y la Argentina tiene un Código Penal que ha tenido un montón de modificaciones, parches”.

“Los más favorecidos eran los delincuentes, violadores, asesinos. A partir de ahora, la sociedad en su conjunto y las víctimas son los más favorecidos”, remarcó.

Fin de la “puerta giratoria”

Bullrich sostuvo que se deja “atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”.

Será el fin de “esta idea de la puerta giratoria”.

Entre los ejemplos que citó figura el del delito de homicidio simple que en la actualidad tiene una pena máxima de 25 años de prisión y “ahora pasa a una máxima de 30 años”

En el caso del homicidio agravado habrá una serie de cambios a la hora de considerar los agravantes para imponer las penas.

Y en la “conducción imprudente” en accidentes de tránsito se aumenta la pena de dos a seis años de prisión.

“Si manejaste de manera imprudente, estabas mirando el celular o cualquier otra falta que estás cometiendo al manejar, la imprudencia la tenés que pensar antes. Vas a tener una pena seria”, advirtió Bullrich.

La Ministra recordó que este es un viejo reclamo de las “Madres del Dolor”.

(Fuente: Infobae)

