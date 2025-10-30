Tras un operativo en Ruta 40, dos hombres fueron aprehendidos por adulterar un auto: las imágenes

Un control vehicular de rutina terminó con un hallazgo que encendió las alarmas durante este jueves. En la Ruta Nacional N° 40, al norte de la intersección con Ruta 153, en el departamento Sarmiento, dos personas fueron aprehendidas luego de que la Policía detectara irregularidades en la documentación y en los números identificatorios de un automóvil.

Inseguridad Violento asalto por un par de zapatillas en un barrio de La Bebida

De no creer Insólito: un catamarán "navegó" por la Ruta 40 y causó furor en redes

El operativo, que se realizó de manera conjunta entre distintas divisiones policiales, incluyó la entrevista a 105 personas y la revisión de 60 vehículos, además del labrado de seis actas, una de ellas por infracción a la Ley 941-R.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 14.54.27

El vehículo involucrado -un Honda Fit EXL gris oscuro- circulaba con dirección de Sur a Norte cuando fue detenido. Al inspeccionarlo, los efectivos constataron anomalías en la cédula de identificación, falta de seguridad en las chapas patentes y adulteración en los números de motor y chasis, lo que derivó en el secuestro inmediato del rodado.

Los ocupantes del vehículo, identificados como Mauricio Agustín Guevara, Fernando José Ruffinengo y Sofía Renata Coria, fueron notificados para comparecer ante la Justicia y trasladados a la comisaría jurisdiccional.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 14.52.14

La Dra. Virginia Rodríguez, ayudante fiscal de la Unidad Fiscal San Juan, ordenó el inicio de las actas de consulta inicial y el secuestro de la cédula de identificación vehicular junto con la copia del título digital, a fin de continuar con la investigación.

Las fotos

WhatsApp Image 2025-10-30 at 14.53.29

WhatsApp Image 2025-10-30 at 14.53.32 (1)

WhatsApp Image 2025-10-30 at 14.53.32

WhatsApp Image 2025-10-30 at 14.53.55

WhatsApp Image 2025-10-30 at 14.54.04

WhatsApp Image 2025-10-30 at 14.54.12

WhatsApp Image 2025-10-30 at 14.54.14

WhatsApp Image 2025-10-30 at 14.54.15

WhatsApp Image 2025-10-30 at 14.54.17

WhatsApp Image 2025-10-30 at 14.54.19