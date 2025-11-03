lunes 3 de noviembre 2025

Encuentro

Milei recibió en la Rosada a la "gremial de las iglesias evangélicas

Por primera vez se celebró una jornada de oración con pastores evangélicos en Casa Rosada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El presidente Javier Milei recibió este lunes en la Casa Rosada al Consejo Directivo de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), en el marco de un acto protocolar por el Día de las Iglesias Evangélicas. Este encuentro cobra una relevancia histórica y política destacada, dado que, según precisó el Ejecutivo, fue “por primera vez, [que] pastores de todo el país participaron de una jornada de oración en la sede del Gobierno nacional”.

La presencia oficial y la agenda del poder nacional

El acto protocolar con ACIERA, que conmemoró el Día de las Iglesias Evangélicas (fecha establecida por ley), contó con la presencia de figuras clave del Gobierno nacional: la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el recientemente designado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes acompañaron al Presidente.

La coincidencia temporal de este encuentro resalta la importancia de la fe evangélica dentro de la esfera gubernamental. Horas antes o el mismo día, el mandatario encabezó una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, la primera tras la renovación de su equipo de gobierno. Esta cita marcó el inicio de una nueva etapa en la gestión libertaria, concebida como un gesto para "mostrar músculo propio" tras meses de tensiones.

El poder evangélico y su impacto en el parlamento

Mientras se celebraba el acto con los líderes evangélicos, el Gobierno oficializaba la incorporación de nuevos funcionarios enfocados en áreas clave de la coordinación política y la gestión legislativa.

Entre los flamantes funcionarios que participaron de la mesa de coordinación ministerial se encontraban Diego Santilli, quien asumió como ministro del Interior, y Manuel Adorni, designado jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos. También estuvo presente en la reunión de Gabinete el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La presencia de Santilli es fundamental para comprender el peso que la nueva etapa del gobierno pondrá en la arena legislativa. El ministro del Interior asume con el desafío explícito de "domar al Congreso para Milei en las sesiones extraordinarias". De hecho, la reunión de Gabinete tuvo como uno de sus ejes principales la planificación de las reformas estructurales que el Gobierno buscará impulsar en el Congreso en los próximos meses.

Así, el lunes en Casa Rosada no solo sirvió para conmemorar una fecha histórica para las comunidades evangélicas—que celebra los 507 años de la Reforma Luterana iniciada por Martín Lutero—sino que también visualizó la estrecha proximidad entre el poder ejecutivo y el movimiento evangélico, al tiempo que se reforzaban los cuadros políticos encargados de batallar por la agenda de gobierno en el Parlamento.

