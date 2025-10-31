sábado 1 de noviembre 2025

Repercusiones

Cautela en el Gobierno provincial tras la salida de Francos y de Catalán de Nación

Los hombres de diálogo de la gestión de Javier Milei pegaron el portazo tras la reunión que mantuvo el presidente con los gobernadores, después de las elecciones del 26 de octubre. En este contexto, las autoridades de San Juan pidieron calma.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-31 at 10.40.01 PM

Guillermo Francos y Lisandro Catalán, jefe de Gabinete y ministro del Interior, respectivamente, anunciaron su renuncia al Gobierno nacional este viernes con la premisa de "facilitarle" a Javier Milei las "reformas necesarias luego de las elecciones del pasado 26 de octubre". Esta decisión tuvo lugar después de la reunión que se produjo el jueves entre el presidente y los gobernadores, por lo que surgió la duda de si este encuentro motivó los "portazos" de los funcionarios nacionales con más diálogo con el gobernador Marcelo Orrego. Sin embargo, desde el entorno del mandatario provincial pidieron cautela y aseguraron que se trata de un reordenamiento interno.

Manuel Adorni junto al presidente Javier Milei.
gabinete: se fue francos, crece adorni, y preparan un superministerio para santiago caputo
Francos y Catalán eran los funcionarios con mayor capacidad de diálogo del gobierno de Milei. De hecho, cuando se anunció la designación de este último como ministro del Interior, Orrego la celebró por su carácter federal y aseguró que se había reunido en varias oportunidades con él: “He tenido innumerables reuniones con él para plantear las demandas de los sanjuaninos. Conoce varios temas de nuestra provincia, lo que considero un punto muy positivo”, dijo en septiembre pasado.

Ante este panorama, el entorno del gobernador dijo que "habrá que ver" si se ubicará a estos funcionarios en otros puestos, por lo que todavía es muy pronto para opinar sobre la salida de ambos.

El movimiento a nivel nacional

Milei avanza con una reconfiguración profunda de su Gabinete, con cambios estratégicos que buscan fortalecer el control político en la segunda etapa de su gestión. La primera salida fue la del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien será reemplazado por el actual vocero presidencial, Manuel Adorni, mientras que Lisandro Catalán también dejó su cargo tras su reciente ascenso a ministro.

El núcleo de la reestructuración gira en torno a Santiago Caputo, quien dejaría su puesto como asesor para asumir como ministro del Interior en un renovado “superministerio” que incorporará áreas clave, incluyendo Obras Públicas, consolidando su poder de gestión y negociación. Caputo será responsable del diálogo con gobernadores, legisladores y empresarios, así como del control de la obra pública, convirtiéndose en una figura central en la nueva fase del gobierno.

Los cambios también alcanzarán a Seguridad y Defensa, donde los actuales titulares dejarán sus cargos para asumir bancas en el Congreso. En Seguridad, tras la salida de Patricia Bullrich, la cartera sería asumida por Alejandra Monteoliva, su número dos, mientras que en Defensa, el reemplazo de Luis Petri sería un funcionario de las fuerzas armadas con experiencia en la cartera.

Temas
confirmaron la tercera lista para el foro de abogados: de la mano de gustavo sanchez, federico morfil buscara la presidencia
Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo
Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida esquina negra de Rawson
Dolor en San Juan por la muerte de un joven y querido enfermero
Hay suspensión de clases por el viento Zonda: a quiénes afecta
Murió un hombre camino a la Difunta Correa: quién es la víctima fatal
Los nuevos ascensos en el Poder Judicial de San Juan, bajo siete llaves
Guillermo Francos sobre la derrota en PBA.
Llegó el viento Zonda a San Juan: ráfagas de más de 100 km/h y cortes de luz en varios departamentos
Este es Osvaldo Tivani, el ahora condenado.
Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.
