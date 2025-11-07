viernes 7 de noviembre 2025

Atención viajeros

Después de la lluvia y el viento, cuál es el estado de las rutas en San Juan

Desde la Dirección de Vialidad Nacional dieron a conocer un informe actualizado de los caminos en San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cuál es el estado de las rutas y caminos en San Juan después de las lluvias que se registraron en distintas zonas de la provincia. Imagen ilustrativa.

Luego de las lluvias y los fuertes vientos registrados en las últimas horas, la Dirección de Vialidad Nacional informó el estado actualizado de las rutas nacionales en San Juan. Según el parte oficial, a las 8 de este viernes, todas las rutas se encontraban habilitadas y transitables, aunque se recomendó circular con precaución, ya que las precipitaciones recientes podrían haber afectado el pavimento, especialmente en zonas con badenes.

calor, vientos zonda y sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para san juan durante las proximas horas
Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas
Recalculando

ANSES modificó el calendario de pago por los feriados: ¿cuándo se cobra cada prestación?
ANSES modificó el calendario de pago por los feriados: ¿cuándo se cobra cada prestación?

El estado de las principales rutas en San Juan

  • Ruta Nacional 40: Sin novedades. Transitable en los tramos San Juan–Mendoza, San Juan–Jáchal y Huaco–La Rioja.

  • Ruta Nacional 150: En condiciones normales, incluyendo los tramos Jáchal–Ischigualasto y Jáchal–Rodeo.

  • Ruta Nacional 153 (Dpto. Sarmiento): Habilitada sin inconvenientes.

  • Ruta Nacional 014 (Circunvalación San Juan): Transitable sin novedades.

  • Ruta Nacional 20: En buen estado, conecta San Juan con El Encón (San Luis).

  • Ruta Nacional 141: Apta para circular, une San Juan con Chepes.

  • Ruta Nacional 149 (Dpto. Iglesia): Transitable sin novedades.

  • Ruta Nacional 149 (Dpto. Calingasta): Habilitada, pero se recomienda especial atención por la presencia de badenes.

Recomendaciones para los conductores

  • Realizar un chequeo completo del vehículo antes de salir.

  • Verificar la documentación obligatoria.

  • Conducir con atención en tramos con posibles irregularidades en el pavimento.

Paso Cristo Redentor, en Mendoza

El Paso Internacional Cristo Redentor se encontraba cerrado a las 7:00 horas, mientras se realizaba la evaluación del estado de las rutas. Sin embargo, se comunicó que a partir de las 8:00 horas, el paso quedó habilitado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

