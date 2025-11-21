ANSES confirmó quienes cobran aumento y un extra antes de Navidad

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobrarán en diciembre uno de los montos más elevados del año. El organismo previsional aplicará el aumento del 2,3 por ciento correspondiente al índice de inflación de octubre, tal como lo estipula el Decreto 274/2024, y actualizará todos los haberes del sistema. La medida impacta tanto en la jubilación mínima como en las pensiones contributivas y no contributivas.

A este incremento se sumará otro ingreso clave: el medio aguinaldo del segundo semestre , que se pagará antes de Navidad y representa el 50 por ciento del mejor haber percibido entre julio y diciembre. Para miles de beneficiarios, este componente significará un incremento significativo en el bolsillo.

En paralelo, desde el entorno previsional dan por casi asegurada la continuidad del bono extraordinario de fin de año, especialmente para quienes cobran haberes mínimos o cercanos. Aunque ANSES aún no lo anunció oficialmente, fuentes consultadas sostienen que el refuerzo se mantiene en línea con la política aplicada a lo largo de 2025 para acompañar a los sectores más vulnerables.

Con estos tres conceptos, diciembre se perfila como el mes de mayores ingresos para jubilados y pensionados. En algunos casos, el total a cobrar podría superar los 500 mil pesos e incluso acercarse a los 600 mil, dependiendo del tipo de prestación y del monto que defina el bono.

Tres pagos claves antes de Navidad

Los beneficiarios podrían recibir:

Haber mensual actualizado con aumento del 2,3 por ciento.

Medio aguinaldo del segundo semestre.

Bono extraordinario de fin de año (aún sujeto a confirmación).

Si se confirma el refuerzo, diciembre sería el único mes del año en combinar aumento, aguinaldo y bono, generando un alivio significativo en el ingreso real de los adultos mayores.

Montos estimados para diciembre 2025

A partir del aumento y el cálculo del aguinaldo, estos serían los valores aproximados para cada prestación. Las cifras contemplan un posible bono adicional:

Jubilación mínima (SIPA)

• Haber de diciembre: $340.755,35

• Aguinaldo estimado: $170.000

• Total con aguinaldo: $510.000

• Total con bono: $580.000

Pensión contributiva (SIPA)

Haber de diciembre: $340.755,35

Aguinaldo estimado: $170.000

Total con aguinaldo: $510.000

Total con bono: $580.000

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Haber de diciembre: $272.597,08

Aguinaldo estimado: $136.000

Total con aguinaldo: $408.000

Total con bono: $475.000

Pensiones No Contributivas (invalidez o vejez)

Haber de diciembre: $238.522,43

Aguinaldo estimado: $119.000

Total con aguinaldo: $357.000

Total con bono: $425.000

Con el calendario de pagos de diciembre aún por publicarse, ANSES confirmará en los próximos días las fechas exactas y si finalmente se otorgará el bono. De concretarse, diciembre quedaría marcado como el mes de mayor refuerzo económico para los jubilados en todo 2025.