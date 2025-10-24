viernes 24 de octubre 2025

Elecciones

La Corte Suprema confirmó que Santilli va en la lista en lugar de José Luis Espert

Diego Santilli es el primer candidato de La Libertad avanza en provincia de Buenos Aires, en lugar de José Luis Espert, corrido por presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo Espert seguirá siendo la cara del espacio en la BUP.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) desestimó la apelación presentada por Fuerza Patria para evitar que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza (LLA) en reemplazo de José Luis Espert. De esta manera, quedó firme la lista de La Libertad Avanza con Santilli en primer lugar, cerrando el conflicto judicial iniciado tras el escándalo que vinculó al candidato original con el narcotráfico.

La disputa legal surgió luego de que Espert fuera removido de la competencia electoral tras revelarse su vinculación con Federico "Fred" Machado. Machado es investigado por narcotráfico en los Estados Unidos y estaba detenido con prisión preventiva domiciliaria en Viedma desde 2021, esperando su extradición a EE.UU.. El proceso de extradición se aceleró recientemente cuando estalló el escándalo de Espert, quien había negado inicialmente los vínculos con Machado, hasta que "apareció una transferencia de 200.000 dólares del presunto narco a su cuenta bancaria". Tras la presión, Espert se pidió licencia como diputado mientras la Justicia lo investiga.

La presentación ante la Corte fue impulsada por Malena Galmarini, quien argumentó que la candidata que debía encabezar la lista opositora era Karen Reichardt, en cumplimiento del principio de paridad de género. Esa posición, que sostenía que debían correrse los lugares para que Reichardt encabezara la nómina, era la misma que había defendido inicialmente el juez electoral Alejo Ramos Padilla.

Ramos Padilla había resuelto previamente que la vacante dejada por Espert debía ser ocupada por Reichardt, "en línea con los compromisos constitucionales e internacionales del Estado argentino en materia de igualdad de género”. El magistrado subrayó que "si un decreto reglamentario dictado para hacer efectivas las acciones positivas que impone la Constitución Nacional es invocado, precisamente, para producir el resultado contrario —esto es, la postergación o el desplazamiento de las mujeres en los espacios de representación política— esa situación debe ser objeto de exhaustiva revisión, pues desnaturaliza la igualdad sustantiva que buscan alcanzar esas normas y el compromiso constitucional e internacional que ha asumido el Estado”.

No obstante, la Cámara Nacional Electoral (CNE) revocó esta primera decisión, ratificando a Santilli y determinando que el reemplazo debía ser él. Los jueces de la CNE fundamentaron su decisión en la necesidad de aplicar la pauta de sustitución prevista en el artículo 7 del Decreto 171/2019 y la alternancia de género establecida en el artículo 60 del Código Electoral Nacional, norma que establece que "se renuncia un candidato debe ser reemplazado por otro del mismo sexo". A su vez, la CNE había destacado que la ley de paridad "posee carácter de orden público" y que declarar la inconstitucionalidad de una norma sin estricta necesidad constituye un "acto de suma gravedad".

El recurso extraordinario presentado por Fuerza Patria ante la CSJN fue desestimado de manera unánime por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en un trámite que se resolvió en 24 horas. La Corte rechazó la apelación por motivos formales, concluyendo que "el recurso extraordinario no cumplió íntegramente con los requisitos previstos en el artículo 1 del reglamento aprobado por la acordada 4/2007. Por ello, se lo desestima. Con costas. Notifíquese y devuélvase". La desestimación del máximo tribunal, basada en cuestiones técnicas, ratificó así la posición de la CNE, dejando a Diego Santilli como cabeza de la lista de La Libertad Avanza.

