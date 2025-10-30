Va a juicio un sujeto acusado de dispararle por la espalda e intentar asesinar a su expareja: podría recibir hasta 22 años de cárcel

El pasado 4 de julio de 2024, la justicia sanjuanina empezó a investigar una presunta tentativa de femicidio ocurrida en Pocito. El principal sospechoso estuvo prófugo durante un largo tiempo y en agosto de ese año fue atrapado. Desde que tuvo es primera audiencia en su contra estuvo preso y tras más de 1 año de investigación, el acusado Luis Quiñones afrontará un juicio por t entativa de femicidio, portación de arma de fuego y amenazas , delitos por lo cual la fiscalía solicitó una pretensión punitiva de pena de 22 años de cárcel.

Durante la audiencia las partes se cruzaron. La defensa encarnada por la defensora oficial Sandra Leveque y los miembros de la UFI CAVIG a cargo del fiscal Leonardo Arancibia , tuvieron varios encontronazos ya que ambos tienen una teoría diferente del hecho. Hasta en un momento, el representante del MPF manifestó que la defensa quería dejar a la víctima de esta tentativa de femicidio como la victimaria.

Tras los encontronazos por la prueba que se ofrecía, como así también por los testigos -que serían más de 40- en el debate oral, el juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi elevó la causa a juicio contra este sujeto.

Para la fiscalía, la víctima de este hecho sufre un daño psíquico ya que la ha dejado con secuelas visibles, como así también ella no ha podido rehacer su vida, ni volver a la casa donde ocurrió este hecho.

Además, el estado de salud de la damnificada es otro tema. Todavía queda pendiente su operación en la espalda porque el proyectil que recibió en la espalda sigue alojado en esa zona. Según fiscalía, unos profesionales de la salud serán los encargados en confirmar si se puede sacar o no esa bala.

La teoría que tiene fiscalía, es que este hombre golpeó a su expareja y luego agarró un arma -revolver- para dispararle. El ataque fue directo y con intenciones de matar, por tal razón expresa que fue un hecho extremo donde configura en una tentativa de femicidio.

Para la defensa, es totalmente diferente. Y creen que el disparo que hizo contra su expareja no fue con intenciones de matar. Además, esta parte ha presentado varios testigos que demostrarían que Quiñones era víctima de amenazas y golpes por parte de la mujer. Además, dejar en claro que la arma que se utilizó en el ataque no era de él, sino de ella.

A esto, la abogada Leveque trajo a colación que la víctima en este presunto hecho de violencia de género, el pasado 2 de septiembre de 2025 fue condenada en un juicio abreviado por diferentes causas que tenía en UFI Genérica. La misma se la acusó de portación, tenencia ilegítima de arma de fuego y amenazas en perjuicio de sus vecinos.

Ante estas declaraciones, el fiscal Arancibia expresó que hay una clara violencia institucional contra la mujer, en este caso con la denunciante de este hecho que se elevó a juicio. Y finalizó, que ella ya ha pagado por estos hechos y que el debate que habrá contra Quiñones, ella no debe ser nuevamente juzgada.