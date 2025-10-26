"¡Qué lindo le queda el violeta a la Argentina!": Javier Milei celebró la victoria y llamó a los gobernadores para el diálogo

Javier Milei celebró anoche un triunfo histórico para La Libertad Avanza en el Hotel Libertador, epicentro del búnker del espacio libertario en la Ciudad de Buenos Aires. Acompañado por su vocero Manuel Adorni y la ministra de Seguridad y senadora electa Patricia Bullrich, el líder libertario calificó la elección como un cambio “irreversible” para el país y destacó que su fuerza política consolidará un Congreso “más reformista de la historia argentina”.

Con un 41% de los votos a nivel nacional, Milei destacó la ampliación de su representación parlamentaria: “Pasamos a contar con 101 diputados en vez de 37 y 20 senadores en lugar de 6. Tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina”, aseguró. Además, llamó a dialogar con la mayoría de los gobernadores para traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo, con la intención de consolidar su proyecto reformista en los próximos dos años.

“Me dijeron que está linda la Argentina y qué lindo le queda el violeta”, bromeó Milei, al tiempo que celebró el fin de “100 años de decadencia” y el inicio de lo que definió como la construcción de “la Argentina grande”. Durante su discurso, agradeció especialmente a los fiscales, a los presidentes provinciales de su espacio y a los 10 millones de argentinos que acompañaron a La Libertad Avanza.

Milei resaltó también la implementación de la Boleta Única Papel, que consideró “un éxito del país” y un avance hacia un sistema democrático más transparente. Agradeció de manera particular a su equipo de ministros y colaboradores, incluyendo a Patricia Bullrich, Luis Petri, Santiago Caputo, Karina Milei, Federico Sturzenegger y otros referentes del gobierno, destacando su rol en mantener al país “a flote” durante los últimos dos años frente a las peores crisis económicas de la historia reciente.

El líder libertario aseguró que los próximos dos años estarán enfocados en afianzar el camino reformista y que su prioridad será brindar un futuro mejor a los 47 millones de argentinos, sin distinción de quienes votaron o no a su espacio. Asimismo, destacó la posibilidad de alcanzar acuerdos con legisladores de otras fuerzas políticas para consolidar reformas estructurales y garantizar el crecimiento del país.

“Dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado. Populismo nunca más”, sentenció Milei, quien cerró su discurso con un llamado a la unidad y a la libertad: “¡Que Dios bendiga a los argentinos! ¡Viva la libertad carajo! Hagamos grande a la Argentina nuevamente”.

