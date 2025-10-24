Anses paga $322.000 antes de las elecciones: quiénes cobran

A pocos días de las elecciones legislativas 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de una asistencia económica de hasta $322.000, dirigida a un grupo específico, que se extenderá hasta el 27 de octubre.
Anses informó que desembolsará una asistencia económica para un grupo en particular. Los detalles, en la nota.
En paralelo, continúa con los pagos de jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF y otras prestaciones sociales. Conocé el calendario de pagos completo.
La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores en relación de dependencia despedidos sin causa justificada, que hayan realizado aportes al Fondo Nacional de Empleo.
Este beneficio tiene por objetivo garantizar un ingreso temporal mientras la persona afectada busca reincorporarse al mercado laboral. El monto y la duración del cobro dependen del tiempo trabajado y de los aportes realizados.
ANSES publicó el cronograma de pagos para los titulares de la Prestación por Desempleo correspondiente al mes de octubre:
Este pago se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular, junto con otros beneficios compatibles, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las Asignaciones Familiares (SUAF), en caso de corresponder.