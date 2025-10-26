lunes 27 de octubre 2025

Elecciones 2025 en el país

Las palabras de Kicillof, tras la derrota de Fuerza Patria en provincia de Buenos Aires: "Los resultados fueron muy ajustados"

El Gobernador bonaerense reconoció la ajustada diferencia, agradeció a la militancia y dirigentes. También envió un mensaje crítico a Javier Milei sobre la situación económica y social del país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras la derrota de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof se dirigió esta noche a los bonaerenses desde el búnker oficialista, con un tono conciliador y reflexivo. “Los resultados fueron muy ajustados, con una mínima diferencia en nuestra contra, pero nos han permitido renovar a los 15 diputados y sumar uno más para defender nuestras convicciones y a nuestra provincia”, afirmó.

El gobernador comenzó agradeciendo al pueblo por acudir a votar “en paz” y reconoció el trabajo de candidatos, intendentes, organizaciones sindicales y militancia: “Quiero agradecer a alguien que debiera estar acá, pero que está injustamente presa, a Cristina Kirchner. Y quiero agradecer de nuevo a toda la militancia organizada a lo largo y a lo ancho de la provincia por el trabajo y el esfuerzo”.

Kicillof también se dirigió al futuro gobierno de Javier Milei y cuestionó su interpretación del resultado electoral. “Se equivoca si festeja este resultado donde seis de cada diez argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponen. Pero también se equivoca si pasa por alto la situación de enorme sufrimiento, donde se han perdido empleos, ha caído la actividad y los vulnerables sufren cada día más”, expresó.

El mandatario bonaerense no dejó de lado la economía y la influencia externa. “Ni el gobierno norteamericano ni el JP Morgan vinieron por beneficencia, vinieron a la Argentina para llevarse un lucro y poner en riesgo nuestros recursos. El Gobierno tiene más responsabilidad aún. Entiendo que celebren el apoyo norteamericano y del sector financiero, pero desde mañana tenemos que observar si mejora en algo la situación de nuestra gente, de los que laburan, de los que emprenden o de los que tienen un día a día cada vez peor”.

La elección bonaerense, con más del 90% de las mesas escrutadas, había dejado a La Libertad Avanza, encabezada por Diego Santilli, con el 41,53% de los votos, superando por escaso margen al peronismo (40,84%). Con 35 bancas en disputa para la Cámara de Diputados, la provincia se convirtió en el epicentro de la jornada electoral, dejando una remontada histórica y una victoria que alteró los pronósticos de las legislativas locales.

