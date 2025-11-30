Cannabis en San Juan: guiño nacional para el aceite medicinal y la propuesta que hizo la provincia para controlar

El desarrollo del cannabis en San Juan , impulsado por la empresa estatal sanjuanina CANME , acaba de recibir un impulso a nivel nacional que define su horizonte a largo plazo, al tiempo que consolida sus avances inmediatos en materia sanitaria. El presidente de CANME San Juan, Gonzalo Campos, mantuvo recientemente una reunión con autoridades de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) para delinear los pasos regulatorios a seguir.

La principal novedad que surgió de este encuentro es la confirmación por parte de las autoridades de ARICCAME, sobre el cronograma para la licencia nacional de uso medicinal. Según esta promesa, la Fase 2 de la licencia nacional comenzará en el año 2026, momento en el cual CANME podrá obtener su habilitación completa. Actualmente, la agencia nacional continúa trabajando en esta Etapa 2 de la regulación, que incluye nuevas reuniones con entidades clave como ANMAT y el Instituto Nacional de Semillas (INASE).

El aceite sanjuanino, listo para las farmacias

Mientras el objetivo de la licencia nacional se proyecta para 2026, la empresa estatal sanjuanina avanza sin interrupción a nivel local en la comercialización de su producto. San Juan se prepara para un hito sanitario con el lanzamiento inminente del Aceite de Cannabis Medicinal CANME CBD 10% en farmacias. Este producto, desarrollado localmente y respaldado por una estricta garantía de trazabilidad, busca ser altamente competitivo en precio y accesible para los pacientes.

Fuentes de CANME confirmaron que ya existen lotes listos para la venta, y se espera la autorización del ministro de Salud provincial para su distribución en los próximos días. La empresa ya tiene terminados dos lotes principales: el AC5012 con 692 unidades y el AC5013 con 728 unidades, y está a la espera de los pedidos que realicen las farmacias para su distribución. Este avance significa que el aceite, que hasta ahora se entregaba gratuitamente a un grupo reducido de pacientes a través del Ministerio de Salud, podrá ser dispensado comercialmente en farmacias.

La propuesta de control mediante ASPROSEM

En el marco de las discusiones sobre la estandarización y la fiscalización a nivel nacional, San Juan realizó una propuesta de control fuerte que utiliza un sistema ya probado en la provincia. La provincia sugirió a ARICCAME utilizar el sistema de fiscalización de cultivo de semillas que se maneja a través de ASPROSEM.

Según informó Campos a TIEMPO DE SAN JUAN, ASPROSEM es una asociación civil de productores de semillas que se dedica a defender y representar la pureza genética de la actividad semillera provincial. Este organismo mantiene un registro en el que deben inscribirse todas las personas físicas o jurídicas que pretendan realizar actividades de producción de semillas de cáñamo o de cannabis medicinal, garantizando la identidad y calidad de la siembra. El sistema propuesto por San Juan ya ha sido probado con éxito y está "aceitado" para otros cultivos locales como la cebolla, el ajo y el tomate. La intención de CANME con esta propuesta es defender los intereses de la genética de la semilla a nivel federal y solucionar problemas comunes a través de una agenda consensuada con el resto de las provincias que integran el Consejo Federal ante la ARICCAME.

Buscando desarrollo

El camino de San Juan en la industria del cannabis viene marcado por la necesidad de adaptación regulatoria. La empresa estatal CANME se creó inicialmente en 2019 enfocándose en el cultivo y la explotación del cannabis y sus derivados con fines científicos, medicinales y terapéuticos. Sin embargo, tras el cambio en el Gobierno Nacional, el desarrollo comercial del cannabis medicinal quedó temporalmente trabado, dado que la gestión de Javier Milei priorizó el cáñamo industrial (relacionado con textiles, alimentos y construcción).

Ante este escenario, CANME implementó un "plan B" estratégico: modificó por ley su objeto social para ampliar sus capacidades e incluir el desarrollo del cáñamo industrial. Esta decisión permitió a la empresa obtener formalmente la licencia de ARICCAME para el cáñamo en octubre de 2025, y ya está realizando cultivos experimentales para definir el manejo agronómico de esta variedad. Este viraje busca revertir el parate de la actividad en los terrenos para cultivar cannabis que posee la empresa, conocidos como Campogrande del Acequión, abriendo el espectro de la industria del cáñamo como una alternativa productiva hasta que se complete la segunda fase regulatoria a nivel nacional, la cual permitirá el desarrollo pleno del uso medicinal, actualmente proyectado para 2026.