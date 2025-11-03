Sonia Venegas, la mujer que levantó el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Albardón y no para

Dolor en las redes Conmoción en la Escuela de Enología por la muerte del chico que le cayó un arco encima

Arenales al 500, Albardón. Sólo eso y Google Map te lleva hasta el Cuartel de Bomberos Voluntarios en ese departamento, que desde hace 16 años es presidido por Sonia Venegas , una audaz albardonera -por adopción-, que dedica su vida a esa labor solidaria. Con mucha polenta y una marcada personalidad supo levantar una institución que ahora es modelo en su tipo. Tiene 65 años, fue pionera entre las bomberas voluntarias y decidió ponerse al frente de este cuartel que se construyó en un predio que había sido foco de un voraz incendio, y de no creer, el primero en el que participó con los Bomberos de Chimbas.

Ese fue el punto cero. Ella esperaba en la puerta de su casa, ataviada con el equipo ignífugo, que llegara la motobomba del departamento lindante para participar por primera en un siniestro forestal. Es que Albardón, hasta ese momento, no tenía un cuerpo de bomberos.

Fueron los mismos vecinos propietarios de ese lugar -familias Córdoba, Mattar y Espínola-, quienes donaron el predio de 100 metros por 60 metros aproximadamente, y ella se puso al frente de la cruzada. En ese momento sus hijas eran adolescentes y sabía lo difícil que sería a nivel familiar. Igual pudo e hizo.

Realizó los trámites, consiguió donaciones, hasta la escribanía Oro colaboró para que no gastaran lo que no tenían. Lo logró. No sólo es un cuartel. Allí hay gallinas y verduras hidropónicas, para aportar al programa “Bombero Sano” que consiste en que sus integrantes tengan un plan nutricional y una rutina de actividad física personalizada para que realicen a diario.

Cuentan con un grupo de apoyo que incluye un psicólogo, Maxi Paéz, quien colabora cada vez que alguien lo necesita. Se pueden seguir enumerando muchas más actividades, eso sí, todas terminan en “algo que hizo Sonia”.

Su llegada a la gran albarda

Ella vino a San Juan por amor hace unos 35 años, y decidió ser una albardonera más. No se le ocurrió volver a Bahía Blanca, donde nació y su papá fue bombero profesional, algo que parecía no figurar en sus planes. El giro se produjo -con creces-, porque además todo había que hacerlo casi sin dinero, salvo el subsidio que da la Nación para comprar equipamiento específico y una bolsa de mercadería por semana para que los voluntarios que cumplen turnos los 365 días al año tengan para alimentarse cuando les toca cumplir servicio.

Su nombre, vuelve, siempre vuelve. Es que también fue la primera chofer de una movilidad pesada – que sigue conduciendo-, como es el camión cisterna de 10 mil litros de agua con una bomba alemana, una de las cinco movilidades con las que cuentan para realizar sus servicios.

Los primeros en abrir las puertas para cumplir sus sueños fueron los Bomberos Voluntarios de Chimbas. Esa fue su escuela y el apoyo para llevar adelante la odisea.

Actualmente cubren más de 20 siniestros por mes, salvo los meses bravos –agosto a octubre- que llegan a un récord de hasta cuatro incendios por día-. Cifra que se eleva porque la gente prende fuego en temporada de fuertes vientos. Sin contar rescates, árboles caídos, entre otros.

´La emoción que yo tenía aquella primera vez que fue convocada para el primer incendio es indescriptible. Estaba parada en la puerta de mi casa con el uniforme y mis vecinas me preguntaban qué pasaba. Llegó la motobomba de Chimbas, subí rápidamente, y vine al incendio que era acá donde está el cuartel. Increíble. Esto era una quemazón, veías a los vecinos todos negros. Una vez controlado el incendio, la gente nos abrazaba. Una emoción inolvidable. De regreso a casa, Sergio Cuello el jefe de Chimbas, me dijo: tenés que formar un cuartel en Albardón. Lo pensé, en el fondo sabía que corría riesgo mi familia porque hay muchas cosas que vos haces como bombero que te llevan a descuidar a tus afectos. Te tocan guardias, pasas ahí la Navidad, pero decidí hacerlo´, recuerda.

En ese predio al que llegas preguntando o poniendo Arenales al 500 en Google Map, porque ni la calle ni la numeración está identificada con cartelería, iban a construir una capilla, pero quizá la advocación de la Virgen y la experiencia de los vecinos, quiso que fuera otra cosa. Se produjo la donación y Sonia dio el sí para poner manos a la obra.

La Municipalidad de Albardón, por ese entonces a cargo de Cristina López, canceló una deuda comunal para poder registrarla a nombre de la nueva institución.

´Es un terreno tan grande que hemos recibido a todos los bomberos de la provincia para hacer cursos de perfeccionamiento. Todo a pulmón. Somos una familia que tiene como premisa ayudarse y estar bien formados para cumplir con el servicio´, agrega.

Así como el nombre de Sonia está siempre en Arenales al 500, también está el de Sergio Cuello, que con su personal de Chimbas y Santa Lucía comenzaron a levantar la parte estructural.

De a poco, pero a buen ritmo, quedó lista una prolija y enorme explanada con un tinglado que da sombra a gran parte del equipamiento. También acomodaron y remodelaron las habitaciones que allí habían y donde ahora duermen, comen, descansan y se reúnen los bomberos. Hacia el fondo hay una impactante construcción que albergará las nuevas oficinas y habitaciones. Falta para terminarlo pero seguro se logrará porque está en la mira de Sonia y su equipo.

No falta el gallinero de donde se proveen de huevos, el espacio para el cultivo hidropónico de acelgas, tomates, lechugas, perejil, y un amplio patio donde realizan las prácticas cotidianas para llegar en condiciones a los siniestros para los que son convocados.

Entre los últimos logros han conseguido instalar el gas natural que facilita las cosas para poder cocinar y dar servicios a los bomberos de turno. Claro que falta mucho.

Para poder cumplir con éste y otros propósitos siguen luchando por una Ley de Bomberos Voluntarios provincial que permitiría no pagar servicios, y tener ingresos de un mínimo porcentaje proveniente de los impuestos municipales (algo así como 0,05 por ciento), ya que es una de las pocas provincias que esta actividad no está legislada.

Por ahora viven de algunas donaciones de combustible o alimentos que algunas personas agradecidas entregan tras ayudar a un rescate, un incendio, una inundación y hasta árboles caídos. Incluso son convocados cuando hay actividad en el Autódromo el Villicum para cumplir con servicios de seguridad y reciben los honorarios correspondientes.

Llegar allí un sábado por la mañana es una dicha. Salen los chicos de la escuela de cadetes, está repleto de alumnos de Higiene y Seguridad del Instituto Sagrado Corazón que realizan sus prácticas. En contrapartida los profesores capacitan al personal. Lo mismo pasa con la Asociación Pro Vida cuyos integrantes llegan para esterilizar animales. Innumerable acciones.

Escuela de formación

Rodrigo Tejada, jefe de Bomberos, cuenta que ´la escuela de cadetes está formada por chicos entre 9 y 17 años que se van preparando en primeros auxilios, simulacros de sismos, armado de campamentos, entre otras cosas acordes a la edad´.

En el cuartel son un total de 20 personas activas, cinco de ellas mujeres, todos en una franja etaria que va desde los 18 a los 52 años. “Tenemos un enfermero, una higienista, y también uno de los chicos se ha recibido de educación física, Alejandro Poblete, y nos da una rutina a cada uno para mantenernos en forma´.

Sonia no para de contar todo lo que hacen con pocos recursos y agradece cada ayuda que permite continuar con el servicio. Ese servicio que está fortalecido por una mujer imparable, cuyo nombre, siempre está y estará presente en ese cuartel.