Uno por uno, todos los ascensos del Poder Judicial de San Juan

Días atrás, García Nieto comunicó los lineamientos de año de presidencia a los directores y referentes del Poder Judicial de San Juan.

Finalmente se conocieron los nombres del personal del Poder Judicial que fue ascendido. La acordada que así lo determina tiene fecha el 29 de octubre pasado, pero las fuentes consultadas por este medio indicaron que desde hace tiempo se sabía quiénes habían sido los elegidos. La presidenta de la Corte, Adriana García Nieto, había anunciado en septiembre pasado que se venían ascensos en Tribunales, en un primer momento se habló de cubrir vacantes, de un número bajo (entre 30 y 35 trabajadores) pero terminaron siendo 246.

La última vez que el Poder Judicial registró ascensos fue a fines de 2024, cuando la Acordada de la Corte que los propició causó revuelo. En aquel entonces, 341 personas en distintas categorías (magistrados, empleados y personal de maestranza) fueron promovidas y ello derivó que se registraran 73 vacantes, que debieron ser cubiertas. Sin embargo, ese no fue el motivo que provocó el estallido, sino algunos nombres que figuraban en el listado de ascendidos.

Es que aparecía Eva Graciela De Sanctis Sánchez, la hija del cortista Guillermo De Sanctis, quién firmó la acordada que promovió el ascenso de su propia hija. Ese hecho provocó reacciones de todo tipo y, aunque no existía un impedimento legal para excusarse, más de uno señaló que se trataba de una falta a la Ley de Ética Pública.

Entre los nombres de los ascendidos figuran personas conocidas dentro del palacio de Tribunales. Los ascensos corren desde el 1° de noviembre.

Uno por uno, los ascendidos por la Acordada 118

I) Ascender al cargo de DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO GENERAL INMOBILIARIO, a la siguiente agente: 1) TAILLANT, ANALIA IVONE (D.N.I.: 22.705.572).

II) Ascender al cargo de SECRETARIO DE CAMARA, a las siguientes agentes: 1) PEZZOTTI MAZZANTI, FERNANDO RICARDO (D.N.I.: 22.705.775); 2) ROBUTTI, ANA ELISA (D.N.I.: 20.924.177) y 3) VITTAZ, MARIA NOEL (D.N.I.: 25.756.483).

III) Ascender al cargo de SECRETARIO DE FISCALIA DE CAMARA, a la siguiente agente: 1) VARGAS, YANIRE MARIA (D.N.I.: 24.319.435).

IV) Ascender al cargo de SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA, a los siguientes agentes: 1) ARUSA, ANALIA MABEL (D.N.I.: 17.923.690); 2) BARCELO RECIO, MARIA JOSEFINA (D.N.I.: 31.309.309); 3) MANZUR OLGUIN, ANA LAURA (D.N.I.: 27.043.497); 4) OGAS, KARINA LEONOR (D.N.I.: 20.789.693); 5) QUIROGA CHICA, SUSANA EDITH (D.N.I.: 28.263.321) y 6) VIDELA, GUILLERMO RAFAEL (D.N.I.: 25.938.852).

V) Ascender al cargo de PRO SECRETARIO AUXILIAR, al siguiente agente: 1) DIAZ PUCHULU, PATRICIO JOSE (D.N.I.: 33.234.191).

VI) Ascender al cargo de SECRETARIO DE PAZ LETRADO, a las siguientes agentes: 1) BARBOZA RODRIGUEZ, MACARENA (D.N.I.: 34.697.898); 2) FERNANDEZ, LAURA MELISA (D.N.I.: 29.269.915); 3) GARCIA ESTEINOU FIGUEROA, MARIA DEL ROSARIO (D.N.I.: 31.017.359); 4) GINESTAR AVELIN, MARIA BELEN (D.N.I.: 33.614.175); 5) HENRIQUEZ GOMEZ, DANIELA BELEN (D.N.I.: 28.773.629); 6) LOZADA FERNANDEZ, MARIA ALEJANDRA (D.N.I.: 23.977.331); 7) MANRIQUE COBOS, MARIA CAROLINA (D.N.I.: 30.839.387); 8) ORQUERA, MARIA EUGENIA (D.N.I.: 33.337.527); 9) PASCUAL POSLEMAN, MARIA BELEN (D.N.I.: 29.740.327) y 10) POSSE GONZALEZ, MARINA ROMINA (D.N.I.: 35.508.429).

VII) Ascender al cargo de DIRECTOR GENERAL FINANCIERO CONTABLE, a la siguiente agente: 1) GOMEZ, MARIA LAURA (D.N.I.: 22.673.236).

VIII) Ascender al cargo de JEFE DE DEPARTAMENTO, a los siguientes agentes: 1) FLORES, OSCAR ADRIAN (D.N.I.: 27.260.409); 2) GARGIULO, EDUARDO (D.N.I.: 17.218.024) y 3) PEREZ, MARIA GABRIELA (D.N.I.: 17.624.931).

IX) Ascender al cargo de OFICIAL SUPERIOR TECNICO DE PRIMERA, al siguiente agente: 1) FERNANDEZ FERRES, DANIEL EMMANUEL (D.N.I.: 32.353.011).

X) Ascender al cargo de OFICIAL SUPERIOR TECNICO, a los siguientes agentes: 1) CASTRO ANEAS, LEANDRO ESTEBAN (D.N.I.: 31.869.312); 2) CERDERA, MARIA VANINA (D.N.I.: 25.118.457) y 3) MOLINA, MARIANA (D.N.I.: 27.042.398).

XI) Ascender al cargo de OFICIAL SUPERIOR, a los siguientes agentes: 1) PANDOLFINI MATUS, MARCELO FABRICIO (D.N.I.: 32.689.131) y 2) ROLDAN GALDEANO, MIGUEL ANGEL (D.N.I.: 26.318.937).

XII) Ascender al cargo de OFICIAL SUPERIOR DE SEGUNDA, a los siguientes agentes: 1) FERRARI TRINCADO, CLAUDIA SILVANA (D.N.I.: 27.784.130); 2) GIL, LEONARDO MATHIAS (D.N.I.: 38.461.712); 3) GIOJA, MARIA JOSE (D.N.I.: 32.806.346); 4) JUNCO, MICAELA ROMINA (D.N.I.: 35.923.298) y 5) MANINI GOMEZ, NATALIA INES (D.N.I.: 32.447.485).

XIII) Ascender al cargo de JEFE DE DESPACHO, a los siguientes agentes: 1) ATENCIO, IRIS NILDA ITATI (D.N.I.: 16.865.089); 2) CAMPANELLO, ANGELA MARIA (D.N.I.: 16.666.492); 3) FERNANDEZ, MARIA INES (D.N.I.: 16.984.859); 4) LOPEZ BALAGUER, JULIO SEBASTIAN (D.N.I.: 25.938.056); 5) PEREYRA, DANIELA SILVANA (D.N.I.: 22.303.898); 6) ROMERO DELGADO, NATALIA MARIA (D.N.I.: 25.462.719) y 7) SOMMO, ROSA ANTONIA (D.N.I.: 17.865.625).

XIV) Ascender al cargo de OFICIAL MAYOR, a los siguientes agentes: 1) ACIAR, MARIA ALEJANDRA (D.N.I.: 25.462.094); 2) BASTIDA, MARIA DANIELA (D.N.I.: 26.510.711); 3) BECERRA, SILVANA MARCELA (D.N.I.: 21.361.816); 4) BUSTOS PEREZ, LILIA GRISELDA (D.N.I.: 25.649.581); 5) CABRAL, JUAN ANDRES (D.N.I.: 31.323.953); 6) DE LOS RIOS PIOLA, MARIA CRISTINA (D.N.I.: 26.288.443); 7) FIGUEROA GOMEZ, IVANA MABEL (D.N.I.: 25.823.129); 8) GARCIA, MARCO JOSE (D.N.I.: 24.266.774); 9) GROSSI GRAFFIGNA, MARIA AGUSTINA (D.N.I.: 27.043.576); 10) HOFFMANN, MARIA FEDERICA (D.N.I.: 29.889.277); 11) MARAMBIO ESPEJO, JORGE RICARDO (D.N.I.: 30.840.517); 12) MOYA, MARIA AGUSTINA (D.N.I.: 32.879.090); 13) OLIVARES, ROBERTO MANUEL (D.N.I.: 20.566.650); 14) PANTANO SORIA, MARIA CAROLINA (D.N.I.: 31.125.787); 15) POSLEMAN AGUILAR, MARTIN (D.N.I.: 35.923.817); 16) ROMERO, MARIANGEL DEL VALLE (D.N.I.: 34.194.021); 17) SALA SARMIENTO, MARIA ROMINA (D.N.I.: 24.660.144); 18) SANCHEZ GUIMARAES, MARIA AGUSTINA (D.N.I.: 33.759.004); 19) SANTIÑAQUE COLL, ANA CAROLINA (D.N.I.: 27.685.190); 20) SEGOVIA PIZARRO, PAOLA VANESA (D.N.I.: 30.511.438); 21) VAZQUEZ, FERNANDO JOSE (D.N.I.: 21.520.563) y 22) ZAPATA LUNA, SANTIAGO ARIEL (D.N.I.: 33.766.657).

XV) Ascender al cargo de OFICIAL TECNICO, a los siguientes agentes: 1) ALCAYAGA ZALAZAR, CYNTHIA MABEL DEL VALLE (D.N.I.: 34.047.695); 2) CABALLERO, JIMENA NOEMI (D.N.I.: 24.836.643); 3) CAMPORA RUDOLFF, ANA CAROLINA (D.N.I.: 93.963.489); 4) CAÑO, SONIA BEATRIZ (D.N.I.: 22.741.374); 5) CASTRO VEGA, MARIA FLORENCIA (D.N.I.: 35.505.471); 6) CERECEDA OLIVERA, ANA YANINA (D.N.I.: 31.714.458); 7) CERRATI, MARIA VALERIA (D.N.I.: 30.688.299); 8) COSTA, MARIA IRENE (D.N.I.: 23.735.852); 9) DOÑA SANCHEZ, MARIA LUCIANA (D.N.I.: 32.083.573); 10) FAGER MADRID, ANDREA CAROLINA (D.N.I.: 28.904.997); 11) FEDERICO HIDALGO, MARIA PIA (D.N.I.: 28.475.247); 12) FERNANDEZ, MARCELA INES (D.N.I.: 27.490.174); 13) FORNES AGUILAR, ALEJANDRO HUGO (D.N.I.: 28.967.785); 14) GERARDUZZI, AGOSTINA CARLA (D.N.I.: 35.508.470); 15) GIMENEZ, MARIA AGOSTINA (D.N.I.: 37.742.359); 16) GOMEZ, MARIA DE LA PAZ (D.N.I.: 27.042.796); 17) HIERREZUELO PLANA, GREGORIO DANIEL (D.N.I.: 27.042.617); 18) JOFRE ROMARION, MELISA MIRELLA (D.N.I.: 28.538.956); 19) LUCERO SANCHEZ, MARIA JOSEFINA (D.N.I.: 23.977.259); 20) MOYA BERMUDEZ, MARIA PIA (D.N.I.: 31.125.598); 21) NOGUERA BOLAÑOS, ANALIA INES (D.N.I.: 23.616.034); 22) PAEZ CORRAL, CESIA JOHANA (D.N.I.: 32.140.336); 23) PEÑA, SANDRA BEATRIZ (D.N.I.: 18.159.488); 24) PEREYRA, MARTINA SOLEDAD (D.N.I.: 35.508.800); 25) SANCHEZ SARMIENTO, MARIA GABRIELA (D.N.I.: 33.582.518); 26) STOPPA RUIZ, ANDREA (D.N.I.: 25.252.844); 27) TRUJILLANO MARUN, MARIA MAGDALENA (D.N.I.: 28.005.297); 28) YANZON BAISTROCCHI, EUGENIO RENATO (D.N.I.: 35.923.512) y 29) ZARZUELO, ATILIO FERNANDO (D.N.I.: 24.266.983).

XVI) Ascender al cargo de OFICIAL PRINCIPAL, a los siguientes agentes: 1) AGUILAR QUIROGA, MARIA GUADALUPE (D.N.I.: 36.252.763); 2) BONGIOVANNI, ANDRES ESTEBAN (D.N.I.: 31.714.423); 3) CAMUÑAS, PATRICIA ALEJANDRA (D.N.I.: 22.741.106); 4) CHIRINO, DAIANA SHEILA (D.N.I.: 32.007.656); 5) DIAZ, SERGIO RAMON (D.N.I.: 28.941.295); 6) FERNANDEZ GARCIA, MARIA JULIETA (D.N.I.: 34.459.515); 7) FERREYRA ROCAMORA, FLORENCIA (D.N.I.: 38.865.629); 8) GARCIA MARTIN, MARIA GUADALUPE (D.N.I.: 37.742.653); 9) GATTONI QUIROGA, MARIA PAULINA (D.N.I.: 26.510.212); 10) GUEVARA AGUILERA, FLORENCIA ALDANA (D.N.I.: 38.462.410); 11) HARICA MARTINEZ, MARIA DANIELA (D.N.I.: 35.508.005); 12) LAMPASONA, CARINA SILVANA (D.N.I.: 32.447.103); 13) MAIORANA, CLAUDIA JANET (D.N.I.: 32.019.133); 14) MANRIQUE, PATRICIA ALEJANDRA (D.N.I.: 35.735.806); 15) MARATTA, BENJAMIN ADRIEL (D.N.I.: 38.077.767); 16) MARTINEZ, MARIA GEMA (D.N.I.: 27.350.106); 17) MOLINELLI, MARIA FLORENCIA (D.N.I.: 30.152.591); 18) MUÑOZ, LUCIANA (D.N.I.: 32.818.069); 19) OLIVA PELIZZARI, ARIANA MICAELA (D.N.I.: 39.182.267); 20) OLIVARES ALLENDE, GUADALUPE NAHIR (D.N.I.: 42.853.335); 21) OLIVARES ROBLEDAL, AMANDA SOLEDAD (D.N.I.: 25.462.792); 22) PAEZ, FABIAN EDGARDO (D.N.I.: 36.034.924); 23) PEÑALOZA FERNANDEZ, MARIA AGOSTINA (D.N.I.: 35.506.704); 24) POZZI CARVAJAL, MARIA VIRGINIA (D.N.I.: 24.426.685); 25) QUEIROLO MOLLA, GIULIANA (D.N.I.: 39.653.284); 26) RODRIGUEZ MASCIADRI, VICTORIA (D.N.I.: 34.916.617); 27) ROJAS MARTINEZ, HILDA VICTORIA (D.N.I.: 31.871.535); 28) RUIZ USIN, MIGUEL ERNESTO (D.N.I.: 28.005.702); 29) SALANDRIA, MARIELA DEL VALLE (D.N.I.: 32.689.416); 30) SESMA, LUCIANA VICTORIA (D.N.I.: 41.122.523); 31) TEJADA ABELIN, MARIA LAURA (D.N.I.: 36.423.588); 32) VADILLO ONTIVEROS, ETHEL GRISELDA (D.N.I.: 34.059.805); 33) VILA, CLAUDIA CAROLINA (D.N.I.: 30.203.871); 34) VOENA, AGUSTIN (D.N.I.: 34.327.743) y 35) ZARATE, SABRINA YAEL (D.N.I.: 31.324.055).

XVII) Ascender al cargo de ESCRIBIENTE MAYOR, a los siguientes agentes: 1) ARAGON MESTRE, ALBERTO GERMAN (D.N.I.: 25.751.092); 2) BENEGAS CASTRO, MATIAS MIGUEL (D.N.I.: 37.649.825); 3) CAMERA, PAULA (D.N.I.: 40.995.967); 4) CAÑIZARES, MARIA CECILIA (D.N.I.: 31.784.930); 5) CARDOZO GARCIA, MARIA JOSE (D.N.I.: 36.423.338); 6) CAROSIO, MARIA JULIETA (D.N.I.: 38.461.597); 7) CARRIZO, GASTON GERMAN (D.N.I.: 39.652.484); 8) CERECEDA OLIVERA, PAMELA LILIANA (D.N.I.: 34.182.281); 9) CERUTTI, SOFIA PAMELA (D.N.I.: 35.509.928); 10) CHECCARELLI, DIEGO CARLOS (D.N.I.: 34.328.945); 11) FARINA SANZ, MARIA CECILIA (D.N.I.: 41.814.058); 12) FERNANDEZ CAUSSI, MARIA CECILIA (D.N.I.: 38.461.479); 13) GENOVART AMAYA, LUCAS EMILIANO (D.N.I.: 39.525.377); 14) GONZALEZ, MARIA JULIETA (D.N.I.: 38.217.725); 15) GUERRERO MARGARIT, MARIA PAULA (D.N.I.: 39.954.276); 16) ILLANES FERNANDEZ, ANA CATALINA (D.N.I.: 35.192.571); 17) MORASSUTTI, ALDO MARCELO (D.N.I.: 25.649.423); 18) MUÑOZ ARGENTINI, ROMINA ANABEL (D.N.I.: 37.742.448); 19) NADAL, MARIA BELEN (D.N.I.: 31.399.524); 20) NIETO LOPEZ, NICOLAS ALBERTO MANUEL (D.N.I.: 36.252.945); 21) ORTIZ CASAS, EMILIANO JULIAN (D.N.I.: 34.920.095); 22) PAEZ SUIZER, EDGARDO ISAAC (D.N.I.: 33.336.152); 23) PARDO, ANTONIO RAMON (D.N.I.: 27.041.845); 24) PASSADORE MOHAMMAD, ANALIA ESTRELLA (D.N.I.: 33.147.043); 25) PEÑAFORT ROMERO, MARIA GUILLERMINA (D.N.I.: 41.682.506); 26) PEREZ TORRES, JUAN IGNACIO (D.N.I.: 39.008.314); 27) PONTORIERO DARONI, SABRINA (D.N.I.: 39.182.784); 28) PRIVIDERA PINTO, VERONICA DEL VALLE (D.N.I.: 39.954.235); 29) QUIROGA, MARCOS NICOLAS (D.N.I.: 31.510.721); 30) REINUABA, MATIAS FRANCISCO (D.N.I.: 31.929.567); 31) ROCA MARTIN, MARIA BELEN (D.N.I.: 34.915.575); 32) RODRIGUEZ BONGIOVANNI, MARIA VICTORIA (D.N.I.: 35.506.586); 33) RODRIGUEZ, ADAN JESUS (D.N.I.: 26.708.981); 34) ROMERO GAMEZ, ROSA MARIA LAURA (D.N.I.: 38.461.737); 35) RUBIÑO, MARIA FEDERICA (D.N.I.: 37.742.030); 36) SAINZ, GABRIEL ALEJANDRO (D.N.I.: 35.851.436); 37) TIVANI FERNANDEZ, JESUS MAURICIO (D.N.I.: 34.698.506); 38) TORANZO TORRES, ANA CAROLINA (D.N.I.: 39.954.411); 39) VARELA CASTRO, ANA FATIMA (D.N.I.: 32.689.301) y 40) WIERNES, FACUNDO ESTEBAN (D.N.I.: 34.193.600).

XVIII) Ascender al cargo de ESCRIBIENTE, a los siguientes agentes: 1) BARBERO, MARIA FLORENCIA (D.N.I.: 34.054.024); 2) BAZAN CATTANI, ANA CLARA (D.N.I.: 41.721.390); 3) CARRETERO ORTEGA, MARIA JOSE (D.N.I.: 36.031.249); 4) CASANOVA, MARIA GIMENA (D.N.I.: 40.592.210); 5) CASTRO, MARIA CANDELA (D.N.I.: 36.587.999); 6) CLAUDEVILLE, FLORENCIA (D.N.I.: 34.915.574); 7) CLEVERS, CANDELA CARLA (D.N.I.: 35.851.400); 8) DENIZ LEIVA, CELESTE DEL VALLE (D.N.I.: 41.814.460); 9) DI LERNIA, ANALIA VICTORIA (D.N.I.: 35.879.608); 10) DIAZ OPASO, CECILIA VIVIANA (D.N.I.: 31.005.332); 11) ECHEGARAY MOYA, MARIANA INES (D.N.I.: 25.462.518); 12) FERNANDEZ CHIPRE, CECILIA INES (D.N.I.: 33.095.298); 13) FERNANDEZ, MICAELA AGUSTINA (D.N.I.: 40.728.798); 14) FONSECA BARRERA, ERICA JACQUELINE (D.N.I.: 33.234.034); 15) GARCIA PACHECO, JOSE LUIS (D.N.I.: 39.791.771); 16) GIMENEZ GUZMAN, VALENTINA (D.N.I.: 42.853.339); 17) GUERRERO, MARIA VICTORIA (D.N.I.: 38.001.639); 18) HARO PARRA, MARIA GUADALUPE (D.N.I.: 38.076.552); 19) HERNANDEZ DIAZ, MARIA LUZ (D.N.I.: 38.182.593); 20) JUAREZ MEDINA, SERGIO (D.N.I.: 25.462.967); 21) LOPEZ, JACQUELINE DEL ROSARIO (D.N.I.: 32.354.498); 22) MALBERTI ALESSIO, JUAN ANDRES (D.N.I.: 25.167.679); 23) MERCADO ATAMPIZ, AGUSTINA ARIELA (D.N.I.: 40.592.806); 24) MONTAÑO LUNA, GABRIEL ESTEBAN (D.N.I.: 40.368.798); 25) MORALES CUNEO, MARIA JOSEFINA (D.N.I.: 32.653.159); 26) OLIVA HIDALGO, JUAN JAVIER (D.N.I.: 38.594.657); 27) OLIVAREZ LAURIA, CARLOS JAVIER (D.N.I.: 36.586.228); 28) OTIÑANO MENDEZ, ROCIO MILAGROS (D.N.I.: 39.182.588); 29) PALACIOS, GUILLERMO (D.N.I.: 39.653.222); 30) PANIAGUA CORIA, GUILLERMO FEDERICO (D.N.I.: 35.922.960); 31) PEREZ DOMANICO, MARIANA (D.N.I.: 37.742.203); 32) PONS, GISELA ROXANA (D.N.I.: 28.855.969); 33) RECABARREN DELGADO, AGUSTIN TOMAS (D.N.I.: 41.297.152); 34) RIVERA FUENTES, ROCIO GUADALUPE (D.N.I.: 40.995.835); 35) RIVERA TRUGLIO, FERNANDO JAVIER (D.N.I.: 36.251.969); 36) RODRIGO, MARTHA INES (D.N.I.: 18.159.616); 37) ROLDAN AMICARELLI, MARIA CANDELA (D.N.I.: 41.531.852); 38) SAVALL PINTOR, ANA CARLA (D.N.I.: 35.505.482); 39) SOSA, CAROLINA LUZ (D.N.I.: 39.426.013); 40) SOTO TROZZI, PAULA FERNANDA (D.N.I.: 39.182.682); 41) TOBAR SANDOVAL, PAULA PATRICIA (D.N.I.: 32.689.014); 42) TOBARES GONZALEZ, ARTURO JOAQUIN (D.N.I.: 35.852.209); 43) TROPEA HERRERA, TANIA LUCIA (D.N.I.: 35.508.006); 44) VARGAS, MARIA ELEONORA (D.N.I.: 30.668.259); 45) VAZQUEZ BRAVIN, MARIA ANGEL (D.N.I.: 37.506.863); 46) VERA, MARIA BELEN (D.N.I.: 24.660.115); 47) VICTORIA, GONZALO JOSE (D.N.I.: 41.084.580); 48) VILLEGAS GAY, FACUNDO ADRIAN (D.N.I.: 39.653.051) y 49) WAISMAN, NATASHA (D.N.I.: 34.328.839).

XIX) Ascender al cargo de MAYORDOMO, a los siguientes agentes: 1) AGUIRRE, GONZALO JAVIER (D.N.I.: 24.091.129) y 2) SERAFINI, STELLA ALIDA (D.N.I.: 14.074.551).

XX) Ascender al cargo de AUXILIAR PRINCIPAL TECNICO, a los siguientes agentes: 1) PAEZ, MIGUEL TRANSITO (D.N.I.: 16.127.181) y 2) RODRIGUEZ ORTIZ, HECTOR ENRIQUE (D.N.I.: 30.152.632).

XXI) Ascender al cargo de AUXILIAR DE PRIMERA, a los siguientes agentes: 1) DOHMEN SOLAR, MARICEL ALEJANDRA (D.N.I.: 29.358.197); 2) GALDEANO GONZALEZ, VALENTINA (D.N.I.: 40.962.819); 3) MONSERRAT VACA, PABLO SEBASTIAN (D.N.I.: 41.597.851) y 4) RODRIGUEZ, MARIA LAURA (D.N.I.: 38.594.698).

XXII) Ascender al cargo de AUXILIAR AYUDANTE, a los siguientes agentes: 1) AMICARELLI, MARIBEL FATIMA (D.N.I.: 33.630.173); 2) ESCOBEDO, JULIO HECTOR (D.N.I.: 14.473.368); 3) GONZALEZ ESTRADA, SILVINA NOELIA (D.N.I.: 29.588.483); 4) KEHLER, MARCELO ANTONIO (D.N.I.: 14.711.604); 5) MARRELLI PASIN, ELENA CECILIA (D.N.I.: 31.642.416); 6) MOLINA ARGUMOSA, VANESA ELIZABETH (D.N.I.: 30.688.199); 7) OTAROLA, DORA MARIELA (D.N.I.: 26.740.566) y 8) RECABARREN, PAULA CECILIA (D.N.I.: 36.034.824).

XXIII) Ascender al cargo de AYUDANTE DE PRIMERA, a los siguientes agentes: 1) AMODEY LOMAS, FRANCO MARCELO (D.N.I.: 36.252.693); 2) BLANCO, DANIEL EDUARDO (D.N.I.: 31.622.361); 3) CABRERA ALLENDE, GERMAN HORACIO (D.N.I.: 39.792.322) ; 4) GARCIA ARENAS, RAMIRO (D.N.I.: 39.955.554); 5) LOPEZ AGUIRRE, ANA MARIA (D.N.I.: 25.995.480); 6) MARTINEZ DOMINGUEZ, FEDERICO ANDRES (D.N.I.: 41.531.572); 7) MARTINEZ DOMINGUEZ, MAURO LUIS (D.N.I.: 39.182.550); 8) MARTINEZ VALLEJOS, CARLOS NICOLAS (D.N.I.: 41.776.097); 9) NAVAS LINARES, AMELIA DEL CARMEN (D.N.I.: 23.168.228); 10) TINTO MOLINA, ALEJANDRO DANIEL (D.N.I.: 34.916.310) y 11) UZAIR AGUILAR, FATIMA JAZMIN (D.N.I.: 41.253.114).