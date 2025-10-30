jueves 30 de octubre 2025

Coletazos de las legislativas

En Capital, un "gesto político" que terminó con una ola de renuncias que no serán aceptadas

La presentación de la renuncia por parte del coordinador de Gabinete, César Aguilar, al que los demás funcionarios imitaron, generó revuelo en el municipio de Capital que comanda Susana Laciar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
César Aguilar, asumiendo en diciembre de 2023 ante Susana Laciar.

César Aguilar, asumiendo en diciembre de 2023 ante Susana Laciar.

Las esquirlas de las legislativas del domingo en las que el orreguismo no obtuvo los resultados esperados movilizaron al funcionario más fuerte de Capital a tomar una decisión a la vieja usanza. Fue César Aguilar, mano derecha de la intendenta Susana Laciar, el que tomó la iniciativa de presentar su renuncia al cargo de coordinador de Gabinete, tras la derrota ante los libertarios en la comuna. Y detrás de él vinieron todos los demás, desde los secretarios a los cargos de segundas y terceras líneas, como un castillo de naipes, presentando su dimisión.

En la Municipalidad buscan bajarle la espuma a esta singular situación. Fuentes calificadas aseguraron que la jefa comunal no aceptará ninguna renuncia y que por ahora no hay cambio de funcionarios. Y que si los hay más adelante, no será por el resultado de las urnas sino por cuestiones operativas, como ya viene pasando desde que asumió Laciar, que se han dado "retoques" al equipo, los necesarios para mejorar la gestión, desde gente que se fue "por motivos personales", a cambio de roles.

La decisión de Aguilar, dijeron fuentes de su entorno, responde a un "gesto político" que fue bien valorado por Laciar, pero no pasará a mayores. Según informaron, la decisión del legendario dirigente se leyó como que el funcionario, que viene del Partido Bloquista y ocupó varios cargos en su larga trayectoria, adoptó una decisión común en otros tiempos, que es la de poner su renuncia en la mesa luego de una derrota electoral. Dado el calibre de su cargo, los demás funcionarios lo imitaron, esperando la decisión de la intendenta. Ella, en reuniones internas, ya les dijo que no aceptará ninguna, ya que considera que los resultados del 26 de octubre no son un reproche directo a su gestión sino parte de la ola de apoyo a Javier Milei.

image
César Aguilar, mano derecha de Susana Laciar en su gestión.

César Aguilar, mano derecha de Susana Laciar en su gestión.

En el bunker capitalino tomaron nota el domingo de que fue el único departamento dentro del llamado Eje Libertador, que gobiernan intendentes orreguistas en el Gran San Juan que perdió la lista oficialista. El escrutinio definitivo dio como conteo final para Capital un total de 67.275 votos, de los cuales para LLA fueron 22.710 (33,76%); para el orreguismo con Por San Juan, 21.040 (31,27%); y para el PJ con Fuerza San Juan, 15.277 (22,71%).

Algunos tomaron la medida de Aguilar como un mensaje de que nada quedó quieto y que acusaron recibo de que faltan cosas por hacer para contentar al capitalino. Otros aseguraron que consideran que los resultados de las legislativas son una muestra de que el vecino diferenció una elección nacional de lo local, que no tiene nada que ver con cómo se están haciendo las cosas en Capital. Y analizan que la diferencia no fue tan dramática, menos de 3 puntos, comparada con otros distritos del país en el que los libertarios consiguieron mejores resultados. Y que por eso, se seguirá trabajando con el esfuerzo de siempre, con obras y servicios en lo que se pueda con el presupuesto más limitado que en otras épocas.

Laciar le agradeció a Aguilar el gesto y ratificó a todos sus secretarios, que se pueden contar con los dedos de una mano, en sus cargos, aseguraron desde la Municipalidad. Incluso en fechas cercanas al segundo aniversario del inicio de gestión, cuando es habitual oxigenar los gabinetes en las administraciones desde las más grandes a las más chicas. Si se da algún retoque, los que conocen de cerca a Laciar aseguran que no será por las legislativas sino mirando a los dos años que quedan por delante.

