Tiempo de San Juan recibió el Premio Mercedario 2025 a la mejor imagen y prestigio empresarial

En una noche repleta de emoción y orgullo, Tiempo de San Juan recibió por primera vez en su historia el Premio Mercedario 2025 a la Imagen y Prestigio Empresarial, reconocimiento que distingue a las empresas más valoradas por los sanjuaninos.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El diario digital online más elegido por los sanjuaninos fue distinguido por su imagen y trayectoria. La gala se realizó en el Salón Palmares con más de 100 empresas locales premiadas y sus referentes presentes.
En una noche repleta de emoción y orgullo, Tiempo de San Juan recibió por primera vez en su historia el Premio Mercedario 2025 a la Imagen y Prestigio Empresarial, reconocimiento que distingue a las empresas más valoradas por los sanjuaninos.
El galardón, otorgado por ADE (Asociación Dirigentes de Empresas) y la Fundación ADE tras una encuesta provincial realizada por IOPPS, destacó a Tiempo de San Juan como el diario digital online más elegido por la audiencia local tras alcanza un 38% de los votos para el primer lugar por sobre el 36% del segundo y el 10% restante del tercero, consolidando así su liderazgo en el ecosistema de medios de la provincia.
La ceremonia se llevó a cabo el sábado 1 de noviembre de 2025 en el Salón Palmares, en el departamento Chimbas, con una amplia recepción desde las 21:30 que contó con música en vivo del reconocido saxofonista Luciano Gutiérrez y un ambiente de celebración compartido entre referentes empresariales, institucionales y culturales de San Juan.
Durante la noche, más de 100 empresas sanjuaninas premiadas fueron distinguidas en diferentes categorías, en una velada conducida por Facundo Merenda y Barby Ardanaz, que combinó profesionalismo y calidez.
Uno de los momentos más ovacionados fue la sorpresiva actuación de los bailarines de tango Giselle y Carlos, que sumaron emoción a la gala. Luego de la entrega de distinciones y reconocimientos, estuvieron sobre el escenario Cale, DJ Nacho Palma y DJ Mauro Díaz para darle música a la esperada velada.
El evento fue transmitido en vivo y por streaming por Canal 8 San Juan, permitiendo que miles de personas pudieran seguir la ceremonia desde distintos puntos de la provincia.
En representación de Tiempo de San Juan, recibieron la distinción su director, Sebastián Saharrea, acompañado por su esposa Andrea Mosquera, su hijo Iñaki Saharrea y su nuera y profesional de la empresa Florencia Blanchero.
El reconocimiento refuerza la posición del diario como referente del periodismo digital sanjuanino, valorado por su compromiso con la información veraz, el enfoque local y su constante innovación tecnológica.
El Premio Mercedario, impulsado por la Fundación ADE, busca visibilizar la excelencia y el compromiso empresarial en la provincia, reconociendo a aquellas firmas que marcan tendencia y construyen identidad local desde distintos rubros.
La edición 2025 volvió a demostrar que San Juan cuenta con un tejido empresarial dinámico y en crecimiento, donde los valores del esfuerzo, la innovación y la identidad provincial se reflejan en cada uno de los proyectos premiados.