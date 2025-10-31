viernes 31 de octubre 2025

Escenario

El 80% de los alumnos de la UNSJ trabaja y estudia: la compleja realidad estudiantil en medio del ajuste presupuestario

La UNSJ lucha por mantener su estructura y proyectos ante un Presupuesto Nacional 2026 "ínfimo" que proyecta una caída histórica en la inversión educativa y los alumnos enfrentan sus propias crisis económicas con 8 de cada 10 que deben trabajar y no dedicarse de lleno a sus estudios, según dijo el secretario administrativo de la institución.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según dijo Ricardo Coca de la UNSJ, desde el año 2000 a la fecha, la inversión por alumno cayó un 56% (foto ilustrativa).

Según dijo Ricardo Coca de la UNSJ, desde el año 2000 a la fecha, la inversión por alumno cayó un 56% (foto ilustrativa).

La Universidad Nacional de San Juan enfrenta un panorama dual: por un lado, mantiene una matrícula e incluso va en crecimiento, en parte ayudada por medidas como el boleto gratuito que implementó este año el Gobierno Provincial y el sistema de becas que aplica la UNSJ; por otro, debe adaptarse a una situación socioeconómica estudiantil cada vez más precaria, en la que la mayoría de sus alumnos combina la carrera con la actividad laboral. Esta realidad se agrava en el contexto de un ajuste proyectado por el Presupuesto Nacional 2026 que amenaza la estructura de la Educación Superior, el proyecto que ahora está en pleno debate en el Congreso Nacional.

Según develó Ricardo Coca, secretario administrativo-financiero de la UNSJ, la cifra de alumnos que trabajan y estudian a la par es alarmante: "en nuestra Universidad, casi el el 80% de los alumnos trabaja y estudia", dijo este viernes en diálogo con Radio Colón. El funcionario señaló que estas "son realidades cada vez más complejas" para la población universitaria.

Esta doble carga laboral y académica está muy ligada al contexto económico nacional. El secretario explicó que esta situación de los estudiantes "contiene lo que contiene la economía argentina en general, prácticamente un 50% de informalidad". Al desglosar la matrícula laboral, detalló que dentro del 80% "tenés los formales y tenés los informales". Al describir las actividades que realizan, mencionó que se trata de "muchos chicos trabajan en los repartos, hacen delivery o que trabajan en lo que pueden, o en taxis y remises".

Cada vez menos inversión

La Universidad debe sostener su estructura y programas académicos mientras el apoyo financiero del gobierno central disminuye drásticamente. Las cifras presentadas por Coca demuestran una curva descendente en la inversión educativa: mientras que en el año 2023 la inversión en educación fue del 1,48% del PBI, en 2024 bajó al 0,91%, y la proyección es cerrar 2025 con un 0,88%.

"Y el año que viene se proyecta muy por debajo de eso. Así que esta cuestión que se plantea de que se quejan porque se quejan queda muy manifiesta en los números que son chequeables. El principal problema es que como cae la curva de inversión en educación, cae también la inversión dentro de las universidades, lo que quiere decir que por el momento funcionamos, pero va cayendo la curva de inversiones con menos obras, menos carreras. El gobierno nacional viene desfinanciando y evitando que las universidades hagan su trabajo de la mejor manera", dijo el funcionario.

Esta tendencia, advirtió el secretario, tiene consecuencias a largo plazo. De hecho, desde el año 2000 a la fecha, la inversión por alumno cayó en un 56%. En este contexto, uno de los mayores desafíos internos es el salario docente, que ya acumula un "45% de pérdida" en el poder adquisitivo.

Adaptándose hacia 2026

A pesar del panorama de ajuste, la UNSJ viene haciendo esfuerzos para garantizar la concreción de proyectos esenciales, reasignando recursos internos, destacó Coca. Un proyecto clave que podrá concretarse gracias a los fondos disponibles y la reasignación de crédito interno es la finalización de la Escuela de Música. La Universidad hizo "un gran esfuerzo este año en tomar todo lo que podíamos de ahorros, todo lo que podíamos tomar de inversión, por ahí estaba prevista para otra cosa y generar el crédito" para esta obra. Si el proceso inflacionario no distorsiona el mercado, se espera que "a partir del 10 de diciembre, que es la apertura de sobres, que se retome la obra para la finalización".

image.png
El nuevo edificio para la Escuela de Música en la UNSJ se hace esperar.

El nuevo edificio para la Escuela de Música en la UNSJ se hace esperar.

Otro pilar que la Universidad tiene asegurado es la expansión de la presencia en los departamentos. Esta política, que es considerada una iniciativa del sector que "ha venido a quedarse", continuará gracias a que "se ha trabajado mucho con el gobierno provincial y con los gobiernos municipales".

Sin embargo, los desafíos para 2026 son múltiples y se centran en la sostenibilidad y la modalidad educativa. El bajo salario docente, sumado a la falta de incremento presupuestario, hace "muy difícil mantener el docente en departamentos alejados". Esto lleva a la universidad a explorar modalidades mixtas o a distancia para llegar a todos los lugares. Si bien existen ya algunas carreras que se dictan 100% a distancia o con un mix de presencialidad, Coca advirtió que a esta modalidad "todavía le falta la efectividad que tiene la presencialidad, que es el contacto, el apoyo permanente y demás".

La preocupación recae en que la curva decreciente de la inversión podría notarse en menos infraestructura, menos mantenimiento y una potencial restricción en la cantidad de carreras ofrecidas. Los rectores del país reunidos en el CIN, ya se han reunido para tratar estos temas, buscan adaptarse a la restricción presupuestaria, e incluso anunciaron ir a la Justicia, en medio de continuas medidas de fuerza por parte de los trabajadores por reclamos salariales.

