lunes 1 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Compra

El Gobierno de San Juan asegura ayuda alimentaria para 120 mil familias sanjuaninas

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano busca garantizar la asistencia alimentaria a 120.000 grupos familiares vulnerables en los 19 departamentos de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Gobierno de San Juan asiste a familias vulnerables en la provincia con alimentos.

El Gobierno de San Juan asiste a familias vulnerables en la provincia con alimentos.

En un esfuerzo por fortalecer la red de contención social, el Gobierno de San Juan acaba de lanzar una Licitación Pública para la adquisición de módulos alimentarios, reafirmando su compromiso con 120.000 familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Lee además
Carlos Platero, habló de los avances de varios programas sociales en la provincia, destacando la entrega de elementos esenciales a quienes más los necesitan.
Ayuda estatal

San Juan se prepara para las Fiestas: compran bolsones navideños para llegar a miles de familias vulnerables
Centro Cívico de San Juan, que concentra casi toda la administración pública provincial.
Puja entre empresas

El Gobierno de San Juan reabre una exigente compulsa para contratar la ART que cubre a todos los estatales

La contratación, gestionada por la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, tiene como objeto la provisión de 120.000 módulos destinados a cubrir necesidades alimenticias por dos meses en los 19 departamentos de San Juan.

El proceso de contratación es bajo la modalidad de Orden de Compra Cerrada. El presupuesto oficial fijado para esta compra masiva alcanza los $ 693.793.410.

Se espera que el 10 de diciembre se realice el Acto de Apertura de las Ofertas, fecha en la cual el Estado conocerá públicamente cuáles son las empresas interesadas en la provisión de los alimentos, los montos detallados de sus propuestas, y qué marcas buscan suministrar los productos.

Para garantizar la cobertura de la asistencia, se requiere la compra de 120.000 unidades de cada uno de los alimentos que componen el módulo. Entre los productos solicitados se encuentran Harina 000 (1 kg), Arroz largo fino (500 gr), Aceite de girasol (900 cc), y Leche entera en polvo fortificada, que debe contener más de 200mg de calcio por porción (800 gr). Además, se adquirirán Fideos secos tipo spaghetti (500 gr), Azúcar (1 kg), Lentejas secas en bolsa (400 gr), Yerba (500 gr), Sémola de trigo con vitaminas y minerales (500gr), Harina de maíz cocción instantánea (730gr) y Postre de vainilla en polvo (50gr). La licitación también incluye la compra de 250.000 bolsas de polietileno necesarias para el empaquetado de los módulos, las cuales deben llevar la inscripción "prohibida su venta".

Condiciones exigentes para los proveedores

Las empresas que decidan participar en este proceso de Licitación deben acatar rigurosas condiciones establecidas en el pliego. Los oferentes deben presentar su propuesta económica no solo físicamente, sino también en soporte digital, lo cual es fundamental para facilitar el análisis posterior por parte de la Comisión Evaluadora.

En cuanto al precio, los valores deben ser cotizados en moneda nacional (pesos), asegurando que los totales se expresen con un máximo de dos decimales, ya que cualquier fracción que exceda este límite será truncada. Además, para garantizar la calidad del bien o servicio, la evaluación se centrará en el cumplimiento de los contratos, la capacidad técnica, la experiencia del oferente, y las condiciones de la oferta. En este sentido, un requisito clave es que las empresas presenten muestras de los renglones que coticen el día hábil anterior a la fecha de la apertura de sobres, en la Dirección de Compras y Suministros.

Una vez elegida la mejor oferta, la adjudicación priorizará la relación entre el precio y la calidad del producto ofrecido, considerando también la marca. Es responsabilidad del adjudicatario cubrir todos los costos de fletes, acarreos y embalajes. Finalmente, el proveedor deberá garantizar la inocuidad y calidad de los productos hasta su entrega, asegurando que la fecha de vencimiento de los alimentos sea de un mínimo de 6 meses contados desde el momento de la entrega de los mismos.

Temas
Seguí leyendo

Pusieron en funciones al nuevo jefe de la Zona Sanitaria I de San Juan

Cannabis en San Juan: guiño nacional para el aceite medicinal y la propuesta que hizo la provincia para controlar

Basura peligrosa en San Juan: entre el sueño del lugar propio para tratarla y el desafío de la gran minería

Por qué cuesta que salgan las leyes más picantes del oficialismo provincial

La puja por el Loteo Tupelí en San Juan: una historia de 46 años que tiene en vilo las casas de unas 60 familias

Fin de ciclo para Walberto Allende: qué deja su paso por Diputados y qué viene para el peronismo

Sorpresivo enfrentamiento del intendente de Calingasta con empresarios y funcionarios por el camino de Hualilán

Tras el cierre de Whirlpool, más empresas se achican, cierran, despiden, y podrían convertirse en importadoras

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
pusieron en funciones al nuevo jefe de la zona sanitaria i de san juan
Designación

Pusieron en funciones al nuevo jefe de la Zona Sanitaria I de San Juan

Por Ana Paula Gremoliche

Las Más Leídas

A la derecha, Miguel Sosa, el más afectado.
Reacciones

"Bestia inhumana": qué dijo la familia de los motociclistas atropellados violentamente en Rawson

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete
Video

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente
Su historia

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente

Buena ruta: los mensajes de despedida al motociclista que murió tras chocar contra un poste en Pocito
Dolor

"Buena ruta": los mensajes de despedida al motociclista que murió tras chocar contra un poste en Pocito

Una mujer sanjuanina murió en Mendoza tras volcar en su auto. Su pareja, quedó gravemente herida.
Tragedia

Una pareja sanjuanina volcó en Mendoza: la mujer falleció y el hombre está grave

Te Puede Interesar

Como cada fin de año, cientos de alumnos sanjuaninos se reunieron para rendir los exámenes de ingreso a los colegios dependientes de la UNSJ. Los padres y madres, los grandes compañeros.
Este lunes

Abrazos y mensajes de aliento, en la salida del primer examen de alumnos que buscan ingresar a los preuniversitarios

Por Redacción Tiempo de San Juan
Choque frontal de un auto y tres motos en Rawson: el grave parte médico de los protagonistas
Lo último

Choque frontal de un auto y tres motos en Rawson: el grave parte médico de los protagonistas

Entrada libre y gratuita para alentar a UPCN en el Tour 3 de la Liga Argentina
Vóley

Entrada libre y gratuita para alentar a UPCN en el Tour 3 de la Liga Argentina

El Gobierno de San Juan asiste a familias vulnerables en la provincia con alimentos.
Compra

El Gobierno de San Juan asegura ayuda alimentaria para 120 mil familias sanjuaninas

Batalla campal en la Liguilla de Rawson: dos bandos se enfrentaron en las canchas del Bosque
Este domingo

Batalla campal en la Liguilla de Rawson: dos bandos se enfrentaron en las canchas del Bosque