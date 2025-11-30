¿Seguirá el "fresquito"? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

El arranque de la semana llegará con un alivio térmico en San Juan , según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este lunes 1 de diciembre. El “fresquito” podría mantenerse, al menos en las primeras horas del día.

De acuerdo al parte oficial, la madrugada podría presentar chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación que irá del 10% al 40% y una temperatura mínima de 16°C. Durante la mañana el cielo se mantendrá mayormente nublado y la chance de lluvias descenderá a entre 0% y 10%.

Para la tarde se espera un marcado mejoramiento: el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura trepará hasta los 26°C, una máxima moderada para la época. Ya en la noche, el cielo permanecerá algo nublado y el ambiente seguirá agradable, con 25°C.

image

El viento variará entre el Sudeste (SE) y el Sur (S), con intensidades de 13 a 31 km/h, sin previsión de ráfagas significativas.

En síntesis, el lunes se perfila como una jornada estable, con temperaturas más suaves y un leve descenso en la inestabilidad respecto de días anteriores. Ideal para comenzar diciembre sin el calor agobiante típico del mes.