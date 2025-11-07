Después de la lluvia y el viento, cuál es el estado de las rutas en San Juan

Luego de las lluvias y los fuertes vientos registrados en las últimas horas, la Dirección de Vialidad Nacional informó el estado actualizado de las rutas nacionales en San Juan. Según el parte oficial, a las 8 de este viernes, todas las rutas se encontraban habilitadas y transitables, aunque se recomendó circular con precaución, ya que las precipitaciones recientes podrían haber afectado el pavimento, especialmente en zonas con badenes.
El estado de las principales rutas en San Juan
-
Ruta Nacional 40: Sin novedades. Transitable en los tramos San Juan–Mendoza, San Juan–Jáchal y Huaco–La Rioja.
-
Ruta Nacional 150: En condiciones normales, incluyendo los tramos Jáchal–Ischigualasto y Jáchal–Rodeo.
-
Ruta Nacional 153 (Dpto. Sarmiento): Habilitada sin inconvenientes.
-
Ruta Nacional 014 (Circunvalación San Juan): Transitable sin novedades.
-
Ruta Nacional 20: En buen estado, conecta San Juan con El Encón (San Luis).
-
Ruta Nacional 141: Apta para circular, une San Juan con Chepes.
-
Ruta Nacional 149 (Dpto. Iglesia): Transitable sin novedades.
-
Ruta Nacional 149 (Dpto. Calingasta): Habilitada, pero se recomienda especial atención por la presencia de badenes.
Recomendaciones para los conductores
-
Realizar un chequeo completo del vehículo antes de salir.
-
Verificar la documentación obligatoria.
-
Conducir con atención en tramos con posibles irregularidades en el pavimento.
Paso Cristo Redentor, en Mendoza
El Paso Internacional Cristo Redentor se encontraba cerrado a las 7:00 horas, mientras se realizaba la evaluación del estado de las rutas. Sin embargo, se comunicó que a partir de las 8:00 horas, el paso quedó habilitado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.