ANSES: guía de créditos para jubilados con tasas y montos actualizados

Los jubilados tienen la opción de créditos atractivos a través de ANSES.

Con la eliminación de los créditos tradicionales de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ), los jubilados y pensionados deben buscar alternativas en el sistema bancario. Afortunadamente, la banca pública argentina desarrolló líneas de crédito específicas con montos accesibles, tasas competitivas y plazos extendidos. Esta guía completa detalla todas las opciones disponibles, sus requisitos y ofrece recomendaciones clave para acceder al financiamiento .

Las entidades bancarias públicas se han posicionado como la principal fuente de financiación para los beneficiarios del sistema previsional. Estas opciones son ideales para solventar gastos cotidianos, pagar deudas o hacer frente a imprevistos , gracias a sus condiciones pensadas para la economía de los pasivos.

La ventaja principal de estos préstamos radica en sus tasas de interés fijas, que permiten una planificación financiera a largo plazo sin sorpresas. Además, la mayoría no cobra comisiones de otorgamiento y el débito automático de cuotas facilita la administración mensual.

Oferta de préstamos por banco: montos y tasas

1. Banco Nación: la opción con mayor monto

Para clientes y no clientes, el Banco de la Nación Argentina ofrece la alternativa más flexible en cuanto a monto máximo.

Monto: Desde $5.000 hasta $50.000.000 .

Plazo: De 36 a 72 meses (3 a 6 años).

Condición: La cuota no superará el 35% de los haberes netos del solicitante.

Destino: Libre uso, sin restricciones.

2. Banco Provincia: tasa fija promocional

Exclusivo para quienes cobran su haber en esta entidad, ofrece una tasa muy competitiva.

Monto: Hasta $10.000.000 .

Plazo: 12 a 72 meses.

Tasa: Fija del 79% anual .

Beneficio: Sin gastos de otorgamiento ni comisiones iniciales.

3. Banco Ciudad: mayor flexibilidad de cuota

Una excelente opción para aquellos que necesitan un monto moderado con un tope de cuota más alto.

Monto: Desde $5.000 hasta $2.000.000 .

Plazo: Hasta 60 meses (5 años).

Tasa: TNA 73% (6% mensual por cuota).

Ventaja: La cuota puede llegar hasta el 40% de los haberes, lo que facilita el acceso a un monto mayor.

Requisitos indispensables y consideraciones claves

El requisito universal para acceder a cualquiera de estos préstamos es ser jubilado o pensionado del ANSES. Sin embargo, el factor más crítico que evalúan los bancos es la relación cuota-ingreso. Las entidades realizan una simulación garantizando que la cuota mensual no comprometa entre el 35% y 40% de los ingresos del titular.

Tené en cuenta que los clientes que cobran su haber en el banco donde solicitan el préstamo suelen obtener tasas más bajas y una aprobación más rápida.

Las 5 recomendaciones para elegir el mejor préstamo

Simulá la cuota: Antes de solicitar, asegurate de que la cuota calculada se ajuste cómodamente a tu presupuesto mensual.

Compará tasas fijas: No solo mires el monto, compará la Tasa Nominal Anual (TNA) entre bancos. El Banco Provincia ofrece una de las más competitivas del mercado.

Priorizá tu banco: Si ya sos cliente de una entidad, comenzá tu solicitud allí, ya que tendrás ventajas.

Leé el contrato: Prestá atención a los detalles del contrato, asegurándote de que no existan cláusulas o comisiones ocultas.

Evaluá la necesidad real: Contraer una deuda es una responsabilidad. Asegurate de que el préstamo es la mejor solución para tu situación financiera.

