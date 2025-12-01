El Gobierno de San Juan asegura ayuda alimentaria para 120 mil familias sanjuaninas

En un esfuerzo por fortalecer la red de contención social, el Gobierno de San Juan acaba de lanzar una Licitación Pública para la adquisición de módulos alimentarios, reafirmando su compromiso con 120.000 familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Puja entre empresas El Gobierno de San Juan reabre una exigente compulsa para contratar la ART que cubre a todos los estatales

La contratación, gestionada por la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, tiene como objeto la provisión de 120.000 módulos destinados a cubrir necesidades alimenticias por dos meses en los 19 departamentos de San Juan.

El proceso de contratación es bajo la modalidad de Orden de Compra Cerrada. El presupuesto oficial fijado para esta compra masiva alcanza los $ 693.793.410.

Se espera que el 10 de diciembre se realice el Acto de Apertura de las Ofertas, fecha en la cual el Estado conocerá públicamente cuáles son las empresas interesadas en la provisión de los alimentos, los montos detallados de sus propuestas, y qué marcas buscan suministrar los productos.

Para garantizar la cobertura de la asistencia, se requiere la compra de 120.000 unidades de cada uno de los alimentos que componen el módulo. Entre los productos solicitados se encuentran Harina 000 (1 kg), Arroz largo fino (500 gr), Aceite de girasol (900 cc), y Leche entera en polvo fortificada, que debe contener más de 200mg de calcio por porción (800 gr). Además, se adquirirán Fideos secos tipo spaghetti (500 gr), Azúcar (1 kg), Lentejas secas en bolsa (400 gr), Yerba (500 gr), Sémola de trigo con vitaminas y minerales (500gr), Harina de maíz cocción instantánea (730gr) y Postre de vainilla en polvo (50gr). La licitación también incluye la compra de 250.000 bolsas de polietileno necesarias para el empaquetado de los módulos, las cuales deben llevar la inscripción "prohibida su venta".

Condiciones exigentes para los proveedores

Las empresas que decidan participar en este proceso de Licitación deben acatar rigurosas condiciones establecidas en el pliego. Los oferentes deben presentar su propuesta económica no solo físicamente, sino también en soporte digital, lo cual es fundamental para facilitar el análisis posterior por parte de la Comisión Evaluadora.

En cuanto al precio, los valores deben ser cotizados en moneda nacional (pesos), asegurando que los totales se expresen con un máximo de dos decimales, ya que cualquier fracción que exceda este límite será truncada. Además, para garantizar la calidad del bien o servicio, la evaluación se centrará en el cumplimiento de los contratos, la capacidad técnica, la experiencia del oferente, y las condiciones de la oferta. En este sentido, un requisito clave es que las empresas presenten muestras de los renglones que coticen el día hábil anterior a la fecha de la apertura de sobres, en la Dirección de Compras y Suministros.

Una vez elegida la mejor oferta, la adjudicación priorizará la relación entre el precio y la calidad del producto ofrecido, considerando también la marca. Es responsabilidad del adjudicatario cubrir todos los costos de fletes, acarreos y embalajes. Finalmente, el proveedor deberá garantizar la inocuidad y calidad de los productos hasta su entrega, asegurando que la fecha de vencimiento de los alimentos sea de un mínimo de 6 meses contados desde el momento de la entrega de los mismos.