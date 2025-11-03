lunes 3 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Por primera vez

Tiempo de San Juan recibió el Premio Mercedario 2025 a la mejor imagen y prestigio empresarial

El diario digital online más elegido por los sanjuaninos fue distinguido por su imagen y trayectoria. La gala se realizó en el Salón Palmares con más de 100 empresas locales premiadas y sus referentes presentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-03 at 12.14.56 PM (4)
WhatsApp Image 2025-11-03 at 12.12.01 PM
WhatsApp Image 2025-11-03 at 12.14.56 PM
WhatsApp Image 2025-11-03 at 12.14.56 PM (3)
WhatsApp Image 2025-11-03 at 12.14.56 PM (2)
WhatsApp Image 2025-11-03 at 12.14.56 PM (1)

En una noche repleta de emoción y orgullo, Tiempo de San Juan recibió por primera vez en su historia el Premio Mercedario 2025 a la Imagen y Prestigio Empresarial, reconocimiento que distingue a las empresas más valoradas por los sanjuaninos.

Lee además
en albardon, orrego alcanzo las 23.000 computadoras entregadas para alumnos y docentes sanjuaninos
Educación

En Albardón, Orrego alcanzó las 23.000 computadoras entregadas para alumnos y docentes sanjuaninos
noche de terror para un sanjuanino: en halloween, le escribieron de todo en su auto
Video

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto

El galardón, otorgado por ADE (Asociación Dirigentes de Empresas) y la Fundación ADE tras una encuesta provincial realizada por IOPPS, destacó a Tiempo de San Juan como el diario digital online más elegido por la audiencia local tras alcanza un 38% de los votos para el primer lugar por sobre el 36% del segundo y el 10% restante del tercero, consolidando así su liderazgo en el ecosistema de medios de la provincia.

WhatsApp Image 2025-11-03 at 12.12.01 PM

Una gala de celebración y reconocimiento

La ceremonia se llevó a cabo el sábado 1 de noviembre de 2025 en el Salón Palmares, en el departamento Chimbas, con una amplia recepción desde las 21:30 que contó con música en vivo del reconocido saxofonista Luciano Gutiérrez y un ambiente de celebración compartido entre referentes empresariales, institucionales y culturales de San Juan.

WhatsApp Image 2025-11-03 at 12.14.56 PM

Durante la noche, más de 100 empresas sanjuaninas premiadas fueron distinguidas en diferentes categorías, en una velada conducida por Facundo Merenda y Barby Ardanaz, que combinó profesionalismo y calidez.

Embed - Premio Mercedario en Instagram: " El Premio Mercedario 2025 reconoce a las empresas que este año se destacaron por construir una relación sólida y duradera con la comunidad, basada en la calidad, la ética y la innovación. Este galardón es un verdadero aval de la sociedad sanjuanina y un impulso para seguir creciendo y mejorando. Deslizá y conocé a los ganadores de esta edición 2025."

Uno de los momentos más ovacionados fue la sorpresiva actuación de los bailarines de tango Giselle y Carlos, que sumaron emoción a la gala. Luego de la entrega de distinciones y reconocimientos, estuvieron sobre el escenario Cale, DJ Nacho Palma y DJ Mauro Díaz para darle música a la esperada velada.

WhatsApp Image 2025-11-03 at 12.14.56 PM (1)

El evento fue transmitido en vivo y por streaming por Canal 8 San Juan, permitiendo que miles de personas pudieran seguir la ceremonia desde distintos puntos de la provincia.

Un reconocimiento al trabajo y la confianza de los lectores

En representación de Tiempo de San Juan, recibieron la distinción su director, Sebastián Saharrea, acompañado por su esposa Andrea Mosquera, su hijo Iñaki Saharrea y su nuera y profesional de la empresa Florencia Blanchero.

WhatsApp Image 2025-11-03 at 12.14.56 PM (3)

El reconocimiento refuerza la posición del diario como referente del periodismo digital sanjuanino, valorado por su compromiso con la información veraz, el enfoque local y su constante innovación tecnológica.

Una noche que puso en valor el talento sanjuanino

El Premio Mercedario, impulsado por la Fundación ADE, busca visibilizar la excelencia y el compromiso empresarial en la provincia, reconociendo a aquellas firmas que marcan tendencia y construyen identidad local desde distintos rubros.

La edición 2025 volvió a demostrar que San Juan cuenta con un tejido empresarial dinámico y en crecimiento, donde los valores del esfuerzo, la innovación y la identidad provincial se reflejan en cada uno de los proyectos premiados.

Temas
Seguí leyendo

Salud: renuevan por completo tres áreas estratégicas del Hospital Marcial Quiroga

Más verde: la importante tarea de reforestación que realizan en un parque sanjuanino

Avanza la venta de entradas para la Fiesta del Sol: cuál es el día más elegido

El Hospital Marcial Quiroga marca un hito en salud pública con una pionera cirugía de mandíbula

El EPRE llega a Tudcum y Angualasto para atender reclamos y asesorar a los vecinos

A 54 años de su nacimiento, el impactante video que muestra la evolución de Ischigualasto

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino

Los mejores DJ de San Juan se juntan en una fiesta en formato "sunset", con el dique Punta Negra como escenario

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
noche de terror para un sanjuanino: en halloween, le escribieron de todo en su auto
Video

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató
Rawson

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató

El arco del que se colgó el niño de 13 años y que cayó sobre su rostro provocando su muerte.
Nuevos detalles

Tragedia en el camping: el niño que murió por la caída del arco se trepó para festejar un gol y su papá vio todo

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino
Emprendedores

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino

A la izquierda, el arco que le quitó la vida a un nene de 4 años en Calingasta. A la derecha, el arco que provocó el accidente fatal en Rawson.
Triste deceso

Muerte del nene tras caerle un arco encima y el idéntico antecedente de Calingasta: ¿quién es el responsable?

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto
Video

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto

Te Puede Interesar

Días atrás, García Nieto comunicó los lineamientos de año de presidencia a los directores y referentes del Poder Judicial de San Juan. 
Justicia

Uno por uno, todos los ascensos del Poder Judicial de San Juan

Por Natalia Caballero
Registraron una nueva amenaza de bomba: esta vez, en una escuela de Chimbas
Otra vez sopa

Registraron una nueva amenaza de bomba: esta vez, en una escuela de Chimbas

El mercado automotor de San Juan pasó del rojo al rebote: las ventas de 0 km crecieron 44% en lo que va de 2025, impulsadas por precios estables, financiamiento y bonificaciones.
Mercado automotor

El 0km vuelve a acelerar en San Juan: del retroceso del 2024 al salto en el 2025

Tras el inicio de la venta presencial de entradas para la Fiesta Nacional del Sol, cómo es el movimiento en el Teatro del Bicentenario.
Expectativa

Avanza la venta de entradas para la Fiesta del Sol: cuál es el día más elegido

Tiempo de San Juan recibió el Premio Mercedario 2025 a la mejor imagen y prestigio empresarial
Por primera vez

Tiempo de San Juan recibió el Premio Mercedario 2025 a la mejor imagen y prestigio empresarial