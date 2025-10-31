viernes 31 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Made in

Juguetes: El gobierno bajó el arancel para la importación

De cara a las festividades de fin de año, el gobierno busca que bajen los precios de los juguetes reduciendo aranceles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno avanzó en la reducción de aranceles a la importación para juguetes. La medida apunta a lograr una baja de precios en el mercado interno antes de la época en la que suelen activarse las ventas navideñas.

Lee además
el gobierno nacional simplifico los tramites para la importacion de bienes mineros
Beneficio

El Gobierno nacional simplificó los trámites para la importación de bienes mineros
Manuel Adorni junto al presidente Javier Milei.
En X

Adorni se expresó tras convertirse en Jefe de Gabinete: "Profundizar reformas estructurales será prioridad"

La rebaja arancelaria se aplica sobre posiciones específicas del nomenclador común del Mercosur. Los productos alcanzados por la rebaja tributaban 35% y a partir de ahora pagarán una alícuota de 20%.

La medida fue oficializada a través del decreto 781, publicado este viernes en el Boletín Oficial. Abarca desde triciclos hasta muñecos. Con esta decisión, el Gobierno buscará aumentar la competencia y alentar la baja de precios.

“Resulta conveniente adoptar medidas que logren una mejora en las condiciones de competencia en el mercado, contribuyendo a la reducción de precios para el consumidor final”, indica el texto oficial.

Según indicaron desde la Secretaría de Comercio, la Argentina cuenta con los juguetes más caros de la región.

Además, el texto oficial actualiza la Lista Nacional de Excepciones al arancel del Mercosur, incluyendo las baterías con acumuladores interconectados de hasta 18 módulos y de tensión máxima de hasta 2500 V por módulo, con un arancel de importación del 0%.

Bajan los aranceles a la importación de juguetes: todos los productos alcanzados

Con la decisión del Gobierno, una serie de juguetes infantiles tendrán una reducción de los aranceles a la importación. Estos son:

  • Triciclos;
  • Patinetas;
  • Juguetes con ruedas;
  • Muñecas y muñecos;
  • Coches para muñecas y muñecos;
  • Bloques de construcción;
  • Rompecabezas;
  • Trenes;
  • Instrumentos y aparatos musicales de juguetes.

Precios de los juguetes: qué lugar ocupa la Argentina en el ranking mundial

En la Secretaría de Comercio tomaron la decisión de aplicar una rebaja en los aranceles de importación de juguetes tras realizar una comparativa con lo que sucede en otras naciones

Así, entre los países relevados (como Colombia, México, Chile y Brasil), la Argentina lidera el ranking regional y registra los precios más caros.

Por ejemplo, un muñeco transformable cuesta en la Argentina $60.000. Al hacer la conversión a pesos argentinos, el mismo modelo en Colombia a vale $40.000 y en México, $15.000.

Los resultados son similares si se comparan bloques de construcción para niños. En Argentina se consigue por $50.000, mientras en Chile, México y Colombia puede a llegar a ser hasta 50% más baratos.

Seguí leyendo

Gabinete: se fue Francos, crece Adorni, y preparan un "superministerio" para Santiago Caputo

Guillermo Francos renunció a la jefatura de Gabinete: lo reemplazará Manuel Adorni

Bullrich rompe el PRO y se lleva 7 diputados nacionales a La Libertad Avanza

Trabajadores del Garrahan ocuparon la dirección médica por descuentos salariales

Peter Lamelas llegó a Argentina a hacerse cargo de la embajada nortamericana

El 80% de los alumnos de la UNSJ trabaja y estudia: la compleja realidad estudiantil en medio del ajuste presupuestario

Confirmaron la tercera lista para el Foro de Abogados: de la mano de Gustavo Sánchez, Federico Morfil buscará la presidencia

Nuevamente, el Gobernador de La Rioja va a la carga por Josemaría y busca "compartir con San Juan el espacio que nos fue sustraído"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Macarena Bravo junto a su padre, Alejandro Bravo, y Wbaldino Acosta Zapata
Elecciones en el Foro

Defensa de los abogados y legado familiar: los primeros pasos en la política sanjuanina de la nieta de Don Leopoldo

Por Florencia García

Las Más Leídas

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida esquina negra de Rawson
Lamentable

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida "esquina negra" de Rawson

Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo
Ataque

Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo

Dolor en San Juan por la muerte de un joven y querido enfermero
Fallecimiento

Dolor en San Juan por la muerte de un joven y querido enfermero

Hay suspensión de clases por el viento Zonda: a quiénes afecta
Educación

Hay suspensión de clases por el viento Zonda: a quiénes afecta

Qué dijo la familia de Emir Barboza sobre los condenados por amenazas e incitación a la violencia en el Valle Grande
En las redes

Qué dijo la familia de Emir Barboza sobre los condenados por amenazas e incitación a la violencia en el Valle Grande

Te Puede Interesar

Guillermo Francos sobre la derrota en PBA.
Por Twitter

Guillermo Francos renunció a la jefatura de Gabinete: lo reemplazará Manuel Adorni

Por Redacción Tiempo de San Juan
Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.
Clima

Sábado con viento Zonda y cielo cambiante en San Juan

Mineras, bancos, aseguradoras y empresas industriales respaldan la Fiesta Nacional del Sol 2025, que logró un récord de auspiciantes y refuerza su perfil productivo.
Apoyo económico privado

Quiénes ponen los millones para la Fiesta Nacional del Sol: mineras y bancos, las empresas que financian la gran vidriera sanjuanina

Falso prestamista cayó en Caucete: estafó por $100 mil y robó un celular
Tras las rejas

Falso prestamista cayó en Caucete: estafó por $100 mil y robó un celular

Manuel Adorni junto al presidente Javier Milei.
En X

Adorni se expresó tras convertirse en Jefe de Gabinete: "Profundizar reformas estructurales será prioridad"