Tinelli apoyó la reforma laboral de Milei, y estallaron las redes

Marcelo Tinelli, el conocido conductor televisivo y empresario que actualmente trabaja en proyectos de streaming, sorprendió al expresar públicamente su apoyo a las reformas laboral y tributaria impulsadas por el presidente Javier Milei.

Ley de Promoción de Inversiones y Empleo Reforma laboral: todos los detalles del proyecto de ley con el que el Gobierno impulsará el debate en el Congreso

El respaldo se manifestó en su cuenta de X, donde comentó una publicación sobre las medidas con varios emojis de aplausos y la palabra “excelente” . Tinelli celebró la próxima presentación de estos proyectos, que incluyen puntos relevantes como jornadas laborales de 12 horas y la posible eliminación de las indemnizaciones.

image

El gesto de apoyo se produce poco después del triunfo electoral de La Libertad Avanza y marca un giro significativo en la postura del empresario. Históricamente, Tinelli había mantenido duras críticas hacia Milei. En septiembre de 2024, el conductor había manifestado sus reservas, señalando que Milei "Sabe mucho de economía, pero es cero político". También había cuestionado lo que definió como "muchas veces actitudes muy violentas, él y su gente".

El giro político tras las elecciones

Tras las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, Tinelli comenzó a modificar el foco de sus críticas, dirigiéndolas hacia la figura de Cristina Kirchner, la principal referente de la oposición. El conductor compartió su indignación al ver a la expresidenta celebrar desde el balcón de su casa a pesar de la derrota electoral de su partido.

Tinelli responsabilizó a la exmandataria por la falta de renovación del peronismo, opinando que mientras no se acabe su "liderazgo" y la necesidad de consultarle, el peronismo no logrará conectar con la gente ni será una "alternativa lógica y honesta para gobernar". Según escribió el conductor, "Hasta que no se acabe su liderazgo, el peronismo no va a conectar con la gente”.

Tinelli empresario

El cambio de tono de Tinelli y su aplauso a la flexibilización laboral se dan en un contexto de serias polémicas relacionadas con su rol como empresario. Este año, Marcelo Tinelli fue fuertemente cuestionado y criticado por exempleados, quienes lo acusaron de no haberles pagado sus sueldos.

Figuras públicas de renombre como las actrices Florencia Peña y Luisa Albinoni se sumaron a estos reclamos y estuvieron cerca de iniciar acciones legales para obtener el dinero adeudado. Se señala que el empresario ha tenido varios reclamos por falta de pago y que "nunca se hizo cargo".

Ante esta situación, algunos analistas en redes sociales han sugerido que Tinelli podría considerar que las reformas y leyes laborales impulsadas por el gobierno podrían beneficiarlo, aunque aparentemente desconoce que estas normativas no pueden tener retroactividad.

Reacción en redes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/NachoRodriOk/status/1983513507149603164?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1983513507149603164%7Ctwgr%5Ed0f59f7cc37d277b871ba7bfb0f5fa869ce4c94d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiario-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.diarioregistrado.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BSWd1YWwgdGVuZXMgcXVlIHBhZ2FyIGxvcyBzdWVsZG9zLCBUaW5lbGxp4oCm4oCmLi4gUXVpZW4gbGUgYXZpc2E2FIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9EeDNENk5rbm45Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vRHgzRDZOa25uOTwvYT48L3A2BJm1kYXNoOyDwnZmJ8J2ZjSB8IE5hY2hvIFJvZHJpZ3VleiAoQE5hY2hvUm9kcmlPaykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OYWNob1JvZHJpT2svc3RhdHVzLzE5ODM1MTM1MDcxNDk2MDMxNjQ2FcmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI2BT2N0b2JlciAyOSwgMjAyNTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU2BCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCg3D3D%3Fv%3Dc347aa50c22a487338c13a31b42661eas%3Dee96ac64f718dc73555693ea6fff3e6b&partner=&hide_thread=false Igual tenes que pagar los sueldos, Tinelli…….. Quien le avisa? pic.twitter.com/Dx3D6Nknn9 — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) October 29, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JotagonzArias/status/1983504855671947448?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1983504855671947448%7Ctwgr%5E2492f4059b663b574bf087c813076fcaa182b1b1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiario-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.diarioregistrado.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BVGluZWxsaSB0b2RhIGxhIHZpZGEgcm9kZWFkbyBkZSBzdWVsZG9zIGltcGFnb3MsIGNoZXF1ZXMgcmVjaGF6YWRvcyB5IGp1aWNpb3MgbGFib3JhbGVzIGxvIGNlbGVicmEuPGJyPjxicj5MYSBxdWUgc2UgdmllbmUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby96dGdIQ04wd0x2Ij5odHRwczovL3QuY28venRnSENOMHdMdjwvYT48L3A2BJm1kYXNoOyBKb3RhIPCfj7PvuI2FigI3wn4yIIChASm90YWdvbnpBcmlhcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb3RhZ29uekFyaWFzL3N0YXR1cy8xOTgzNTA0ODU1NjcxOTQ3NDQ4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjksIDIwMjU8L2E2BPC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI2BPC9zY3JpcHQ2BCgo3D%3Fv%3D96f68c49184bc07535ce97d3002cbde1s%3Dbf26b4470d5f1b6b42d65030cbe57876&partner=&hide_thread=false Tinelli toda la vida rodeado de sueldos impagos, cheques rechazados y juicios laborales lo celebra.



La que se viene. https://t.co/ztgHCN0wLv — Jota (@JotagonzArias) October 29, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Bizco_Chuelo/status/1983503299069333713?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1983503299069333713%7Ctwgr%5Eac020e92844db539d92b471b9f0357a1f226e707%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiario-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.diarioregistrado.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BU2kgbGEgcmVmb3JtYSBsYWJvcmFsIGxvIGZlc3RlamEgZWwgZ2FyY2EgZGUgVGluZWxsaSBlbnRvbmNlcyBlcyB1bmEgZ2FyY2hh8J2BlsSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vT2p5VU9IdnNwNSI2BcGljLnR3aXR0ZXIuY29tL09qeVVPSHZzcDU8L2E2BPC9wPiZtZGFzaDsg4oK2FaXpjb2NobyBhbnRpZ3VvIHkgcmFuY2lvLCBtdXkgcmFuY2lvIOKcn2FCfh6bwn4e38J2BagiAoQEJpemNvX0NodWVsbykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CaXpjb19DaHVlbG8vc3RhdHVzLzE5ODM1MDMyOTkwNjkzMzM3MTM2FcmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI2BT2N0b2JlciAyOSwgMjAyNTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU2BCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCg3D3D%3Fv%3D966bcfcaf5d6dd5c31c5d58afb51b1dfs%3D420adfaa4db2902a4f393a2e7c941883&partner=&hide_thread=false Si la reforma laboral lo festeja el garca de Tinelli entonces es una garcha pic.twitter.com/OjyUOHvsp5 — izcocho antiguo y rancio, muy rancio (@Bizco_Chuelo) October 29, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/penchhhh/status/1983528802547621908?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1983528802547621908%7Ctwgr%5E76dff7beca3b6ccda7b19fd2c5eee3533c8efa77%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiario-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.diarioregistrado.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BTG9naWNvLiBUaW5lbGxpIG5vIGxlIHBhZ2FiYSBhIGxhIGdlbnRlIHF1ZSBsYWJ1csOzIHBhcmEgZWwuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9LMFhyUUdqZGo1Ij5odHRwczovL3QuY28vSzBYclFHamRqNTwvYT48L3A2BJm1kYXNoOyBQZW5jaCDwn6atIChAcGVuY2hoaGgpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcGVuY2hoaGgvc3RhdHVzLzE5ODM1Mjg4MDI1NDc2MjE5MDg2FcmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI2BT2N0b2JlciAyOSwgMjAyNTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU2BCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCg3D3D%3Fv%3Db4f77d9cb473047201b9f83cf63136fes%3Dc30aaba6492fe801aff99eabe0b16cb6&partner=&hide_thread=false Logico. Tinelli no le pagaba a la gente que laburó para el. https://t.co/K0XrQGjdj5 — Pench (@penchhhh) October 29, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/dalpgae/status/1983522298700374229?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1983522298700374229%7Ctwgr%5Efac5ed86ebbbf850842a19e8d6399e3294b03970%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiario-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.diarioregistrado.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2Bc2kgbG8gZmVzdGVqYSBUSU5FTExJIGVzIHBvcnF1ZSB0ZSB2YW4gYSBjYWdhciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVVBITG5BblFkZSI2BaHR0cHM6Ly90LmNvL1VQSExuQW5RZGU8L2E2BPC9wPiZtZGFzaDsg4pqh77iPIChAZGFscGdhZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9kYWxwZ2FlL3N0YXR1cy8xOTgzNTIyMjk4NzAwMzc0MjI5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjksIDIwMjU8L2E2BPC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI2BPC9zY3JpcHQ2BCgo3D%3Fv%3Dd80cadf3feabfab08b42a8d767d4fa63s%3D764c633109a2bececd7bddfabc428d06&partner=&hide_thread=false si lo festeja TINELLI es porque te van a cagar https://t.co/UPHLnAnQde — (@dalpgae) October 29, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/333tweets_/status/1983516645822812444?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1983516645822812444%7Ctwgr%5E58813272acc7367468ee3b409b58771883a8ac5e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiario-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.diarioregistrado.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BQWhvcmEgbGEgYmFzdXJhIEtpcmNobmVyaXN0YSBkZSBUaW5lbGxpIGFwb3lhIGxhIHJlZm9ybWEgbGFib3JhbCBkZSBNaWxlaS4uLi4uPGJyPsKhIE5JIE9MVklETyBOSSBQRVJEw5NOICEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3NWYm5KVVRGMXEiPmh0dHBzOi8vdC5jby9zVmJuSlVURjFxPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IExpYmVydGFkIGF2YW56YSAoQDMzM3R3ZWV0c18pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vMzMzdHdlZXRzXy9zdGF0dXMvMTk4MzUxNjY0NTgyMjgxMjQ0ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI5LCAyMDI1PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3Ddccdd1d846cbf2ef88c5f038af4bb6fds%3D7f99589610af2e4cee2f4597173e1072&partner=&hide_thread=false Ahora la basura Kirchnerista de Tinelli apoya la reforma laboral de Milei.....

¡ NI OLVIDO NI PERDÓN ! https://t.co/sVbnJUTF1q — Libertad avanza (@333tweets_) October 29, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/almagrismo/status/1983513028889833772?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1983513028889833772%7Ctwgr%5E69fbcd8796de8053de563a26c50c371aa3c6f77d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiario-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.diarioregistrado.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BQ29tbyBubyB2YSBhIHF1ZXJlciBsYSByZWZvcm1hIGxhYm9yYWwgVGluZWxsaSwgc2kgdGllbmUganVpY2lvcyBsYWJvcmFsZXMsIHBhZ2EgbWlzZXJpYXMgeSBzZWd1cm8gbGUgZGViZW4gcmVib3RhciBjaGVxdWVzLi4uIFlhIGZ1bmRpw7MgYWwgQmFkYWpveiB5IGEgU2FuIExvcmVuem8sIExhIEZsaWEgY29tbyBkZWJlIGVzdGFyLi4uLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRjVKemxmT2hFNSI2BaHR0cHM6Ly90LmNvL0Y1SnpsZk9oRTU8L2E2BPC9wPiZtZGFzaDsgTmljQSAoQGFsbWFncmlzbW8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWxtYWdyaXNtby9zdGF0dXMvMTk4MzUxMzAyODg4OTgzMzc3Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI5LCAyMDI1PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3D17604603a620df5373500d008a0c1d8es%3Dfdb39bc9c5a3dba73b2a14ff28f64763&partner=&hide_thread=false Como no va a querer la reforma laboral Tinelli, si tiene juicios laborales, paga miserias y seguro le deben rebotar cheques... Ya fundió al Badajoz y a San Lorenzo, La Flia como debe estar.... https://t.co/F5JzlfOhE5 — NicA (@almagrismo) October 29, 2025