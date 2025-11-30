lunes 1 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

¿Seguirá el "fresquito"? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó los datos del tiempo para este lunes 1 de diciembre. En la nota, los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El arranque de la semana llegará con un alivio térmico en San Juan, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este lunes 1 de diciembre. El “fresquito” podría mantenerse, al menos en las primeras horas del día.

Lee además
he disfrutado mucho de esta fiesta y por que se animo a cantar: el balance de orrego en el streaming de tiempo video
FNS 2025

"He disfrutado mucho de esta Fiesta" y por qué se animó a cantar: el balance de Orrego en el streaming de Tiempo
¿vuelve el calor? asi estara el tiempo este sabado en san juan
Pronóstico

¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este sábado en San Juan

De acuerdo al parte oficial, la madrugada podría presentar chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación que irá del 10% al 40% y una temperatura mínima de 16°C. Durante la mañana el cielo se mantendrá mayormente nublado y la chance de lluvias descenderá a entre 0% y 10%.

Para la tarde se espera un marcado mejoramiento: el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura trepará hasta los 26°C, una máxima moderada para la época. Ya en la noche, el cielo permanecerá algo nublado y el ambiente seguirá agradable, con 25°C.

image

El viento variará entre el Sudeste (SE) y el Sur (S), con intensidades de 13 a 31 km/h, sin previsión de ráfagas significativas.

En síntesis, el lunes se perfila como una jornada estable, con temperaturas más suaves y un leve descenso en la inestabilidad respecto de días anteriores. Ideal para comenzar diciembre sin el calor agobiante típico del mes.

Temas
Seguí leyendo

La lluvia provocó una creciente en Valle Fértil y cortaron la Ruta 510

Extienden el alerta por granizo y ráfagas de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

Alerta amarilla por tormenta para cinco departamentos de San Juan

ANSES: guía de créditos para jubilados con tasas y montos actualizados

Caluroso y soleado: así estará el tiempo este viernes en San Juan

ATE convoca al paro y movilización en la fecha que se debata la reforma laboral en el Congreso

Desamparados-Atenas, por el último paso: definen al finalista del Clausura en cancha de Trinidad

La nueva Ley de Transporte de San Juan, a un paso de tratarse, ¿con qué cambios y cuándo regirá?

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Los paneles solares de la Circunvalación se tiñeron de rojo por un motivo muy especial
"Luces que inspiran"

Los paneles solares de la Circunvalación se tiñeron de rojo por un motivo muy especial

Un cumpleaños terminó en tragedia: un nene de 5 años cayó a una pileta y se ahogó
En Córdoba

Un cumpleaños terminó en tragedia: un nene de 5 años cayó a una pileta y se ahogó

El Gobierno detalló la situación del Paso de Agua Negra y pidió circular con cuidado
Servicio

El Gobierno detalló la situación del Paso de Agua Negra y pidió circular con cuidado

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete
Video

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete

La despedida de soltero, la maratónica borrachera y la partida de truco que terminó en un asesinato en Trinidad
Historias del Crimen

La despedida de soltero, la maratónica borrachera y la partida de truco que terminó en un asesinato en Trinidad

Te Puede Interesar

La inquietante similitud de los dos juicios por mala praxis en San Juan: más médicos en la mira
Polémica

La inquietante similitud de los dos juicios por mala praxis en San Juan: más médicos en la mira

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Seguirá el "fresquito"? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente
Su historia

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente

Video: la estatua más céntrica de Sarmiento y la historia de los tiros video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: la estatua más céntrica de Sarmiento y la historia de los tiros

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete
Video

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete