lunes 3 de noviembre 2025

Ayuda al bolsillo

ANSES paga $417.149 en noviembre a un grupo de beneficiarios: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo valor para una de las prestaciones que abona con regularidad

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES sigue brindando distintas prestaciones a millones de argentinos.

ANSES sigue brindando distintas prestaciones a millones de argentinos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo monto de la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción, que en noviembre de 2025 será de $417.149,79. Este valor incluye el incremento del 2,08% derivado del índice de inflación de septiembre, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El beneficio está destinado a familias que completaron un proceso de adopción y cumplen con los requisitos de ingreso fijados por la normativa vigente.

APU por Adopción de ANSES: quiénes pueden acceder

La APU por Adopción está dirigida a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares de la Prestación por Desempleo, veteranos de guerra y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo (AUE).

El acceso al beneficio requiere cumplir con el límite de Ingreso del Grupo Familiar (IGF) de hasta $4.718.516, además de presentar la documentación que acredite la sentencia judicial de adopción. En caso de familias conformadas por dos titulares, la asignación se abona a uno solo de ellos.

Monto de la APU por Adopción de ANSES en noviembre 2025

Con la actualización de noviembre, el monto de la APU por Adopción asciende a $417.149,79, aplicable en todo el país. El incremento se enmarca en el esquema de movilidad que ajusta mensualmente los haberes y asignaciones de ANSES en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El beneficio puede acumularse con otros programas sociales, como la Prestación Alimentar, que otorga hasta $108.062 a familias con tres o más hijos, y se acredita en la misma cuenta y fecha que la prestación principal.

APU de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

Los pagos de las Asignaciones de Pago Único correspondientes a Matrimonio, Nacimiento y Adopción se realizarán entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre, sin distinción por número de documento.

El depósito se acredita de forma automática en la cuenta bancaria del titular registrada en Anses. Para verificar la fecha exacta de cobro, puede consultarse el calendario actualizado en Mi ANSES, dentro del apartado Hijos > Mis Asignaciones.

FUENTE: C5N

Temas
