Revuelo por un cordobés que llegó a la Difunta Correa ¡en sulky!: los videos de la expedición

Un verdadero revuelo se generó en las redes sociales tras la llegada de un cordobés a la Difunta Correa en un particular medio de transporte: un sulky . Se trata de Juan Morán, quien cumplió una promesa y recorrió más de 800 kilómetros desde Villa Ascasubi hasta el paraje de Vallecito.

El viaje comenzó el pasado 30 de septiembre y, según relataron los usuarios que siguieron su travesía, Don Juan fue haciendo paradas en distintos pueblos para darle descanso a sus caballos. En algunos lugares permaneció entre cinco y ocho días, compartiendo con familias del camino que lo recibieron con afecto y admiración.

La llegada de Morán al santuario se produjo durante una noche, lo que llamó la atención de varios visitantes del paraje, que se sorprendieron al verlo arribar en su sulky.

Las imágenes del arribo se viralizaron a través de TikTok, donde el usuario Daniel Pastor compartió videos del emotivo momento en que Morán cumplía su promesa. En la publicación, Pastor expresó: “Después de que Don Juan cumpliera con su promesa y agradecimiento a la Difunta Correa le brindamos un humilde agasajo junto a personas que colaboraron en una parte del camino. Agradecer a la familia de Cristian Rosales del paraje Vallecito por su hospitalidad. ¡Gracias, mi Difunta Correa!”.

Una de las escenas finales muestra al hombre cordobés degustando especialidades sanjuaninas y compartiendo la alegría del objetivo cumplido. Los comentarios no tardaron en llegar: “Qué lindo es haberlo conocido, Don Juan. Lo felicito, excelente experiencia, tiene toda mi admiración y respeto”, escribió una usuaria, entre cientos de mensajes de cariño y miles de reacciones.

