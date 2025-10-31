Gabinete: se fue Francos, crece Adorni, y preparan un "superministerio" para Santiago Caputo

El presidente Javier Milei tendría definida una serie de cambios drásticos y una reconfiguración de piezas clave en su Gabinete, que apuntan a fortalecer el control político en la segunda etapa de su gobierno. La primera salida fue la del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos , quien será reemplazado por el actual vocero presidencial Manuel Adorni.

En Casa Rosada Orrego y 19 gobernadores vuelven al diálogo con Milei y todo su Gabinete

Post elecciones Tras la victoria, Milei aseguró que se tomará "algo de tiempo" para definir los nuevos nombres del Gabinete

Detrás de Guillermo Francos se fue Lisandro Catalán, ascendido de secretario a ministro en los últimos días, para realzar su figura política ante los gobernadores.

Santiago Caputo asumiría con mucho poder

El núcleo de la reestructuración reside en la figura de Santiago Caputo, quien formalizaría su rol, dejando su influyente puesto de asesor para asumir como ministro del Interior en lugar de Catalán, en lo que se prevé, será un "superministerio".

Esta nueva cartera de Interior recuperaría una estructura que ha sido calificada como "noventista", ya que absorbería áreas clave, incluyendo Obras Públicas y "alguna repartición más".

De esta manera, Caputo concentraría un enorme poder de gestión y negociación. Sus nuevas funciones incluirían:

La gestión política .

. El diálogo con gobernadores, legisladores y empresarios .

. El manejo y control de la obra pública.

El control de la obra pública se establece como un eje central en el diálogo con las provincias durante la nueva fase del gobierno de Milei, consolidando la influencia política de Caputo.

Movimientos en Seguridad y Defensa

El rediseño del Gabinete también impactaría a las carteras de Seguridad y Defensa, cuyos actuales titulares dejarán sus puestos para asumir sus bancas en el Congreso.

En el Ministerio de Seguridad, tras la salida de Patricia Bullrich (electa senadora), la cartera quedaría a cargo de su actual número dos, Alejandra Monteoliva.

Finalmente, en Defensa, el reemplazo de Luis Petri (electo senador/diputado) sería un hombre de las fuerzas armadas que ya trabaja en esa cartera.