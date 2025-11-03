Tiempo de San Juan recibió el Premio Mercedario 2025 a la mejor imagen y prestigio empresarial

En una noche repleta de emoción y orgullo, Tiempo de San Juan recibió por primera vez en su historia el Premio Mercedario 2025 a la Imagen y Prestigio Empresarial , reconocimiento que distingue a las empresas más valoradas por los sanjuaninos.

El galardón, otorgado por ADE (Asociación Dirigentes de Empresas) y la Fundación ADE tras una encuesta provincial realizada por IOPPS , destacó a Tiempo de San Juan como el diario digital online más elegido por la audiencia local tras alcanza un 38% de los votos para el primer lugar por sobre el 36% del segundo y el 10% restante del tercero, consolidando así su liderazgo en el ecosistema de medios de la provincia.

Una gala de celebración y reconocimiento

La ceremonia se llevó a cabo el sábado 1 de noviembre de 2025 en el Salón Palmares, en el departamento Chimbas, con una amplia recepción desde las 21:30 que contó con música en vivo del reconocido saxofonista Luciano Gutiérrez y un ambiente de celebración compartido entre referentes empresariales, institucionales y culturales de San Juan.

Durante la noche, más de 100 empresas sanjuaninas premiadas fueron distinguidas en diferentes categorías, en una velada conducida por Facundo Merenda y Barby Ardanaz, que combinó profesionalismo y calidez.

Uno de los momentos más ovacionados fue la sorpresiva actuación de los bailarines de tango Giselle y Carlos, que sumaron emoción a la gala. Luego de la entrega de distinciones y reconocimientos, estuvieron sobre el escenario Cale, DJ Nacho Palma y DJ Mauro Díaz para darle música a la esperada velada.

El evento fue transmitido en vivo y por streaming por Canal 8 San Juan, permitiendo que miles de personas pudieran seguir la ceremonia desde distintos puntos de la provincia.

Un reconocimiento al trabajo y la confianza de los lectores

En representación de Tiempo de San Juan, recibieron la distinción su director, Sebastián Saharrea, acompañado por su esposa Andrea Mosquera, su hijo Iñaki Saharrea y su nuera y profesional de la empresa Florencia Blanchero.

El reconocimiento refuerza la posición del diario como referente del periodismo digital sanjuanino, valorado por su compromiso con la información veraz, el enfoque local y su constante innovación tecnológica.

Una noche que puso en valor el talento sanjuanino

El Premio Mercedario, impulsado por la Fundación ADE, busca visibilizar la excelencia y el compromiso empresarial en la provincia, reconociendo a aquellas firmas que marcan tendencia y construyen identidad local desde distintos rubros.

La edición 2025 volvió a demostrar que San Juan cuenta con un tejido empresarial dinámico y en crecimiento, donde los valores del esfuerzo, la innovación y la identidad provincial se reflejan en cada uno de los proyectos premiados.