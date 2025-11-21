viernes 21 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importante

ANSES confirmó quienes cobran aumento y un extra antes de Navidad

ANSES aplicará el aumento del 2,3 por ciento, sumará el medio aguinaldo y evalúa un bono extraordinario que podría confirmar en los próximos días.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobrarán en diciembre uno de los montos más elevados del año. El organismo previsional aplicará el aumento del 2,3 por ciento correspondiente al índice de inflación de octubre, tal como lo estipula el Decreto 274/2024, y actualizará todos los haberes del sistema. La medida impacta tanto en la jubilación mínima como en las pensiones contributivas y no contributivas.

Lee además
ANSES realizará pagos a diversos grupos de beneficiarios.
Ayudas al bolsillo

ANSES anunció tres pagos extras de $52.000, $81.000 y $108.000: ¿Quiénes y cuándo los cobran?
ANSES actualizó el calendario de pagos para jubilados en función del fin de semana largo.
Para agendar

Jubilados de ANSES: cómo afecta el feriado al calendario de pagos

A este incremento se sumará otro ingreso clave: el medio aguinaldo del segundo semestre, que se pagará antes de Navidad y representa el 50 por ciento del mejor haber percibido entre julio y diciembre. Para miles de beneficiarios, este componente significará un incremento significativo en el bolsillo.

En paralelo, desde el entorno previsional dan por casi asegurada la continuidad del bono extraordinario de fin de año, especialmente para quienes cobran haberes mínimos o cercanos. Aunque ANSES aún no lo anunció oficialmente, fuentes consultadas sostienen que el refuerzo se mantiene en línea con la política aplicada a lo largo de 2025 para acompañar a los sectores más vulnerables.

Con estos tres conceptos, diciembre se perfila como el mes de mayores ingresos para jubilados y pensionados. En algunos casos, el total a cobrar podría superar los 500 mil pesos e incluso acercarse a los 600 mil, dependiendo del tipo de prestación y del monto que defina el bono.

Tres pagos claves antes de Navidad

Los beneficiarios podrían recibir:

Haber mensual actualizado con aumento del 2,3 por ciento.

Medio aguinaldo del segundo semestre.

Bono extraordinario de fin de año (aún sujeto a confirmación).

Si se confirma el refuerzo, diciembre sería el único mes del año en combinar aumento, aguinaldo y bono, generando un alivio significativo en el ingreso real de los adultos mayores.

Montos estimados para diciembre 2025

A partir del aumento y el cálculo del aguinaldo, estos serían los valores aproximados para cada prestación. Las cifras contemplan un posible bono adicional:

Jubilación mínima (SIPA)

• Haber de diciembre: $340.755,35

• Aguinaldo estimado: $170.000

• Total con aguinaldo: $510.000

• Total con bono: $580.000

Pensión contributiva (SIPA)

Haber de diciembre: $340.755,35

Aguinaldo estimado: $170.000

Total con aguinaldo: $510.000

Total con bono: $580.000

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Haber de diciembre: $272.597,08

Aguinaldo estimado: $136.000

Total con aguinaldo: $408.000

Total con bono: $475.000

Pensiones No Contributivas (invalidez o vejez)

Haber de diciembre: $238.522,43

Aguinaldo estimado: $119.000

Total con aguinaldo: $357.000

Total con bono: $425.000

Con el calendario de pagos de diciembre aún por publicarse, ANSES confirmará en los próximos días las fechas exactas y si finalmente se otorgará el bono. De concretarse, diciembre quedaría marcado como el mes de mayor refuerzo económico para los jubilados en todo 2025.

Temas
Seguí leyendo

Tarjeta Alimentar: ANSES confirmó el monto para diciembre

AUH y AUE: así quedan los montos con el aumento de diciembre de ANSES

ANSES: así quedan los montos SUAF con el nuevo aumento confirmado para diciembre

ANSES anunció cuál será el calendario de pagos del aguinaldo para los jubilados

Jubilados de ANSES: cómo acceder a los reintegros de hasta $120.000 mensuales

El desembarco que mueve el tablero industrial en Albardón: quiénes llegan, de donde vienen y por qué

Las colonias de verano, hasta cinco veces más caras en comparación al 2024: los precios en San Juan y los cupos

El Gobierno nacional habilitó que adolescentes de 13 a 17 años inviertan en fondos de acciones, bonos y otros activos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Parque Industrial de Albardón se agranda con la radicación de empresas del Cluster Berazategui.
Inversiones

El desembarco que mueve el tablero industrial en Albardón: quiénes llegan, de donde vienen y por qué

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Buscate si fuiste al ventoso primer día de la Fiesta Nacional de Sol 2025
Galería de fotos

Buscate si fuiste al ventoso primer día de la Fiesta Nacional de Sol 2025

La mujer denunciada, Mónica Paredes Narváez.
Traición y fraude

Mala amiga: ayudó a su vecina del Médano y de paso la estafó con dos préstamos; ahora debe devolver $1.300.000

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario
Video

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?
Pronóstico

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?

En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Clima

Se suspende la feria de la Fiesta Nacional del Sol pero habrá show y espectáculo

Te Puede Interesar

El sistema Braille, fundamental para no videntes.
Inclusión

¿Sistema Braille en las boletas para votar en San Juan en 2027?

Por Miriam Walter
Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Braian Álvarez Cuello, Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone.
Caso Emanuel Rodríguez

La banda acusada de asaltar y dejar cuadripléjico al empresario de Rawson vuelve a Tribunales

Explota la venta ilegal de entradas que son gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol, en las redes. 
De no creer

Explota la venta ilegal de entradas gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol: a cuánto las ofrecen

Un auto atravesó el guardarraíl de la Circunvalación y quedó atrapado en el medio de la avenida: cinco personas fueron hospitalizadas
Video

Un auto atravesó el guardarraíl de la Circunvalación y quedó atrapado en el medio de la avenida: cinco personas fueron hospitalizadas

Cómo se desarrollará la Fiesta Nacional del Sol el domingo, tras la suspensión de la Feria el jueves
Servicio

Cómo se desarrollará la Fiesta Nacional del Sol el domingo, tras la suspensión de la Feria el jueves