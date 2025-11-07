Después de la lluvia y el viento, cuál es el estado de las rutas en San Juan

Cuál es el estado de las rutas y caminos en San Juan después de las lluvias que se registraron en distintas zonas de la provincia. Imagen ilustrativa.

Luego de las lluvias y los fuertes vientos registrados en las últimas horas, la Dirección de Vialidad Nacional informó el estado actualizado de las rutas nacionales en San Juan. Según el parte oficial, a las 8 de este viernes, todas las rutas se encontraban habilitadas y transitables, aunque se recomendó circular con precaución, ya que las precipitaciones recientes podrían haber afectado el pavimento, especialmente en zonas con badenes.