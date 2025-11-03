lunes 3 de noviembre 2025

A tener en cuenta

Una empresa sanjuanina alertó a los vecinos de Calingasta por presuntas estafas en su nombre

La empresa Caterwest denunció que falsos representantes estarían contactando a vecinos de Calingasta con supuestas ofertas laborales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-03 at 9.08.57 PM

La empresa sanjuanina Caterwest, dedicada a brindar servicios mineros y de logística en zonas remotas, emitió un comunicado para advertir a los vecinos de Calingasta sobre posibles intentos de estafa que se estarían realizando utilizando su nombre.

Tras más de seis años, la planta Casposo volvió a producir oro en Calingasta: más de 200 empleos y la jugada con la futura mina Hualilán, en Ullum.
Informe de Austral Gold

Calingasta vuelve a tener oro: Casposo retoma la producción y abre paso a Hualilán
potrero y cuna de talentos: el club que nacio en el 86, lleva los colores de river y se sostiene por el amor de los hinchas islanos
Pasiones del Interior

Potrero y cuna de talentos: el club que nació en el '86, lleva los colores de River y se sostiene por el amor de los hinchas islanos

A través de sus redes sociales, la compañía informó que algunas personas del departamento habrían sido contactadas y citadas falsamente para supuestos procesos de selección de personal. Ante esta situación, Caterwest aclaró que su procedimiento de contratación se realiza únicamente mediante entrevistas en sus sedes oficiales, estudios médicos preocupacionales y la firma de contrato.

La empresa destacó que, sin el cumplimiento de estas etapas, no se da de alta ni se cita a ninguna persona para trabajar. Además, pidió a la comunidad no brindar información personal o laboral sin antes verificar la identidad del interlocutor y su vínculo con la empresa, recomendando hacerlo únicamente a través de los canales oficiales.

En su mensaje, la firma también agradeció la confianza de la comunidad calingastina y reafirmó su compromiso con la transparencia y la integridad en todos sus vínculos. “Como hace más de 30 años, valoramos la confianza de todos los calingastinos y nos comprometemos a mantener la integridad y la transparencia en todos nuestros vínculos”, expresaron desde Caterwest.

