miércoles 12 de noviembre 2025

Ayuda al bolsillo

ANSES anunció cuál será el calendario de pagos del aguinaldo para los jubilados

Conocé las fechas para cobrar el aguinaldo según tu DNI. Te contamos si recibís el bono de $70.000 y cómo se calcula el pago

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES ya tiene confirmado el calendario de pago del aguinaldo para jubilados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario para el pago del Sueldo Anual Complementario, conocido como aguinaldo, de diciembre. Los jubilados y pensionados cobrarán este beneficio junto al refuerzo de $70.000 destinado a quienes perciben el haber mínimo. Te contamos las fechas de pago, cómo se calcula el monto y quiénes están incluidos en el cronograma.

El pago del aguinaldo se realizará según la terminación de tu DNI y tu haber previsional. Si cobrás la jubilación mínima, asignarte según esta escala:

  • DNI terminados en 0: miércoles 10 de diciembre

  • DNI terminados en 1: jueves 11 de diciembre

  • DNI terminados en 2: viernes 12 de diciembre

  • DNI terminados en 3: lunes 15 de diciembre

  • DNI terminados en 4: martes 16 de diciembre

  • DNI terminados en 5: miércoles 17 de diciembre

  • DNI terminados en 6: jueves 18 de diciembre

  • DNI terminados en 7: viernes 19 de diciembre

  • DNI terminados en 8: lunes 22 de diciembre

  • DNI terminados en 9: martes 23 de diciembre

Si tu haber es superior al mínimo, las fechas son:

  • DNI 0 y 1: miércoles 24 de diciembre

  • DNI 2 y 3: viernes 26 de diciembre

  • DNI 4 y 5: lunes 29 de diciembre

  • DNI 6 y 7: martes 30 de diciembre

  • DNI 8 y 9: miércoles 31 de diciembre

El aguinaldo alcanza a todos los jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Además, quienes cobren el haber mínimo recibirán el refuerzo de $70.000 de forma automática, sin trámites adicionales.

Por el contrario, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares no perciben el aguinaldo, ya que no se trata de una prestación previsional.

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% de la mayor remuneración cobrada en el último semestre. Si percibiste tu jubilación durante los seis meses, recibirás el total calculado sobre tu mejor haber. Por ejemplo, si tu mejor ingreso fue de $100.000, tu aguinaldo será de $50.000.

Para casos con menos de seis meses de percepción, el cálculo es proporcional: (Sueldo mensual / 12) x meses trabajados. El monto final se actualiza según el índice de inflación de octubre informado por el INDEC.

Mantenete atento a las fechas de pago según tu DNI y recordá que el refuerzo de $70.000 se acredita automáticamente si cobrás la jubilación mínima. Ante cualquier duda, podés consultar en la página oficial de ANSES o acercarte a tu oficina más cercana.

FUENTE: El Destape

