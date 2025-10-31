ANSES: quiénes recibirán un pago único de $400.000 en noviembre

ANSES tiene una larga de lista de pagos a realizar en noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantendrá durante noviembre de 2025 la política de actualización de sus prestaciones y programas de asistencia. Conforme al mecanismo de movilidad que toma como referencia la inflación, los haberes recibirán un incremento del 2,1%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC.

De este modo, jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y demás beneficios administrados por el organismo tendrán un nuevo ajuste antes del cierre del año, asegurando la continuidad del proceso de actualización previsto por la normativa vigente.

El aumento también alcanzará a las Asignaciones de Pago Único (APU), un beneficio especial administrado por la ANSES que tiene como objetivo brindar apoyo económico a las familias en etapas significativas de su vida.

Actualmente, el programa contempla tres modalidades de asignación:

Por adopción

Por matrimonio

Por nacimiento

Con la actualización del 2,1%, la APU por adopción se elevará de $408.616 a $417.196, destinada a quienes estén en proceso de adopción o hayan recibido una sentencia judicial favorable dentro de los últimos dos años.

Este beneficio puede solicitarse directamente ante la ANSES, siempre que los ingresos del grupo familiar no superen los topes establecidos. En ese sentido, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no debe superar los $4.807.226, mientras que el ingreso individual de cada integrante no puede exceder los $2.403.613.

Podrán acceder al programa los siguientes grupos:

Trabajadores en relación de dependencia.

Personas que perciban haberes a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Trabajadores rurales o temporarios.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo o por Hijo con Discapacidad.

Cuáles son los requisitos para la Asignación por Pago Único de ANSES en noviembre 2025

Para iniciar el trámite, los solicitantes deben cumplir con los requisitos específicos según el tipo de asignación:

Por nacimiento: el niño debe tener entre 2 meses y 2 años.

Por adopción: el pedido debe realizarse dentro de los 2 meses y 2 años posteriores a la sentencia judicial.

Por matrimonio: la solicitud podrá presentarse dentro de los 2 años posteriores a la fecha del enlace.

Asimismo, los ingresos familiares e individuales deben encontrarse dentro de los límites vigentes al momento del nacimiento, la adopción o la celebración del matrimonio.

FUENTE: Diario Registrado