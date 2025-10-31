Juguetes: El gobierno bajó el arancel para la importación

El Gobierno avanzó en la reducción de aranceles a la importación para juguetes. La medida apunta a lograr una baja de precios en el mercado interno antes de la época en la que suelen activarse las ventas navideñas.

En X Adorni se expresó tras convertirse en Jefe de Gabinete: "Profundizar reformas estructurales será prioridad"

Beneficio El Gobierno nacional simplificó los trámites para la importación de bienes mineros

La rebaja arancelaria se aplica sobre posiciones específicas del nomenclador común del Mercosur. Los productos alcanzados por la rebaja tributaban 35% y a partir de ahora pagarán una alícuota de 20% .

La medida fue oficializada a través del decreto 781, publicado este viernes en el Boletín Oficial. Abarca desde triciclos hasta muñecos. Con esta decisión, el Gobierno buscará aumentar la competencia y alentar la baja de precios.

“Resulta conveniente adoptar medidas que logren una mejora en las condiciones de competencia en el mercado, contribuyendo a la reducción de precios para el consumidor final”, indica el texto oficial.

Según indicaron desde la Secretaría de Comercio, la Argentina cuenta con los juguetes más caros de la región.

Además, el texto oficial actualiza la Lista Nacional de Excepciones al arancel del Mercosur, incluyendo las baterías con acumuladores interconectados de hasta 18 módulos y de tensión máxima de hasta 2500 V por módulo, con un arancel de importación del 0%.

Bajan los aranceles a la importación de juguetes: todos los productos alcanzados

Con la decisión del Gobierno, una serie de juguetes infantiles tendrán una reducción de los aranceles a la importación. Estos son:

Triciclos ;

; Patinetas;

Juguetes con ruedas;

Muñecas y muñecos ;

; Coches para muñecas y muñecos;

Bloques de construcción;

Rompecabezas;

Trenes;

Instrumentos y aparatos musicales de juguetes.

Precios de los juguetes: qué lugar ocupa la Argentina en el ranking mundial

En la Secretaría de Comercio tomaron la decisión de aplicar una rebaja en los aranceles de importación de juguetes tras realizar una comparativa con lo que sucede en otras naciones

Así, entre los países relevados (como Colombia, México, Chile y Brasil), la Argentina lidera el ranking regional y registra los precios más caros.

Por ejemplo, un muñeco transformable cuesta en la Argentina $60.000. Al hacer la conversión a pesos argentinos, el mismo modelo en Colombia a vale $40.000 y en México, $15.000.

Los resultados son similares si se comparan bloques de construcción para niños. En Argentina se consigue por $50.000, mientras en Chile, México y Colombia puede a llegar a ser hasta 50% más baratos.