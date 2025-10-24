Anses paga $322.000 antes de las elecciones: quiénes cobran

A pocos días de las elecciones legislativas 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de una asistencia económica de hasta $322.000, dirigida a un grupo específico, que se extenderá hasta el 27 de octubre.

En paralelo, continúa con los pagos de jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF y otras prestaciones sociales. Conocé el calendario de pagos completo.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio de $322.00?

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores en relación de dependencia despedidos sin causa justificada, que hayan realizado aportes al Fondo Nacional de Empleo.

Este beneficio tiene por objetivo garantizar un ingreso temporal mientras la persona afectada busca reincorporarse al mercado laboral. El monto y la duración del cobro dependen del tiempo trabajado y de los aportes realizados.

Requisitos para cobrar la Prestación por Desempleo

Para acceder al beneficio, los trabajadores deben cumplir con ciertas condiciones según su tipo de empleo:

Trabajadores permanentes: haber aportado al menos 6 meses en los últimos 3 años antes del despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: tener menos de 12 meses de trabajo en los últimos 3 años y más de 90 días trabajados en el último año.

Trabajadores de la construcción: contar con un mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos a la finalización de obra.

Documentación necesaria

Para iniciar el trámite, los interesados deben presentar documentación que acredite la finalización del vínculo laboral. Entre los documentos válidos se encuentran:

Telegrama de despido,

Carta documento, o

Copia del contrato vencido, según corresponda al tipo de relación laboral.

El trámite se puede realizar de manera presencial en las oficinas de ANSES o en forma virtual a través del sitio oficial del organismo (www.anses.gob.ar).

Calendario de pagos: octubre 2025

ANSES publicó el cronograma de pagos para los titulares de la Prestación por Desempleo correspondiente al mes de octubre:

DNI terminados en 0 y 1: martes 21 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 22 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 23 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 24 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 27 de octubre

Este pago se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular, junto con otros beneficios compatibles, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las Asignaciones Familiares (SUAF), en caso de corresponder.