Una empresa sanjuanina alertó a los vecinos de Calingasta por presuntas estafas en su nombre

La empresa sanjuanina Caterwest, dedicada a brindar servicios mineros y de logística en zonas remotas, emitió un comunicado para advertir a los vecinos de Calingasta sobre posibles intentos de estafa que se estarían realizando utilizando su nombre.

A través de sus redes sociales, la compañía informó que algunas personas del departamento habrían sido contactadas y citadas falsamente para supuestos procesos de selección de personal. Ante esta situación, Caterwest aclaró que su procedimiento de contratación se realiza únicamente mediante entrevistas en sus sedes oficiales, estudios médicos preocupacionales y la firma de contrato.

La empresa destacó que, sin el cumplimiento de estas etapas, no se da de alta ni se cita a ninguna persona para trabajar. Además, pidió a la comunidad no brindar información personal o laboral sin antes verificar la identidad del interlocutor y su vínculo con la empresa, recomendando hacerlo únicamente a través de los canales oficiales.

En su mensaje, la firma también agradeció la confianza de la comunidad calingastina y reafirmó su compromiso con la transparencia y la integridad en todos sus vínculos. “Como hace más de 30 años, valoramos la confianza de todos los calingastinos y nos comprometemos a mantener la integridad y la transparencia en todos nuestros vínculos”, expresaron desde Caterwest.