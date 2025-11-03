lunes 3 de noviembre 2025

Cruce

Adorni, a Macri: "Le tomo el desafío"

El nuevo jefe de Gabiete, Manuel Adorni, respondió as críticas de Mauricio Macri, que no lo consideró apto para el cargo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le respondió al expresidente Mauricio Macri quien cuestionó su designación. "Le tomo el desafío. Es muy injusto prejuzgar antes de que las cosas pasen".

Adorni remarcó que "el presidente Milei también era un hombre sin experiencia para el cargo", en respuesta a los cuestionamientos que recibió de parte de Macri y lamentó: ";e da mucha pena, en lo personal".

"El armado de un Gabinete depende del Presidente de la Nación. Le tomo el desafío. Es muy injusto prejuzgar antes de que las cosas pasen. Si fuese una cuestión de experiencia debería gobernar Cristina Fernández de Kirchner", retrucó el ahora exvocero presidencial, que detalló que hoy presentó la renuncia a esa función.

Sobre quién lo reemplazaría en esa función, señaló "creo que no va a haber vocero" y afirmó que brindará conferencias "en calidad de jefe de Gabinete" sin la constancia con la que lo hacía en su anterior rol: "No seguirá el mismo formato", dijo.

Además, detalló que su rol como secretario de Comunicación y Medios será asumido por Javier Lanari, que renunció a la Secretaría de Prensa.

Sobre la continuidad de Santiago Caputo en el Triángulo de Hierro, Adorni indicó que es el "asesor principal del presidente" y remarcó que es "con quien además tengo una excelente relación".

"Modernización laboral, reforma tributaria, la reforma del Código Penal y vamos a llamar extraordinarias a partir del 10 de diciembre para tratar el Presupuesto", adelantó sobre la agende del gobierno en el Congreso y reclamó que "no tener presupuesto no es parte de la institucional".

"Más diputados tenés, más cómodo te sentís", observó sobre los 87 diputados que compondrán el bloque de La Libertad Avanza en el Congreso con el recambio en las Cámaras y denunció: "Sufrimos 14 toneladas de piedras legislativas".

