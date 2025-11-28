La lluvia provocó una creciente en Valle Fértil y cortaron la Ruta 510

Gentileza: Diario de Cuyo.

Durante la tarde de este viernes, la lluvia finalmente llegó al Este provincial y generó una creciente en Valle Fértil que obligó a cortar el tránsito sobre la Ruta 510.

Cerca de las 21, la Dirección Provincial de Vialidad comunicó que la Ruta Provincial 510 (Norte), a la altura del río Las Talas, quedó intransitable por la bajada de agua que afecta los badenes del área. El organismo solicitó evitar la circulación y extremar cuidados, mientras equipos y maquinaria trabajan en el lugar para restablecer el paso.

Las precipitaciones eran esperadas en el departamento, que atraviesa un panorama crítico por la falta de agua. Este sistema de lluvias podría brindar un alivio parcial en medio de la prolongada sequía que golpea a Valle Fértil.

Compartí esta nota en redes sociales:







