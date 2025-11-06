jueves 6 de noviembre 2025

Prestación sostenida

ANSES mantiene la ayuda económica para desempleados: cuál es el monto y cómo acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó los requisitos para que accedan las personas que se quedaron sin trabajo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES sigue brindando la prestación por desempleo.

El Gobierno nacional ratificó el pago de la Prestación por Desempleo a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), un apoyo económico mensual que alcanza hasta $300.000 para trabajadores que perdieron su empleo. Este beneficio se extiende por hasta ocho meses y garantiza cobertura de obra social y aportes jubilatorios durante el período de transición laboral. El monto se calcula en base al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados, con un mínimo de $161.000 y un máximo de $322.000, según los aportes realizados.

El programa contributivo se financia con los aportes previos del trabajador y mantiene vigentes los derechos previsionales mientras dura el cobro del subsidio. La actualización del monto sigue la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), lo que asegura que los pagos acompañen los cambios económicos. Este beneficio no forma parte de los aumentos periódicos de otras prestaciones sociales, sino que opera como un apoyo excepcional para facilitar la reinserción laboral.

Qué es la prestación por desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo es un subsidio económico que ANSES otorga a trabajadores formales que quedaron sin empleo por despido, finalización de contrato o causas ajenas a su voluntad. Este programa se financia con los aportes realizados por el trabajador durante su actividad laboral y mantiene activos los derechos de obra social y jubilatorios mientras el beneficiario recibe el apoyo.

El objetivo principal de esta asistencia es brindar un respaldo temporal a quienes enfrentan dificultades económicas tras la pérdida de su empleo. El beneficio no es automático, sino que requiere cumplir con requisitos específicos según el tipo de trabajo y los aportes realizados.

Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

La Prestación por Desempleo está disponible para diferentes tipos de trabajadores, cada uno con requisitos específicos:

  • Trabajadores permanentes: Deben acreditar al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido.

  • Trabajadores eventuales o de temporada: Necesitan 12 meses de aportes en los últimos 3 años y más de 90 días trabajados en el último año.

  • Trabajadores de la construcción: Deben contar con 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos al cese laboral.

Requisitos generales:

  • Ser argentino o residente legal.

  • Tener datos personales y bancarios actualizados en Mi ANSES.

  • No recibir SUAF (Asignación Universal por Hijo) ni otras prestaciones incompatibles.

Monto de la prestación por desempleo de ANSES en noviembre 2025

El monto mensual de la prestación equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos seis meses trabajados, con un tope mínimo de $161.000 y un máximo de $322.000. La duración del beneficio depende de los aportes realizados:

  • 6 meses a 2 años trabajados: Hasta 4 meses de prestación.

  • 2 a 5 años trabajados: Hasta 8 meses de prestación.

  • Más de 5 años trabajados: Hasta 12 meses de prestación.

En casos especiales, como trabajadores mayores de 45 años o con cargas familiares, el plazo puede extenderse. El pago se activa una vez aprobada la solicitud y se acredita según la terminación del DNI del beneficiario.

FUENTE: ANSES

