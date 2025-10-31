viernes 31 de octubre 2025

Adorni se expresó tras convertirse en Jefe de Gabinete: "Profundizar reformas estructurales será prioridad"

El funcionario agradeció la confianza y aseguró que la prioridad será profundizar las reformas estructurales en esta nueva etapa del Gobierno.

Manuel Adorni junto al presidente Javier Milei.

Manuel Adorni junto al presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei avanzó con una fuerte reconfiguración dentro del Gobierno Nacional. La primera movida fue la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, cargo que ahora asumirá el hasta hoy vocero presidencial, Manuel Adorni, en el marco de una estrategia orientada a fortalecer el control político y encarar la segunda etapa de gestión con un nuevo esquema de poder.

El propio Adorni confirmó su designación a través de un mensaje en redes sociales, en el que agradeció la confianza del Presidente y marcó los lineamientos de su futura gestión.

"Quiero agradecer profundamente al presidente de la Nación, Javier Milei, por haberme elegido como su Jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad. Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos", expresó el funcionario.

El nuevo jefe de Gabinete también reconoció a sus pares del Ejecutivo:

"Asimismo, quiero agradecer a todo el Gabinete de Ministros con quienes seguiremos compartiendo el camino que nos llevará hacia una Argentina grande y próspera. Gracias también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la confianza y el apoyo permanente".

Adorni cerró su mensaje con una frase que mantiene la impronta característica del espacio libertario:

"Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen".

image

Una reconfiguración política en marcha

La salida de Francos se da en medio de una serie de cambios drásticos que el Gobierno prepara tras las elecciones, con el objetivo de relanzar la gestión y afianzar la implementación del plan de reformas. Junto a él también dejó su cargo Lisandro Catalán, quien había sido ascendido de secretario a ministro en los últimos días, en un intento por fortalecer su perfil político ante los gobernadores.

Desde Casa Rosada adelantaron que Milei continuará evaluando otros movimientos dentro del Gabinete, en un contexto donde busca alinear las áreas clave a su núcleo de mayor confianza y avanzar en la consolidación del programa de reformas económicas y estructurales.

