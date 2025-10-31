viernes 31 de octubre 2025

Gobierno nacional

Gabinete: se fue Francos, crece Adorni, y preparan un "superministerio" para Santiago Caputo

Esta noche sorprendió la renuncia, anunciada en X, de Guillermo Francos a la jefatura de Gabinete. Será reemplazado por Manuel Adorni. Pero además de ese cambio, se vendrían otros movimientos claves en el gobierno, como un "superministerio" a cargo de Santiago Caputo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei tendría definida una serie de cambios drásticos y una reconfiguración de piezas clave en su Gabinete, que apuntan a fortalecer el control político en la segunda etapa de su gobierno. La primera salida fue la del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien será reemplazado por el actual vocero presidencial Manuel Adorni.

Detrás de Guillermo Francos se fue Lisandro Catalán, ascendido de secretario a ministro en los últimos días, para realzar su figura política ante los gobernadores.

Santiago Caputo asumiría con mucho poder

El núcleo de la reestructuración reside en la figura de Santiago Caputo, quien formalizaría su rol, dejando su influyente puesto de asesor para asumir como ministro del Interior en lugar de Catalán, en lo que se prevé, será un "superministerio".

Esta nueva cartera de Interior recuperaría una estructura que ha sido calificada como "noventista", ya que absorbería áreas clave, incluyendo Obras Públicas y "alguna repartición más".

De esta manera, Caputo concentraría un enorme poder de gestión y negociación. Sus nuevas funciones incluirían:

  • La gestión política.
  • El diálogo con gobernadores, legisladores y empresarios.
  • El manejo y control de la obra pública.

El control de la obra pública se establece como un eje central en el diálogo con las provincias durante la nueva fase del gobierno de Milei, consolidando la influencia política de Caputo.

Movimientos en Seguridad y Defensa

El rediseño del Gabinete también impactaría a las carteras de Seguridad y Defensa, cuyos actuales titulares dejarán sus puestos para asumir sus bancas en el Congreso.

En el Ministerio de Seguridad, tras la salida de Patricia Bullrich (electa senadora), la cartera quedaría a cargo de su actual número dos, Alejandra Monteoliva.

Finalmente, en Defensa, el reemplazo de Luis Petri (electo senador/diputado) sería un hombre de las fuerzas armadas que ya trabaja en esa cartera.

Temas
