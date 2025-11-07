viernes 7 de noviembre 2025

Recalculando

ANSES modificó el calendario de pago por los feriados: ¿cuándo se cobra cada prestación?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó el calendario de pagos de noviembre 2025 debido a los dos feriados nacionales por el Día de la Soberanía

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES redistribuyó el calendario de pago en función de los feriados de noviembre.

ANSES redistribuyó el calendario de pago en función de los feriados de noviembre.

Noviembre comenzó con modificaciones importantes en el cronograma habitual de ANSES. El organismo previsional tuvo que ajustar las fechas de cobro a raíz del decreto que establece dos feriados consecutivos con fines turísticos por el Día de la Soberanía Nacional.

El cambio impacta sobre todas las prestaciones, incluyendo jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y otras prestaciones familiares. .

Con la reconfiguración del calendario, los pagos quedan distribuidos de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 9: jueves 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre

Aumento y bono para jubilados y pensionados: ¿cuánto cobran en noviembre?

Con el incremento del 2,1%, que se aplica en base al índice de inflación de septiembre informado por el INDEC, y el bono extraordinario de $70.000, los haberes de noviembre quedan conformados así:

Jubilación mínima: $403.150,65

(compuesta por $333.150,65 de haber + $70.000 de bono)

PUAM: $336.520,52

($266.520,52 + $70.000 de bono)

PNC por invalidez o vejez: $303.205,46

($233.205,46 + $70.000 de bono)

PNC por madre de siete hijos: $403.150,65

(equivalente a la jubilación mínima + bono)

Jubilación máxima: $2.241.788,48

¿Cuándo cobran la AUH y SUAF en noviembre 2025?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) también tendrán modificaciones en sus fechas de cobro.

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

Nuevos montos para AUH y SUAF en noviembre

Los valores de las asignaciones familiares también se actualizan con el aumento del 2,1% aplicado por ANSES:

AUH: $119.690,95

AUH con discapacidad: $389.806,76

SUAF (primer escalón de ingresos): $59.862,25

SUAF por hijo con discapacidad: $194.910,94

En el caso de la AUH, se recuerda que el 20% retenido durante 2024 puede cobrarse una vez presentada la Libreta AUH 2024, trámite que tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2025.

Los jubilados, pensionados y beneficiarios de PNC que no puedan concurrir al banco en su fecha asignada podrán hacerlo dentro de los próximos días hábiles, ya que los montos permanecerán depositados en la cuenta.

FUENTE: NuevaRioja

