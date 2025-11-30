¿Seguirá el "fresquito"? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

El arranque de la semana llegará con un alivio térmico en San Juan, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este lunes 1 de diciembre. El “fresquito” podría mantenerse, al menos en las primeras horas del día.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó los datos del tiempo para este lunes 1 de diciembre. En la nota, los detalles.
De acuerdo al parte oficial, la madrugada podría presentar chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación que irá del 10% al 40% y una temperatura mínima de 16°C. Durante la mañana el cielo se mantendrá mayormente nublado y la chance de lluvias descenderá a entre 0% y 10%.
Para la tarde se espera un marcado mejoramiento: el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura trepará hasta los 26°C, una máxima moderada para la época. Ya en la noche, el cielo permanecerá algo nublado y el ambiente seguirá agradable, con 25°C.
El viento variará entre el Sudeste (SE) y el Sur (S), con intensidades de 13 a 31 km/h, sin previsión de ráfagas significativas.
En síntesis, el lunes se perfila como una jornada estable, con temperaturas más suaves y un leve descenso en la inestabilidad respecto de días anteriores. Ideal para comenzar diciembre sin el calor agobiante típico del mes.