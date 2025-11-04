ANSES paga un extra de $80.000 en noviembre: quiénes lo cobran y cuándo se acredita

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante noviembre de 2025 se acreditará un extra de aproximadamente $80.000 destinado a familias con hijos menores de 18 años, y sin límite de edad en caso de discapacidad. Este refuerzo económico se compone de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, dos de las prestaciones más importantes del sistema de protección social argentino.
El objetivo principal de este beneficio según definió el gobierno es garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y reforzar los ingresos en hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La medida se implementa en un contexto de inflación sostenida y busca mitigar su impacto en los sectores de menores recursos.
AUH de ANSES: cuánto se cobra en noviembre 2025
De acuerdo con el Decreto 274/2024, que establece actualizaciones mensuales basadas en la inflación, la AUH recibe un aumento del 2,1% en noviembre, en línea con el dato del INDEC correspondiente a septiembre.
De esta forma, el monto total por hijo asciende a $119.691, de los cuales ANSES deposita el 80% ($95.752,80) mes a mes. El 20% restante se retiene y se paga más adelante, cuando el titular presenta la Libreta AUH, documento que acredita los controles de salud, vacunación y asistencia escolar de los menores.
En el caso de los hijos con discapacidad, la cifra es mayor: el monto total se ubica en $389.732, con un cobro mensual de $311.785,60 luego de la retención.
Tarjeta Alimentar: montos actualizados y beneficiarios
La Tarjeta Alimentar continúa vigente durante noviembre y se deposita automáticamente junto con la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE). Este programa del Ministerio de Capital Humano —administrado por ANSES— busca garantizar el acceso a alimentos esenciales para niñas, niños y embarazadas en situación de vulnerabilidad.
Los montos, que no sufrieron aumentos este mes, son los siguientes:
$52.250: familias con un hijo o beneficiarias de la Asignación por Embarazo.
$81.936: familias con dos hijos.
$108.062: familias con tres o más hijos.
Al combinar la AUH y la Tarjeta Alimentar, una familia con tres hijos puede alcanzar ingresos cercanos a los $750.000 mensuales, dependiendo del tipo de prestación y situación familiar.
Quiénes pueden cobrar la AUH y el extra de ANSES
El beneficio está destinado a familias con hijos a cargo que cumplan los siguientes requisitos:
- Tener hijos menores de 18 años o sin límite de edad si presentan discapacidad.
- Ser argentino o tener al menos dos años de residencia en el país (para extranjeros o naturalizados).
- Estar desocupado, ser trabajador informal, empleado de casas particulares o monotributista social.
- Tener los datos actualizados en el sistema de ANSES y presentar la documentación correspondiente.
Documentos requeridos:
- DNI del titular y de los hijos.
- Partida o certificado de nacimiento.
- Certificado de matrimonio, unión civil o convivencia.
Libreta AUH: clave para cobrar el 20% retenido
La Libreta AUH es un formulario obligatorio que deben presentar los titulares para acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores. Su entrega permite acceder al 20% retenido de la prestación, acumulado a lo largo del año.
Además, la presentación de este documento es requisito indispensable para mantener el beneficio activo y garantizar que los niños y adolescentes beneficiarios cumplan con los derechos básicos que la política busca proteger: salud, educación y alimentación.
