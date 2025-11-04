martes 4 de noviembre 2025

ANSES paga un extra de $80.000 en noviembre: quiénes lo cobran y cuándo se acredita

El monto total que pueden llegar a percibir las familias supera los $700.000, según la cantidad de hijos

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES brinda un importante número de prestaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante noviembre de 2025 se acreditará un extra de aproximadamente $80.000 destinado a familias con hijos menores de 18 años, y sin límite de edad en caso de discapacidad. Este refuerzo económico se compone de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, dos de las prestaciones más importantes del sistema de protección social argentino.

El objetivo principal de este beneficio según definió el gobierno es garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y reforzar los ingresos en hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La medida se implementa en un contexto de inflación sostenida y busca mitigar su impacto en los sectores de menores recursos.

AUH de ANSES: cuánto se cobra en noviembre 2025

De acuerdo con el Decreto 274/2024, que establece actualizaciones mensuales basadas en la inflación, la AUH recibe un aumento del 2,1% en noviembre, en línea con el dato del INDEC correspondiente a septiembre.

De esta forma, el monto total por hijo asciende a $119.691, de los cuales ANSES deposita el 80% ($95.752,80) mes a mes. El 20% restante se retiene y se paga más adelante, cuando el titular presenta la Libreta AUH, documento que acredita los controles de salud, vacunación y asistencia escolar de los menores.

En el caso de los hijos con discapacidad, la cifra es mayor: el monto total se ubica en $389.732, con un cobro mensual de $311.785,60 luego de la retención.

Tarjeta Alimentar: montos actualizados y beneficiarios

La Tarjeta Alimentar continúa vigente durante noviembre y se deposita automáticamente junto con la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE). Este programa del Ministerio de Capital Humano —administrado por ANSES— busca garantizar el acceso a alimentos esenciales para niñas, niños y embarazadas en situación de vulnerabilidad.

Los montos, que no sufrieron aumentos este mes, son los siguientes:

$52.250: familias con un hijo o beneficiarias de la Asignación por Embarazo.

$81.936: familias con dos hijos.

$108.062: familias con tres o más hijos.

Al combinar la AUH y la Tarjeta Alimentar, una familia con tres hijos puede alcanzar ingresos cercanos a los $750.000 mensuales, dependiendo del tipo de prestación y situación familiar.

Quiénes pueden cobrar la AUH y el extra de ANSES

El beneficio está destinado a familias con hijos a cargo que cumplan los siguientes requisitos:

- Tener hijos menores de 18 años o sin límite de edad si presentan discapacidad.

- Ser argentino o tener al menos dos años de residencia en el país (para extranjeros o naturalizados).

- Estar desocupado, ser trabajador informal, empleado de casas particulares o monotributista social.

- Tener los datos actualizados en el sistema de ANSES y presentar la documentación correspondiente.

Documentos requeridos:

- DNI del titular y de los hijos.

- Partida o certificado de nacimiento.

- Certificado de matrimonio, unión civil o convivencia.

Libreta AUH: clave para cobrar el 20% retenido

La Libreta AUH es un formulario obligatorio que deben presentar los titulares para acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores. Su entrega permite acceder al 20% retenido de la prestación, acumulado a lo largo del año.

Además, la presentación de este documento es requisito indispensable para mantener el beneficio activo y garantizar que los niños y adolescentes beneficiarios cumplan con los derechos básicos que la política busca proteger: salud, educación y alimentación.

