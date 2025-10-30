jueves 30 de octubre 2025

Sarmiento

Tras un operativo en Ruta 40, dos hombres fueron aprehendidos por adulterar un auto: las imágenes

Los efectivos constataron anomalías en la cédula de identificación, falta de seguridad en las chapas patentes y adulteración en los números de motor y chasis, lo que derivó en el secuestro inmediato del rodado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ruta 40 sarmiento operativo auto san juan

Un control vehicular de rutina terminó con un hallazgo que encendió las alarmas durante este jueves. En la Ruta Nacional N° 40, al norte de la intersección con Ruta 153, en el departamento Sarmiento, dos personas fueron aprehendidas luego de que la Policía detectara irregularidades en la documentación y en los números identificatorios de un automóvil.

El operativo, que se realizó de manera conjunta entre distintas divisiones policiales, incluyó la entrevista a 105 personas y la revisión de 60 vehículos, además del labrado de seis actas, una de ellas por infracción a la Ley 941-R.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 14.54.27

El vehículo involucrado -un Honda Fit EXL gris oscuro- circulaba con dirección de Sur a Norte cuando fue detenido. Al inspeccionarlo, los efectivos constataron anomalías en la cédula de identificación, falta de seguridad en las chapas patentes y adulteración en los números de motor y chasis, lo que derivó en el secuestro inmediato del rodado.

Los ocupantes del vehículo, identificados como Mauricio Agustín Guevara, Fernando José Ruffinengo y Sofía Renata Coria, fueron notificados para comparecer ante la Justicia y trasladados a la comisaría jurisdiccional.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 14.52.14

La Dra. Virginia Rodríguez, ayudante fiscal de la Unidad Fiscal San Juan, ordenó el inicio de las actas de consulta inicial y el secuestro de la cédula de identificación vehicular junto con la copia del título digital, a fin de continuar con la investigación.

Las fotos

WhatsApp Image 2025-10-30 at 14.53.29
WhatsApp Image 2025-10-30 at 14.53.32 (1)
WhatsApp Image 2025-10-30 at 14.53.32
WhatsApp Image 2025-10-30 at 14.53.55
WhatsApp Image 2025-10-30 at 14.54.04
WhatsApp Image 2025-10-30 at 14.54.12
WhatsApp Image 2025-10-30 at 14.54.14
WhatsApp Image 2025-10-30 at 14.54.15
WhatsApp Image 2025-10-30 at 14.54.17
WhatsApp Image 2025-10-30 at 14.54.19
WhatsApp Image 2025-10-30 at 14.54.25
