miércoles 29 de octubre 2025

Pesimista

Guillermo Moreno, tras el fallo de la Corte: "Lo más probable es que vaya preso"

El ex secretario de Comercio de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno, recibió un revés judicial de la Corte Suprema en una causa cuya contraparte es el Grupo Clarín.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Guillermo Moreno, en tiempos de las calientes asambleas en Clarín

El dirigente peronista Guillermo Moreno aseguró que "lo más probable es que vaya preso", luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara dos condenas en su contra por amenazas coactivas y peculado.

"La información me la da la política, existe la posibilidad de que ordenen mi detención próximamente", expresó, y sorprendió al conductor del programa ‘Siempre es Hoy’, el periodista Daniel Tognetti.

El exfuncionario kirchnerista consideró que la decisión del máximo tribunal tiene un trasfondo político. "Si el Papa estuviese vivo esto no pasaba…", en referencia al papa Francisco, con quien mantuvo una relación cercana durante años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somosradioam530/status/1983560441851998652&partner=&hide_thread=false

