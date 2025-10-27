lunes 27 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Post elecciones

Tras la victoria, Milei aseguró que se tomará "algo de tiempo" para definir los nuevos nombres del Gabinete

El jefe de Estado dijo que elegirá una estructura que le permita negociar con la oposición no kirchnerista para avanzar con nuevas reformas. No habrá cambios en el “Triángulo de Hierro”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
El sanjuanino Walberto Allende, de Unión por la Patria, conduce Minería y deja su banca en diciembre. La presidencia de esta Comisión es un espacio muy disputado por las provincias mineras en el país y Fabián Martín quiere posicionarse. En la foto, la también orreguista Nancy Picón que integra la Comisión.
El día después

Martín buscará presidir la Comisión de Minería en el Congreso y se prepara para ser "árbitro"
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei.
Euforia en LLA

Bullrich convocó a los gobernadores: "Buscaremos a los que no tienen cabeza kirchnerista"

“El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso. Lo importante es conseguir las reformas. El instrumento es el nuevo Gabinete y lo tengo que armar”, aseguró Milei en diálogo con el periodista Antonio Laje en A24.

Y desarrolló: “¿En la cabeza de quién estaba de que pudiéramos ganar en la provincia de Buenos Aires? Eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y sacar leyes que yo me comprometí con los argentinos".

“¿Cuando cambia la Cámara? Tengo algo de tiempo", completó en alusión al 10 de diciembre, la fecha en que se renovará la mitad de Diputados y un tercio el Senado.

Pese a no dar pistas sobre los nuevos nombres, Milei dijo que ya está definido quién sucederá a Patricia Bullrich en Seguridad. Con respecto a Defensa, anticipó que aún tiene pendiente una charla con el actual ministro Luis Petri, que dejará su lugar en el equipo de gobierno para asumir como diputado por Mendoza.

Milei valoró además el trabajo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que hasta la semana pasada parecía que su suerte estaba echada. “Veremos a la luz del nuevo gabinete cómo van a quedar las cosas”, suscribió.

Milei dijo además que no habrá cambios en su círculo íntimo y tanto Santiago Caputo como su hermana Karina seguirán integrando el “Triángulo de Hierro”. “¿Dónde estaban ayer mientras yo daba mi discurso? No va a cambiar eso", dijo el Presidente.

Tanto Karina Milei como Santiago Caputo acompañaron al jefe de Estado en el escenario ganador de la noche del Hotel Libertador. Se sumaron a ellos Manuel Adorni, Diego Santilli y Patricia Bullrich.

Seguí leyendo

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca

El PJ local, de festejo pese a su peor elección en dos décadas y a abrir el sucesorio

Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro

Cuáles fueron los resultados en todos los departamentos de San Juan: Capital para LLA, 6 para el oficialismo y el peronismo sumó 12 triunfos

Con motosierra, stickers y militancia joven, LLA celebró quitarle un diputado al peronismo de San Juan

Fabián Martín: "La verdad, es que ha sido una elección nacional"

Cómo les fue a los caciques del orreguismo en sus tierras

Cristian Andino, tras el triunfo: "Cuando el PJ trabaja en unidad, se ve en los resultados"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san juan voto: con los tres diputados nacionales electos, asi fue el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

Qué pasa con las clases en San Juan en medio del viento Sur.
Atención

Qué pasa con las clases en San Juan, en medio del alerta por viento Sur

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral
Elecciones

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

La UNSJ definió suspender actividades.
Sin actividad

Atención: en la UNSJ suspendieron las clases por el viento para este lunes, ¿qué pasa con las demás escuelas?

Qué pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, cómo y dónde pagarlas
Elecciones 2025

Qué pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, cómo y dónde pagarlas

Te Puede Interesar

El sanjuanino Walberto Allende, de Unión por la Patria, conduce Minería y deja su banca en diciembre. La presidencia de esta Comisión es un espacio muy disputado por las provincias mineras en el país y Fabián Martín quiere posicionarse. En la foto, la también orreguista Nancy Picón que integra la Comisión.
El día después

Martín buscará presidir la Comisión de Minería en el Congreso y se prepara para ser "árbitro"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dólar post elecciones: bajó la cotización del oficial y en San Juan el blue se vende a $1.480
Mercado cambiario

Dólar post elecciones: bajó la cotización del oficial y en San Juan el blue se vende a $1.480

El albardonero cultivador de marihuana, también era buscado por haberle disparado a un sujeto
Insólito

El albardonero cultivador de marihuana, también era buscado por haberle disparado a un sujeto

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial
Imágenes y videos

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial

Cuatro sanjuaninos se llevaron premios millonarios en juegos de azar: uno de ellos ganó más de 17 millones
¡Buena fortuna!

Cuatro sanjuaninos se llevaron premios millonarios en juegos de azar: uno de ellos ganó más de 17 millones