En pocas horas, la Corte Suprema se puso al día con causas que involucran a políticos opositores y oficialistas: cómo falló en cada caso

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) protagonizó un movimiento judicial de alto impacto en las últimas horas, emitiendo resoluciones clave que afectan a figuras centrales del panorama político, tanto del kirchnerismo como del macrismo.

Las decisiones, firmadas en varios casos por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, confirmaron la legitimidad de investigaciones cruciales y cerraron otras que estaban bajo escrutinio.

Luz Verde a la Causa Cuadernos y Obra Pública (Afectando a Cristina Kirchner y Exfuncionarios)

La CSJN rechazó más de veinte recursos presentados por las defensas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exministro Julio De Vido y diversos empresarios.

¿Cómo falló la Corte?

Desestimación de Recursos: El máximo tribunal respaldó la validez de la investigación en el caso "Los cuadernos de las coimas", que estudia una presunta red de sobornos vinculada a contratos estatales entre 2003 y 2015. Los jueces argumentaron que los recursos rechazados no estaban dirigidos a sentencias definitivas.

Desestimación de Recursos: El máximo tribunal respaldó la validez de la investigación en el caso "Los cuadernos de las coimas", que estudia una presunta red de sobornos vinculada a contratos estatales entre 2003 y 2015. Los jueces argumentaron que los recursos rechazados no estaban dirigidos a sentencias definitivas. Consecuencia Inmediata: Esta determinación allana el camino para que el juicio oral inicie el próximo 6 de noviembre ante el Tribunal Oral Federal N°7. La causa involucra una supuesta asociación ilícita destinada a gestionar pagos ilegales dentro del Estado. Además, la decisión facilita el potencial decomiso de bienes asociados a estas causas.

Revocación de Sobreseimiento en Lavado de Dinero (Caso Muñoz/Pochetti)

En una causa conexa a Cuadernos por lavado de dinero, la Corte concedió un recurso de la Procuración General.

¿Cómo falló la Corte?

Anulación de Sobreseimiento: La CSJN revirtió el sobreseimiento que había favorecido a Carolina Pochetti, viuda del ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. Pochetti había declarado como arrepentida que sobornó a un juez para evitar la continuidad de la investigación.

Anulación de Sobreseimiento: La CSJN revirtió el sobreseimiento que había favorecido a Carolina Pochetti, viuda del ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. Pochetti había declarado como arrepentida que sobornó a un juez para evitar la continuidad de la investigación. Reevaluación Ordenada: El tribunal ordenó que se reevaluara el caso de Pochetti. Los magistrados (Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti) coincidieron con la Procuración y establecieron que los sobreseimientos solo pueden comprender hechos probados ante el tribunal. La decisión implica continuar con la investigación de las maniobras de blanqueo, ya que el sobreseimiento previo solo abarcaba el hecho del transporte de dinero y no las operaciones financieras posteriores.

Condenas Firmes Contra Guillermo Moreno (Amenazas y Peculado)

La Corte Suprema dejó firmes dos condenas en suspenso dictadas contra Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior, confirmando también la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

¿Cómo falló la Corte?

Rechazo por Inadmisibilidad: Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti rechazaron por “inadmisibles” las presentaciones formuladas por la defensa del exfuncionario.

Rechazo por Inadmisibilidad: Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti rechazaron por "inadmisibles" las presentaciones formuladas por la defensa del exfuncionario. Caso Papel Prensa (Amenazas Coactivas): Se ratificó la condena a dos años de prisión en suspenso. Los hechos ocurrieron en 2010 durante una reunión de accionistas donde Moreno, actuando como representante de los derechos societarios del Estado Nacional, sacó guantes de boxeo y un casco de sparring, advirtiendo a los presentes que eligieran entre unos u otros. Moreno también advirtió que la asamblea "iba a terminar mal".

Caso Cotillón (Peculado): Se confirmó la condena a dos años y seis meses de prisión, en suspenso, más la inhabilitación absoluta y perpetua. Moreno fue hallado responsable de utilizar fondos de origen público, en perjuicio de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, para costear "cotillón" con consignas hostiles como "Clarín Miente" y otras frases dirigidas al Grupo Clarín entre 2011 y 2013.

Confirmación del Sobreseimiento de Mauricio Macri (Espionaje ARA San Juan)

En contraste con las causas que avanzan, el máximo tribunal cerró definitivamente la causa por supuesto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan que involucraba al expresidente Mauricio Macri y a exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

