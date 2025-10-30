jueves 30 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tentativa de femicidio

Va a juicio un sujeto acusado de dispararle por la espalda e intentar asesinar a su expareja: podría recibir hasta 22 años de cárcel

Durante la audiencia de control de acusación, la fiscalía y la defensa tuvieron un fuerte cruce por las diferentes teorías del hecho que tiene cada parte. Tras una extenso ida y vuelta, el juez Gerardo Javier Fernández Caussi elevó la causa a juicio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-30 at 13.27.54

El pasado 4 de julio de 2024, la justicia sanjuanina empezó a investigar una presunta tentativa de femicidio ocurrida en Pocito. El principal sospechoso estuvo prófugo durante un largo tiempo y en agosto de ese año fue atrapado. Desde que tuvo es primera audiencia en su contra estuvo preso y tras más de 1 año de investigación, el acusado Luis Quiñones afrontará un juicio por tentativa de femicidio, portación de arma de fuego y amenazas, delitos por lo cual la fiscalía solicitó una pretensión punitiva de pena de 22 años de cárcel.

Lee además
quien era el sereno que encontraron sin vida en una empresa en la bebida
Dolor en Rivadavia

Quién era el sereno que encontraron sin vida en una empresa en La Bebida
golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino
Capital

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino

Durante la audiencia las partes se cruzaron. La defensa encarnada por la defensora oficial Sandra Leveque y los miembros de la UFI CAVIG a cargo del fiscal Leonardo Arancibia, tuvieron varios encontronazos ya que ambos tienen una teoría diferente del hecho. Hasta en un momento, el representante del MPF manifestó que la defensa quería dejar a la víctima de esta tentativa de femicidio como la victimaria.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 13.27.55 (2)

Tras los encontronazos por la prueba que se ofrecía, como así también por los testigos -que serían más de 40- en el debate oral, el juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi elevó la causa a juicio contra este sujeto.

Para la fiscalía, la víctima de este hecho sufre un daño psíquico ya que la ha dejado con secuelas visibles, como así también ella no ha podido rehacer su vida, ni volver a la casa donde ocurrió este hecho.

Además, el estado de salud de la damnificada es otro tema. Todavía queda pendiente su operación en la espalda porque el proyectil que recibió en la espalda sigue alojado en esa zona. Según fiscalía, unos profesionales de la salud serán los encargados en confirmar si se puede sacar o no esa bala.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 13.27.55

La teoría que tiene fiscalía, es que este hombre golpeó a su expareja y luego agarró un arma -revolver- para dispararle. El ataque fue directo y con intenciones de matar, por tal razón expresa que fue un hecho extremo donde configura en una tentativa de femicidio.

Para la defensa, es totalmente diferente. Y creen que el disparo que hizo contra su expareja no fue con intenciones de matar. Además, esta parte ha presentado varios testigos que demostrarían que Quiñones era víctima de amenazas y golpes por parte de la mujer. Además, dejar en claro que la arma que se utilizó en el ataque no era de él, sino de ella.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 13.27.55 (1)

A esto, la abogada Leveque trajo a colación que la víctima en este presunto hecho de violencia de género, el pasado 2 de septiembre de 2025 fue condenada en un juicio abreviado por diferentes causas que tenía en UFI Genérica. La misma se la acusó de portación, tenencia ilegítima de arma de fuego y amenazas en perjuicio de sus vecinos.

Ante estas declaraciones, el fiscal Arancibia expresó que hay una clara violencia institucional contra la mujer, en este caso con la denunciante de este hecho que se elevó a juicio. Y finalizó, que ella ya ha pagado por estos hechos y que el debate que habrá contra Quiñones, ella no debe ser nuevamente juzgada.

Temas
Seguí leyendo

Video: con un arma tumbera, así robó en un kiosco de Chimbas

Le robaron la bicicleta mientras estaba en clase: se la llevaron del bicicletero de la escuela

Desconocidos entraron al estudio de Santiago Graffigna, uno de los condenados en la causa expropiaciones

Una policía fue atropellada por un conductor borracho en un operativo de tránsito

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Dos chicos de 15 y 16 años caen presos por robar en una casa de Chimbas

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Sanjuanino estafado

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video
Insólito

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video

Imagen ilustrativa
Sanjuanino estafado

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Poder Judicial de San Juan. 
Vacante

Se jubila una histórica fiscal sanjuanina y deja un puesto muy codiciado en la Justicia local

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia
Impactante

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Te Puede Interesar

Va a juicio un sujeto acusado de dispararle por la espalda e intentar asesinar a su expareja: podría recibir hasta 22 años de cárcel
Tentativa de femicidio

Va a juicio un sujeto acusado de dispararle por la espalda e intentar asesinar a su expareja: podría recibir hasta 22 años de cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
El nuevo Instituto Odontológico de San Juan, con más del 30% de avance de construcción
Obras

El nuevo Instituto Odontológico de San Juan, con más del 30% de avance de construcción

La primera sesión post elecciones en San Juan, con un pedido reclamando fondos para obras y una tensa calma
Legislativa

La primera sesión post elecciones en San Juan, con un pedido reclamando fondos para obras y una tensa calma

Una a una, las bodegas de la Ruta del Vino de Sarmiento: de los tesoros de Pedernal a la sorpresa de Cochagual video
Tiempo recorre

Una a una, las bodegas de la Ruta del Vino de Sarmiento: de los tesoros de Pedernal a la sorpresa de Cochagual

Video: con un arma tumbera, así robó en un kiosco de Chimbas
Villa Obrera

Video: con un arma tumbera, así robó en un kiosco de Chimbas