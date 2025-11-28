viernes 28 de noviembre 2025

Pronóstico

Alerta amarilla por tormenta para cinco departamentos de San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional sostiene que la lluvia podría llegar acompañada de granizo y fuerte actividad eléctrica. Los detalles

Por Redacción Tiempo de San Juan
El alerta amarilla por tormenta apunta principalmente a los departamentos del este sanjuanino.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta amarilla para cinco departamentos de San Juan por tormentas que podrían presentarse durante la tarde noche de este viernes.

Son 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil los cinco municipios que podrían presenciar en sus geografías "tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes".

TORMENTA

"Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual", según el reporte del SMN.

