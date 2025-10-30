jueves 30 de octubre 2025

Desmentida

Guillermo Francos negó que el gobierno busque impulsar una jornada laboral de 12 horas

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió en defensa de la reforma laboral que el gobierno nacional buscará tratar en diciembre en el Congreso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó hoy que existe “una campaña” que busca “petardear” la reforma laboral que impulsa el Gobierno y, a modo de ejemplo, dijo que la posibilidad de que se lleve la jornada laboral a 12 horas “es una locura”.

“Hay una campaña sobre esto que no tiene ningún asidero, eso de 12 o 13 horas la jornada laboral es una locura, es una forma de petardear una propuesta de reforma que, por supuesto, no contiene nada de eso”, expresó Francos en diálogo con Radio Rivadavia.

El jefe de Gabinete manifestó que “no hay que petardear una posibilidad de reforma generando mitos y creencias de que se hace para quitar derechos al trabajador, en absoluto, se hace para ordenar la relación de trabajo y darle posibilidad a los empresarios para que inviertan y creen nuevos empleos”.

El funcionario aseveró que la reforma que se impulsará desde el Poder Ejecutivo busca “generar más competitividad al sector empresario sin quitar derechos, y tratar de hacer más fácil la relación laboral”.

A modo de ejemplo, criticó la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, que establece una prórroga automática de las condiciones laborales de un convenio vencido hasta que se negocie y firme uno nuevo.

Hay algunos convenios que tienen 50 años y claramente la relación del trabajo cambió totalmente, entonces se pretende ir a un sistema que permita la decisión de un acuerdo de trabajo en el nivel más bajo y cambiar la relación laboral de lo más bajo a lo más alto”, explicó.

Francos sostuvo que en la discusión laboral “es totalmente diferente la relación en una empresa grande, como una siderúrgica, que lo que tiene un taller alejado del centro del país que toma un trabajador y no puede cumplir de ninguna manera con esa condición, eso hay que modificar”, enfatizó.

