jueves 6 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Caso José Mattar

Un presunto embaucador sanjuanino que vuelve a escena con tres estafas millonarias

El sujeto fue noticia en 2022 tras un procedimiento en el cual lo detuvieron por maniobras fraudulentas y por la tenencia de armas. Ahora debe responder por tres estafas con la venta de vehículos y el alquiler de una propiedad. Pueden pedir su captura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una de las pocas fotos que se tienen de José Gabriel Mattar, el denunciado por estafas reiteradas.

Una de las pocas fotos que se tienen de José Gabriel Mattar, el denunciado por estafas reiteradas.

La Justicia vuelve tras los pasos de un conocido embaucador sanjuanino. Es un hombre que en 2022 fue noticia por su detención en una causa penal por fraudes con terrenos y por la posesión de numerosas armas. Ahora lo tienen en la mira por tres estafas millonarias mediante la compra de vehículos y una maniobra por el alquiler de una casa, y por las cuales deberá presentarse en Tribunales en los próximos días.

Lee además
enviaron al penal a la empleada del registro civil de pocito acusada de ser parte de una banda de falsificadores y estafadores
Funcionaria presa

Enviaron al penal a la empleada del Registro Civil de Pocito acusada de ser parte de una banda de falsificadores y estafadores
Juan Antonio Almonacid, el presunto estafador.
Caso Juan Almonacid

El "Estafador de ancianas" quedará preso hasta febrero por otros 7 presuntos fraudes a jubiladas y pensionadas

El que regresa a la escena pública es José Gabriel Mattar, un hombre que cayó preso en enero de 2022. Aquella vez, una comisión de la sección Defraudaciones y Estafas de la Central de Policía de San Juan viajó a Mar del Plata y concretó nueve allanamientos para dar con él. Lo buscaban por integrar una supuesta banda dedicada a estafar con la compra y venta de vehículos y terrenos.

image
Las armas secuestradas en Mar del Plata durante los allanamiento en búsqueda de Mattar, allá en 2022.

Las armas secuestradas en Mar del Plata durante los allanamiento en búsqueda de Mattar, allá en 2022.

Lo sorprendente fue que en esos procedimientos encontraron cuatro pistolas 9 mm y una escopeta, con municiones, y una camioneta Chevrolet S10 que tenía pedido de secuestro. Mattar fue traído a San Juan e imputado por estafas reiteradas, pero, según versiones oficiales, esa causa todavía sigue abierta.

Mattar recuperó la libertad y se guardó por un par de años, pero entre julio y septiembre pasado su nombre volvió a sonar en Tribunales. Tres personas lo denunciaron en la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Un comerciante aseguró que le vendió un carro de comidas rápidas y una camioneta a José Gabriel Mattar y este pagó con cheques diferidos. El problema fue que esos cheques no tenían fondos y nunca pudieron cobrarse; encima, el presunto embaucador no reconoció la deuda y hasta lo amenazó diciendo que tenía parientes en el Poder Judicial.

image
La camioneta secuestrada en enero de 2022.

La camioneta secuestrada en enero de 2022.

Otra persona también lo acusó de otro fraude con una propiedad que le había alquilado al mismo Mattar. Según las versiones, el sospechoso debía desocupar esa casa, pero aprovechó la situación y la subalquiló a una familia. Así, supuestamente estafó a estos últimos y al verdadero dueño del inmueble, y desapareció con el dinero, de acuerdo con los trascendidos.

También lo denunciaron por comprar un auto, por el cual entregó otro vehículo y cheques. El damnificado aseguró que el vehículo dado en forma de pago estaba prendado y, además, no pudo cobrar esos cheques, comentó una fuente del caso.

Las maniobras delictivas habrían significado un perjuicio millonario para cada uno de los denunciantes. Sin embargo, Mattar no aparece. Estaría en Mar del Plata y ya fue notificado para que se presente en Tribunales en las próximas semanas. De no dar señales, podrían ordenar su captura e irían a buscarlo como en 2022.

Temas
Seguí leyendo

Buscan desesperadamente a una sanjuanina de 79 años

Atacaron a una anciana dentro de su casa en Desamparados y le robaron dinero y artefactos

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Atacan brutalmente al jornalero de una finca de Caucete y lo mandan al hospital

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra

Descartaron el presunto caso de zoofilia de un metalúrgico de Pocito contra una caniche

Venía a San Juan, volcó en La Rioja, salió despedida del auto y terminó con varias lesiones

Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, víctimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en chimbas: en video, asi quedo el vehiculo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas
Por Vidart

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas

¡Que no mueran nunca estas joyitas!: apareció el Chaveta y esta vez protagonizó un momentazo con Julia, su compañera
Viral

¡Que no mueran nunca estas joyitas!: apareció el "Chaveta" y esta vez protagonizó un momentazo con Julia, su "compañera"

Te Puede Interesar

Una de las pocas fotos que se tienen de José Gabriel Mattar, el denunciado por estafas reiteradas.
Caso José Mattar

Un presunto embaucador sanjuanino que vuelve a escena con tres estafas millonarias

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marquesado, en el ojo de la tormenta. 
De la gloria al escándalo

Marquesado y un año caliente: peleas, sanciones y polémicas que lo dejaron en el ojo de la tormenta

Ramas caídas, choques y peatones heridos, el saldo de la lluvia en San Juan
Este jueves

Ramas caídas, choques y peatones heridos, el saldo de la lluvia en San Juan

Campamento luminoso, un libro sanjuanino que busca guiar a padres y niños al buen uso de la tecnología
Educación

"Campamento luminoso", un libro sanjuanino que busca guiar a padres y niños al buen uso de la tecnología

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan
El clima

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan