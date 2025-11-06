Un presunto embaucador sanjuanino que vuelve a escena con tres estafas millonarias

Una de las pocas fotos que se tienen de José Gabriel Mattar, el denunciado por estafas reiteradas.

La Justicia vuelve tras los pasos de un conocido embaucador sanjuanino. Es un hombre que en 2022 fue noticia por su detención en una causa penal por fraudes con terrenos y por la posesión de numerosas armas. Ahora lo tienen en la mira por tres estafas millonarias mediante la compra de vehículos y una maniobra por el alquiler de una casa, y por las cuales deberá presentarse en Tribunales en los próximos días.

El que regresa a la escena pública es José Gabriel Mattar , un hombre que cayó preso en enero de 2022. Aquella vez, una comisión de la sección Defraudaciones y Estafas de la Central de Policía de San Juan viajó a Mar del Plata y concretó nueve allanamientos para dar con él. Lo buscaban por integrar una supuesta banda dedicada a estafar con la compra y venta de vehículos y terrenos.

image Las armas secuestradas en Mar del Plata durante los allanamiento en búsqueda de Mattar, allá en 2022.

Lo sorprendente fue que en esos procedimientos encontraron cuatro pistolas 9 mm y una escopeta, con municiones, y una camioneta Chevrolet S10 que tenía pedido de secuestro. Mattar fue traído a San Juan e imputado por estafas reiteradas, pero, según versiones oficiales, esa causa todavía sigue abierta.

Mattar recuperó la libertad y se guardó por un par de años, pero entre julio y septiembre pasado su nombre volvió a sonar en Tribunales. Tres personas lo denunciaron en la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Un comerciante aseguró que le vendió un carro de comidas rápidas y una camioneta a José Gabriel Mattar y este pagó con cheques diferidos. El problema fue que esos cheques no tenían fondos y nunca pudieron cobrarse; encima, el presunto embaucador no reconoció la deuda y hasta lo amenazó diciendo que tenía parientes en el Poder Judicial.

image La camioneta secuestrada en enero de 2022.

Otra persona también lo acusó de otro fraude con una propiedad que le había alquilado al mismo Mattar. Según las versiones, el sospechoso debía desocupar esa casa, pero aprovechó la situación y la subalquiló a una familia. Así, supuestamente estafó a estos últimos y al verdadero dueño del inmueble, y desapareció con el dinero, de acuerdo con los trascendidos.

También lo denunciaron por comprar un auto, por el cual entregó otro vehículo y cheques. El damnificado aseguró que el vehículo dado en forma de pago estaba prendado y, además, no pudo cobrar esos cheques, comentó una fuente del caso.

Las maniobras delictivas habrían significado un perjuicio millonario para cada uno de los denunciantes. Sin embargo, Mattar no aparece. Estaría en Mar del Plata y ya fue notificado para que se presente en Tribunales en las próximas semanas. De no dar señales, podrían ordenar su captura e irían a buscarlo como en 2022.